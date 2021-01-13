Импичмент Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей
20:33 13.01.2021 (обновлено: 01:44 14.01.2021)
ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Импичмент президенту Дональду Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей.
Нижняя палата конгресса утвердила правила и приступила к двухчасовым дебатам по резолюции об импичменте. Окончательное голосование ожидается в 15-16 часов по местному времени (23:00-24:00 мск).
Ранее на суд конгрессменов вынесли статью о "подстрекательстве к мятежу". Документ требует вынести президенту импичмент и запретить ему занимать любые выборные должности в будущем.
Демократы могут вынести Трампу импичмент простым большинством голосов. После этого дело перейдет на рассмотрение в сенат, который, однако, выходит с каникул только 19 января — за день до инаугурации нового президента Джо Байдена, так что полноценный процесс до истечения полномочий Трампа провести не удастся. Помимо этого, как прогнозируют эксперты, в верхней палате импичмент вряд ли получит поддержку в две трети голосов.
В свете этого уже обсуждают вероятность вынесения импичмента после ухода Трампа с поста президента. Единого мнения насчет этого нет, а демократы в конгрессе пока никак не обозначили свою позицию. Для них такой исход означает возможность запретить Трампу занимать выборные должности, что закроет ему путь к участию в выборах в 2024 году.
Накануне палата представителей конгресса приняла резолюцию, которая предлагает вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, которая предполагает передачу ему президентских полномочий. Это станет возможным, если Пенс и более половины кабинета министров согласятся признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности. Однако вице-президент отказался от этого.
Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. В результате погибли пять человек.