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Липецкая область
https://ria.ru/20210113/ipoteka-1592869276.html
Более 1 млрд рублей выданы на сельскую ипотеку в Липецкой области
Более 1 млрд рублей выданы на сельскую ипотеку в Липецкой области
Власти Липецкой области в 2020 году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" одобрили 574 кредита более чем на 1 миллиард рублей для... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:43
2021-01-13T14:43
липецкая область
игорь артамонов
ипотека
липецкая область
липецкий район
задонский район
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ЛИПЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Власти Липецкой области в 2020 году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" одобрили 574 кредита более чем на 1 миллиард рублей для индивидуального жилищного строительства в селах региона, сообщил губернатор Игорь АртамоновСамым популярным местом для проживания стал Липецкий район. Это объясняется близостью к областному центру. Также жители региона активно строят и приобретают недвижимость в Елецком, Лебедянском, Усманском и Задонском районах."В регионе ведётся комплексная работа по стимулированию индивидуального жилищного строительства. Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения нуждающихся жильём. Мы активно работаем в этом направлении", – отметил Артамонов.Он уточнил, что сельская ипотека выдаётся под 2,7% годовых. Главное условие – населённый пункт не должен входить в городской округ, а местное население не превышать 30 тысяч человек.Получить льготную ипотеку может любой гражданин России в возрасте от 21 года до 75 лет, но только один раз. Максимальная сумма кредита – 3 миллиона рублей. Деньги выдаются на срок до 25 лет. Первоначальный взнос – 10%.С 1 января 2021 года условия оформления сельской ипотеки стали проще - строить дом теперь можно и на арендованном участке. По ранее действовавшим правилам участок должен был находиться в собственности.
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игорь артамонов, ипотека, липецкая область, липецкий район, задонский район

Более 1 млрд рублей выданы на сельскую ипотеку в Липецкой области

14:43 13.01.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Власти Липецкой области в 2020 году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" одобрили 574 кредита более чем на 1 миллиард рублей для индивидуального жилищного строительства в селах региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов
Самым популярным местом для проживания стал Липецкий район. Это объясняется близостью к областному центру. Также жители региона активно строят и приобретают недвижимость в Елецком, Лебедянском, Усманском и Задонском районах.
"В регионе ведётся комплексная работа по стимулированию индивидуального жилищного строительства. Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения нуждающихся жильём. Мы активно работаем в этом направлении", – отметил Артамонов.
Он уточнил, что сельская ипотека выдаётся под 2,7% годовых. Главное условие – населённый пункт не должен входить в городской округ, а местное население не превышать 30 тысяч человек.
Получить льготную ипотеку может любой гражданин России в возрасте от 21 года до 75 лет, но только один раз. Максимальная сумма кредита – 3 миллиона рублей. Деньги выдаются на срок до 25 лет. Первоначальный взнос – 10%.
С 1 января 2021 года условия оформления сельской ипотеки стали проще - строить дом теперь можно и на арендованном участке. По ранее действовавшим правилам участок должен был находиться в собственности.
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 14:06Липецкая область
Власти Липецкой выделили на поддержку бизнеса около 3 млрд рублей
 
Липецкая областьИгорь АртамоновИпотекаЛипецкая областьЛипецкий районЗадонский район
 
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