Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210113/impichment-1592945675.html
Палата представителей начала голосовать по импичменту Трампу
Палата представителей начала голосовать по импичменту Трампу
Палата представителей конгресса США приступила к голосованию по импичменту президенту Дональду Трампу. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-13T23:58
2021-01-14T01:44
второй импичмент дональду трампу
майк пенс
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149968/75/1499687555_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_0b9cf9459ea0283efdb966cb18fccec8.jpg
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Палата представителей конгресса США приступила к голосованию по импичменту президенту Дональду Трампу.На рассмотрение нижней палаты конгресса, где большинство у демократов, вынесена одна статья – "Подстрекательство к мятежу". Документ требует объявить импичмент президенту и запретить ему занимать любые выборные должности в будущем. Статья также содержит обвинительную формулировку о совершении им "тяжких преступлений и проступков".После этого вопрос перейдет на рассмотрение сената. Однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл отказался собрать сенаторов до их возвращения с каникул 19 января – за день до инаугурации нового президента Джо Байдена, так что провести голосование по импичменту до истечения полномочий Трампа не удастся.Эксперты обсуждают вероятность вынесения импичмента уже после ухода Трампа с поста президента, однако единого мнения насчет того, дойдет ли до этого, нет. Демократы в конгрессе пока никак не обозначили свою позицию по этому вопросу. Закон этого не запрещает, и это может позволить демократам запретить Трампу занимать выборные должности, что гарантированно не даст ему попытаться переизбраться в 2024 году. Однако для этого им понадобится две трети голосов в сенате, что означает необходимость заручиться поддержкой минимум 17 из 50 республиканцев.Накануне палата представителей приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Однако Пенс заранее отказался от этого.
https://ria.ru/20210113/tramp-1592934753.html
https://ria.ru/20210113/pelosi-1592935133.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149968/75/1499687555_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_19caadb4727b2e55a7fb30368f412922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
второй импичмент дональду трампу, майк пенс, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Палата представителей начала голосовать по импичменту Трампу

23:58 13.01.2021 (обновлено: 01:44 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Палата представителей конгресса США приступила к голосованию по импичменту президенту Дональду Трампу.
На рассмотрение нижней палаты конгресса, где большинство у демократов, вынесена одна статья – "Подстрекательство к мятежу". Документ требует объявить импичмент президенту и запретить ему занимать любые выборные должности в будущем. Статья также содержит обвинительную формулировку о совершении им "тяжких преступлений и проступков".
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
Вчера, 21:06Захват Капитолия в Вашингтоне
Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампу
После этого вопрос перейдет на рассмотрение сената. Однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл отказался собрать сенаторов до их возвращения с каникул 19 января – за день до инаугурации нового президента Джо Байдена, так что провести голосование по импичменту до истечения полномочий Трампа не удастся.
Эксперты обсуждают вероятность вынесения импичмента уже после ухода Трампа с поста президента, однако единого мнения насчет того, дойдет ли до этого, нет. Демократы в конгрессе пока никак не обозначили свою позицию по этому вопросу. Закон этого не запрещает, и это может позволить демократам запретить Трампу занимать выборные должности, что гарантированно не даст ему попытаться переизбраться в 2024 году. Однако для этого им понадобится две трети голосов в сенате, что означает необходимость заручиться поддержкой минимум 17 из 50 республиканцев.
Накануне палата представителей приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности. Однако Пенс заранее отказался от этого.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
Вчера, 21:08
Пелоси на дебатах по импичменту назвала Трампа угрозой стране
 
Второй импичмент Дональду ТрампуМайк ПенсДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году
07:02В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем
06:39Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов
06:37В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке
06:32Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку
06:25Впервые в истории США: Трампу вынесли второй импичмент
06:13Товарооборот России и Китая в 2020 году упал на 2,9%
06:11На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
06:00Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах
05:50В Приморье не видят оснований расселять пенсионеров из пустующего дома
05:45Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края
05:43В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах
05:31CNN: Байден отказался от идеи ехать на инаугурацию на поезде
05:18В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
05:15Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
05:05Ученые открыли две новые мутации коронавируса
05:03Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам
04:34Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий
04:33Глава Twitter назвал решение заблокировать аккаунт Трампа правильным
04:29Трамп запретил сделки с компаниями, связанными с китайскими военными
Лента новостейМолния