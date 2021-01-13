https://ria.ru/20210113/ierusalim-1592865861.html

Степашин надеется, что Александровское подворье вернут России в этом году

Степашин надеется, что Александровское подворье вернут России в этом году

Председатель международной общественной организации "Императорское православное палестинское общество" (ИППО) Сергей Степашин выразил надежду на то, что... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:25

2021-01-13T14:25

2021-01-13T14:25

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

императорское православное палестинское общество

сергей степашин

иерусалим

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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Председатель международной общественной организации "Императорское православное палестинское общество" (ИППО) Сергей Степашин выразил надежду на то, что Александровское подворье в этом году вернется к России.В октябре 2020 года регистратор недвижимого имущества минюста Израиля принял решение о возобновлении регистрации на Россию Александровского подворья в Иерусалиме."Скорее всего, я на 99% уверен, я думаю, боженька нам поможет, в этом году мы его возвращаем в лоно нашей страны, что очень важно. И очень рассчитываем, что после возвращения наш патриарх именно в храме Александра Невского, именно в Иерусалиме осуществит службу. Я думаю, это было бы очень знаменательно", - сказал Степашин журналистам во Владивостоке.Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что тот поднимает вопрос возвращения подворья России."Мы получили регистрационный номер о том, что это российская собственность... И ИППО – правопреемник того Императорского палестинского православного сообщества, но сейчас идут суды, не всем этого хочется. Оказывается, у нас появилось ИППО в Израиле – новодел, в Нью-Йорке, Германии… Я убежден и уверен, что в этом году оно вернется в лоно России, потому что оно строилось для россиян, а не для зарубежников", - сказал Степашин.Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание. Как сообщали в апреле СМИ, Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем до вынесения окончательного решения по этому вопросу.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на то, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос.

https://ria.ru/20200610/1572743904.html

https://realty.ria.ru/20200908/palaty-1576909876.html

иерусалим

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новости - религия и мировоззрение, императорское православное палестинское общество, сергей степашин, иерусалим