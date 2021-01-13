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Республиканцы призвали демократов отказаться от импичмента Трампу
Республиканцы призвали демократов отказаться от импичмента Трампу
Республиканцы в палате представителей призвали демократов отказаться от идеи импичмента президенту Дональду Трампу. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-13T18:06
2021-01-14T01:44
второй импичмент дональду трампу
захват капитолия в вашингтоне
майк пенс
митч макконнелл
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Республиканцы в палате представителей призвали демократов отказаться от идеи импичмента президенту Дональду Трампу."Всего за неделю до конца его срока демократическое большинство просит нас рассмотреть резолюцию об импичменте президента Трампа. Они делают это, прекрасно понимая, что, даже если палата проголосует за, сенат не сможет начать рассмотрение этих обвинений, пока не закончится срок полномочий президента Трампа", — сказал на слушаниях конгрессмен Том Коул.По его словам, это еще больше расколет общество. Коул обвинил демократов в том, что они не дают возможности палате рассмотреть все факты и опросить свидетелей.В ответ на это конгрессмен-демократ Джим Макговерн заметил, что сенат может немедленно рассмотреть вопрос импичмента, если на это пойдет лидер республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл. При этом ранее тот не выражал желания созвать сенат до 19 января, когда его члены выйдут с каникул.Ранее палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту Дональду Трампу. На суд конгрессменов вынесли статью о "подстрекательстве к мятежу". Документ требует вынести президенту импичмент и запретить ему занимать любые выборные должности в будущем. Трампа также обвиняют в совершении "особо тяжких преступлений и правонарушений". По резолюции могут проголосовать в этот же день: как ожидается, подконтрольная демократам палата конгресса примет ее.После этого дело перейдет на рассмотрение в сенат, который, однако, выходит с каникул лишь за день до инаугурации нового президента Джо Байдена, так что полноценный процесс до истечения полномочий Трампа провести не удастся. Помимо этого, как прогнозируют эксперты, в верхней палате импичмент вряд ли получит поддержку в две трети голосов.В свете этого уже обсуждают вероятность вынесения импичмента после ухода Трампа с поста президента. Единого мнения на этот счет нет, а демократы в конгрессе пока не обозначили свою позицию. Для них такой исход означает возможность запретить Трампу занимать выборные должности, что закроет ему путь к участию в выборах в 2024 году.Накануне палата представителей конгресса приняла резолюцию с предложением вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, предполагающую передачу ему президентских полномочий. Это станет возможным, если Пенс и более половины кабинета министров согласятся признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности. Однако вице-президент отказался от этого.Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. В результате погибли пять человек.
https://ria.ru/20210113/tramp-1592819232.html
https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html
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второй импичмент дональду трампу, майк пенс, митч макконнелл, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Республиканцы призвали демократов отказаться от импичмента Трампу

18:06 13.01.2021 (обновлено: 01:44 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Республиканцы в палате представителей призвали демократов отказаться от идеи импичмента президенту Дональду Трампу.
"Всего за неделю до конца его срока демократическое большинство просит нас рассмотреть резолюцию об импичменте президента Трампа. Они делают это, прекрасно понимая, что, даже если палата проголосует за, сенат не сможет начать рассмотрение этих обвинений, пока не закончится срок полномочий президента Трампа", — сказал на слушаниях конгрессмен Том Коул.
По его словам, это еще больше расколет общество. Коул обвинил демократов в том, что они не дают возможности палате рассмотреть все факты и опросить свидетелей.

"Некоторые члены палаты предложили альтернативную процедуру — выражение осуждения президенту, что может получить значительную поддержку в нижней палате. Не думаю, что импичмент — это здравый путь. Я призываю моих друзей в демократическом большинстве пересмотреть это, пока есть время для другого пути", — добавил Коул.

В ответ на это конгрессмен-демократ Джим Макговерн заметил, что сенат может немедленно рассмотреть вопрос импичмента, если на это пойдет лидер республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл. При этом ранее тот не выражал желания созвать сенат до 19 января, когда его члены выйдут с каникул.
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После этого дело перейдет на рассмотрение в сенат, который, однако, выходит с каникул лишь за день до инаугурации нового президента Джо Байдена, так что полноценный процесс до истечения полномочий Трампа провести не удастся. Помимо этого, как прогнозируют эксперты, в верхней палате импичмент вряд ли получит поддержку в две трети голосов.
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В свете этого уже обсуждают вероятность вынесения импичмента после ухода Трампа с поста президента. Единого мнения на этот счет нет, а демократы в конгрессе пока не обозначили свою позицию. Для них такой исход означает возможность запретить Трампу занимать выборные должности, что закроет ему путь к участию в выборах в 2024 году.
Накануне палата представителей конгресса приняла резолюцию с предложением вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, предполагающую передачу ему президентских полномочий. Это станет возможным, если Пенс и более половины кабинета министров согласятся признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности. Однако вице-президент отказался от этого.
Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. В результате погибли пять человек.
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