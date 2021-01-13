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Петербургская сеть ветклиник не смогла отсудить бренд Oculus у Facebook
Петербургская сеть ветклиник не смогла отсудить бренд Oculus у Facebook
Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИПа) оставил в силе решение своей первой инстанции, которая по иску американской компании Facebook Technologies LLC... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:36
2021-01-13T13:36
facebook
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
в мире
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИПа) оставил в силе решение своей первой инстанции, которая по иску американской компании Facebook Technologies LLC досрочно прекратила правовую охрану товарного знака Oculus/"Окулюс", принадлежащего петербургскому ООО "Эко", владельцу сети ветеринарных клиник.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, президиум СИПа в среду отклонил кассационную жалобу "Эко" на принятое в сентябре решение первой инстанции. "Оставить решение… без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения", - говорится в карточке дела.СИП ранее отменил регистрацию бренда ответчика для таких услуг одного из классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ), как аренда спортплощадок, азартные игры, обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть, развлекательные телевизионные передачи, услуги казино и еще ряд услуг.В то же время суд сохранил права российской компании на спорный товарный знак для таких услуг, как агентства по предоставлению моделей для художников, дрессировка животных, издание книг, киностудии и ряда других. В этой части истец, как указал суд, не представил достаточных доказательств своей заинтересованности в использовании бренда.В иске говорится, что Facebook приобрел компанию Oculus VR, LLC, разработчика оборудования Oculus и игр для виртуальной реальности. Истец заявил в суде, что оказывает услуги под брендом Oculus в разных странах мира и готов начать оказывать их в России после того, как будет прекращена правовая охрана товарного знака ответчика.Истец, в частности, предлагает услугу Oculus Venues, с помощью которой его клиенты могут посмотреть концерт, спортивный матч или шоу в режиме виртуальной реальности, предлагает программу виртуальной реальности для изучения иностранных языков с помощью погружения в реальные жизненные ситуации, предлагает игры, музыку, фильмы, приложения для занятий спортом, с которыми можно совмещать оборудование Oculus. В судебном акте также отмечается, что Facebook подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Oculus и "Окулус".По данным Роспатента, товарный знак Oculus/"Окулюс" зарегистрирован на имя ООО "Эко" в 2016 году. Он распространяется на два класса товаров, включая, например, препараты для медицинских и ветеринарных целей и корм для животных, и два класса услуг, в том числе ветеринарные услуги, видеосъемку, дрессировку животных. Facebook развивает свою VR-систему Oculus Quest. Она оснащена сенсорными контроллерами, что позволяет пользователям естественным образом взаимодействовать с людьми и объектами.
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РИА Новости
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5
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96
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facebook, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), в мире

Петербургская сеть ветклиник не смогла отсудить бренд Oculus у Facebook

13:36 13.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница Facebook
Страница Facebook - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИПа) оставил в силе решение своей первой инстанции, которая по иску американской компании Facebook Technologies LLC досрочно прекратила правовую охрану товарного знака Oculus/"Окулюс", принадлежащего петербургскому ООО "Эко", владельцу сети ветеринарных клиник.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, президиум СИПа в среду отклонил кассационную жалобу "Эко" на принятое в сентябре решение первой инстанции. "Оставить решение… без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения", - говорится в карточке дела.
СИП ранее отменил регистрацию бренда ответчика для таких услуг одного из классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ), как аренда спортплощадок, азартные игры, обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть, развлекательные телевизионные передачи, услуги казино и еще ряд услуг.
В то же время суд сохранил права российской компании на спорный товарный знак для таких услуг, как агентства по предоставлению моделей для художников, дрессировка животных, издание книг, киностудии и ряда других. В этой части истец, как указал суд, не представил достаточных доказательств своей заинтересованности в использовании бренда.
В иске говорится, что Facebook приобрел компанию Oculus VR, LLC, разработчика оборудования Oculus и игр для виртуальной реальности. Истец заявил в суде, что оказывает услуги под брендом Oculus в разных странах мира и готов начать оказывать их в России после того, как будет прекращена правовая охрана товарного знака ответчика.
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Истец, в частности, предлагает услугу Oculus Venues, с помощью которой его клиенты могут посмотреть концерт, спортивный матч или шоу в режиме виртуальной реальности, предлагает программу виртуальной реальности для изучения иностранных языков с помощью погружения в реальные жизненные ситуации, предлагает игры, музыку, фильмы, приложения для занятий спортом, с которыми можно совмещать оборудование Oculus. В судебном акте также отмечается, что Facebook подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Oculus и "Окулус".
По данным Роспатента, товарный знак Oculus/"Окулюс" зарегистрирован на имя ООО "Эко" в 2016 году. Он распространяется на два класса товаров, включая, например, препараты для медицинских и ветеринарных целей и корм для животных, и два класса услуг, в том числе ветеринарные услуги, видеосъемку, дрессировку животных. Facebook развивает свою VR-систему Oculus Quest. Она оснащена сенсорными контроллерами, что позволяет пользователям естественным образом взаимодействовать с людьми и объектами.
 
FacebookФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)В мире
 
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