https://ria.ru/20210113/ipoteka-1592869276.html

Более 1 млрд рублей выданы на сельскую ипотеку в Липецкой области

Более 1 млрд рублей выданы на сельскую ипотеку в Липецкой области

Власти Липецкой области в 2020 году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" одобрили 574 кредита более чем на 1 миллиард рублей для... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:43

2021-01-13T14:43

2021-01-13T14:43

липецкая область

игорь артамонов

ипотека

липецкая область

липецкий район

задонский район

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ЛИПЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Власти Липецкой области в 2020 году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" одобрили 574 кредита более чем на 1 миллиард рублей для индивидуального жилищного строительства в селах региона, сообщил губернатор Игорь АртамоновСамым популярным местом для проживания стал Липецкий район. Это объясняется близостью к областному центру. Также жители региона активно строят и приобретают недвижимость в Елецком, Лебедянском, Усманском и Задонском районах."В регионе ведётся комплексная работа по стимулированию индивидуального жилищного строительства. Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения нуждающихся жильём. Мы активно работаем в этом направлении", – отметил Артамонов.Он уточнил, что сельская ипотека выдаётся под 2,7% годовых. Главное условие – населённый пункт не должен входить в городской округ, а местное население не превышать 30 тысяч человек.Получить льготную ипотеку может любой гражданин России в возрасте от 21 года до 75 лет, но только один раз. Максимальная сумма кредита – 3 миллиона рублей. Деньги выдаются на срок до 25 лет. Первоначальный взнос – 10%.С 1 января 2021 года условия оформления сельской ипотеки стали проще - строить дом теперь можно и на арендованном участке. По ранее действовавшим правилам участок должен был находиться в собственности.

https://ria.ru/20201224/podderzhka-1590746393.html

липецкая область

липецкий район

задонский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, ипотека, липецкая область, липецкий район, задонский район