https://ria.ru/20210113/ipoteka-1592869276.html
Более 1 млрд рублей выданы на сельскую ипотеку в Липецкой области
Более 1 млрд рублей выданы на сельскую ипотеку в Липецкой области
Власти Липецкой области в 2020 году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" одобрили 574 кредита более чем на 1 миллиард рублей для... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:43
2021-01-13T14:43
2021-01-13T14:43
липецкая область
игорь артамонов
ипотека
липецкая область
липецкий район
задонский район
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ЛИПЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Власти Липецкой области в 2020 году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" одобрили 574 кредита более чем на 1 миллиард рублей для индивидуального жилищного строительства в селах региона, сообщил губернатор Игорь АртамоновСамым популярным местом для проживания стал Липецкий район. Это объясняется близостью к областному центру. Также жители региона активно строят и приобретают недвижимость в Елецком, Лебедянском, Усманском и Задонском районах."В регионе ведётся комплексная работа по стимулированию индивидуального жилищного строительства. Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения нуждающихся жильём. Мы активно работаем в этом направлении", – отметил Артамонов.Он уточнил, что сельская ипотека выдаётся под 2,7% годовых. Главное условие – населённый пункт не должен входить в городской округ, а местное население не превышать 30 тысяч человек.Получить льготную ипотеку может любой гражданин России в возрасте от 21 года до 75 лет, но только один раз. Максимальная сумма кредита – 3 миллиона рублей. Деньги выдаются на срок до 25 лет. Первоначальный взнос – 10%.С 1 января 2021 года условия оформления сельской ипотеки стали проще - строить дом теперь можно и на арендованном участке. По ранее действовавшим правилам участок должен был находиться в собственности.
https://ria.ru/20201224/podderzhka-1590746393.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, ипотека, липецкая область, липецкий район, задонский район
ЛИПЕЦК, 13 янв — РИА Новости.
Власти Липецкой области
в 2020 году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" одобрили 574 кредита более чем на 1 миллиард рублей для индивидуального жилищного строительства в селах региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов
Самым популярным местом для проживания стал Липецкий район
. Это объясняется близостью к областному центру. Также жители региона активно строят и приобретают недвижимость в Елецком, Лебедянском, Усманском и Задонском районах
.
"В регионе ведётся комплексная работа по стимулированию индивидуального жилищного строительства. Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения нуждающихся жильём. Мы активно работаем в этом направлении", – отметил Артамонов.
Он уточнил, что сельская ипотека выдаётся под 2,7% годовых. Главное условие – населённый пункт не должен входить в городской округ, а местное население не превышать 30 тысяч человек.
Получить льготную ипотеку может любой гражданин России в возрасте от 21 года до 75 лет, но только один раз. Максимальная сумма кредита – 3 миллиона рублей. Деньги выдаются на срок до 25 лет. Первоначальный взнос – 10%.
С 1 января 2021 года условия оформления сельской ипотеки стали проще - строить дом теперь можно и на арендованном участке. По ранее действовавшим правилам участок должен был находиться в собственности.