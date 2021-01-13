https://ria.ru/20210113/impichment-1592945675.html
Палата представителей начала голосовать по импичменту Трампу
Палата представителей начала голосовать по импичменту Трампу
Палата представителей конгресса США приступила к голосованию по импичменту президенту Дональду Трампу. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-13T23:58
2021-01-13T23:58
2021-01-14T01:44
второй импичмент дональду трампу
майк пенс
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Палата представителей конгресса США приступила к голосованию по импичменту президенту Дональду Трампу.На рассмотрение нижней палаты конгресса, где большинство у демократов, вынесена одна статья – "Подстрекательство к мятежу". Документ требует объявить импичмент президенту и запретить ему занимать любые выборные должности в будущем. Статья также содержит обвинительную формулировку о совершении им "тяжких преступлений и проступков".После этого вопрос перейдет на рассмотрение сената. Однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл отказался собрать сенаторов до их возвращения с каникул 19 января – за день до инаугурации нового президента Джо Байдена, так что провести голосование по импичменту до истечения полномочий Трампа не удастся.Эксперты обсуждают вероятность вынесения импичмента уже после ухода Трампа с поста президента, однако единого мнения насчет того, дойдет ли до этого, нет. Демократы в конгрессе пока никак не обозначили свою позицию по этому вопросу. Закон этого не запрещает, и это может позволить демократам запретить Трампу занимать выборные должности, что гарантированно не даст ему попытаться переизбраться в 2024 году. Однако для этого им понадобится две трети голосов в сенате, что означает необходимость заручиться поддержкой минимум 17 из 50 республиканцев.Накануне палата представителей приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Однако Пенс заранее отказался от этого.
https://ria.ru/20210113/tramp-1592934753.html
https://ria.ru/20210113/pelosi-1592935133.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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второй импичмент дональду трампу, майк пенс, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Палата представителей конгресса США приступила к голосованию по импичменту президенту Дональду Трампу.
На рассмотрение нижней палаты конгресса, где большинство у демократов, вынесена одна статья – "Подстрекательство к мятежу". Документ требует объявить импичмент президенту и запретить ему занимать любые выборные должности в будущем. Статья также содержит обвинительную формулировку о совершении им "тяжких преступлений и проступков".
После этого вопрос перейдет на рассмотрение сената. Однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл отказался собрать сенаторов до их возвращения с каникул 19 января – за день до инаугурации нового президента Джо Байдена, так что провести голосование по импичменту до истечения полномочий Трампа не удастся.
Эксперты обсуждают вероятность вынесения импичмента уже после ухода Трампа с поста президента, однако единого мнения насчет того, дойдет ли до этого, нет. Демократы в конгрессе пока никак не обозначили свою позицию по этому вопросу. Закон этого не запрещает, и это может позволить демократам запретить Трампу занимать выборные должности, что гарантированно не даст ему попытаться переизбраться в 2024 году. Однако для этого им понадобится две трети голосов в сенате, что означает необходимость заручиться поддержкой минимум 17 из 50 республиканцев.
Накануне палата представителей приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Однако Пенс заранее отказался от этого.