https://ria.ru/20210113/inauguratsiya-1592942138.html

Нацгвардия отправит в Вашингтон к инаугурации Байдена 20 тысяч бойцов

Нацгвардия отправит в Вашингтон к инаугурации Байдена 20 тысяч бойцов

Более 20 тысяч бойцов Национальной гвардии могут быть задействованы в обеспечении порядка в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента США Джо... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T22:41

2021-01-13T22:41

2021-01-13T22:42

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капитолий

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сша

колумбия

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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Более 20 тысяч бойцов Национальной гвардии могут быть задействованы в обеспечении порядка в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, сообщил на брифинге в среду глава городской полиции Роберт Конти."Поскольку это событие национального масштаба, требующее обеспечения безопасности, окончательные цифры сможет предоставить Секретная служба США, но вы можете увидеть свыше 20 тысяч членов Национальной гвардии, которые будут в Округе Колумбия (Вашингтон)", - сказал руководитель городской полиции.Он подчеркнул, что очень озабочен безопасностью в городе как в предстоящие выходные, так и ближе к инаугурации. "Мы относимся к этому серьезно", - сказал Конти.Глава городской полиции назвал такую масштабную "помощь извне" беспрецедентной.Запланированная на 20 января в Вашингтоне инаугурация Байдена готовится на фоне повышенных мер безопасности из-за прошедшего 6 января штурма Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа. В результате беспорядков в конгрессе погибли пять человек, несмотря на многочасовую задержку, члены конгресса формально утвердили победу Байдена на выборах.

https://ria.ru/20210113/natsgvardiya-1592939785.html

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сша

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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, колумбия, в мире