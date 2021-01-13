https://ria.ru/20210113/iran-1592820418.html
В МИД прокомментировали слова Помпео о связи Ирана с "Аль-Каидой"*
В МИД прокомментировали слова Помпео о связи Ирана с "Аль-Каидой"*
Заявления США о том, что Иран стал "прибежищем" для террористической группировки "Аль-Каида"* бездоказательны, у Москвы нет данных о связях Тегерана с... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T09:52
2021-01-13T09:52
2021-01-13T09:53
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майк помпео
дональд трамп
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аль-каида
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Заявления США о том, что Иран стал "прибежищем" для террористической группировки "Аль-Каида"* бездоказательны, у Москвы нет данных о связях Тегерана с организацией, заявил РИА Новости директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.Накануне госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что он стал прибежищем запрещенной в РФ "Аль-Каиды"*. По его словам, руководство террористической группировки живет в Тегеране и "делает все то, что делало ранее в Афганистане и Пакистане". Он заявил, что Иран - "база для "Аль-Каиды"*, партнер в терроризме и в ненависти"."Такое впечатление, что господин Помпео под занавес (президентства Дональда Трампа) хочет что-нибудь еще сделать, чтобы уязвить Иран. Но это абсолютно бездоказательно и необоснованно", - заявил Кабулов, комментируя эти слова."Абсолютно никакой информации нет", - ответил Кабулов на вопрос, есть ли у Москвы данные о возможных связях Тегерана с "Аль-Каидой"*.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20210112/iran-1592773497.html
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россия, майк помпео, дональд трамп, замир кабулов, аль-каида, иран, сша, в мире