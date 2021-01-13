https://ria.ru/20210113/istrebitel-1592937677.html
У истребителя F-35 нашли почти 900 дефектов
У истребителя F-35 нашли почти 900 дефектов
У американского истребителя F-35 имеется почти 900 дефектов, подрывающих его боеготовность. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на управление Пентагона по... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T21:41
2021-01-13T21:41
2021-01-13T23:24
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. У американского истребителя F-35 имеется почти 900 дефектов, подрывающих его боеготовность. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на управление Пентагона по испытаниям.У самого дорогостоящего оружия США обнаружили большое количество недостатков. Многие из них выявили еще до этапов разработки и демонстрации, которые закончились в апреле 2018 года, когда у самолета был 941 дефект, заявил директор испытательного корпуса программы Роберт Белер.Сейчас у истребителя числится 871 дефект — всего лишь на два меньше, чем в прошлом году. В статье уточняется, что изъяны связаны с программным обеспечением и аппаратурой самолета, десять из них относятся к потенциально серьезным проблемам первой категории: речь идет о критических дефектах, которые способны поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.При этом cамолету предстоит пройти имитационные учения, которые необходимы для подтверждения его боеготовности перед "самыми жесткими угрозами со стороны России и Китая". Только в этом случае можно начать масштабное производство F-35.Уже на сегодняшнем этапе стоимость программы F-35 обошлась Соединенным Штатам в 398 миллиардов долларов.Несмотря на эти недостатки, Lockheed получила контракты на 970 самолетов, часть из них уже поставили заказчикам. Более 3200 таких истребителей планируется произвести для США и других стран.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны сша, f-35, сша, пентагон, в мире
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
У американского истребителя F-35
имеется почти 900 дефектов, подрывающих его боеготовность. Об этом сообщает Bloomberg
со ссылкой на управление Пентагона по испытаниям.
У самого дорогостоящего оружия США
обнаружили большое количество недостатков. Многие из них выявили еще до этапов разработки и демонстрации, которые закончились в апреле 2018 года, когда у самолета был 941 дефект, заявил директор испытательного корпуса программы Роберт Белер.
Сейчас у истребителя числится 871 дефект — всего лишь на два меньше, чем в прошлом году. В статье уточняется, что изъяны связаны с программным обеспечением и аппаратурой самолета, десять из них относятся к потенциально серьезным проблемам первой категории: речь идет о критических дефектах, которые способны поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.
При этом cамолету предстоит пройти имитационные учения, которые необходимы для подтверждения его боеготовности перед "самыми жесткими угрозами со стороны России и Китая". Только в этом случае можно начать масштабное производство F-35.
Уже на сегодняшнем этапе стоимость программы F-35 обошлась Соединенным Штатам в 398 миллиардов долларов.
Несмотря на эти недостатки, Lockheed получила контракты на 970 самолетов, часть из них уже поставили заказчикам. Более 3200 таких истребителей планируется произвести для США и других стран.