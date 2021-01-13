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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210113/ierusalim-1592865861.html
Степашин надеется, что Александровское подворье вернут России в этом году
Степашин надеется, что Александровское подворье вернут России в этом году
Председатель международной общественной организации "Императорское православное палестинское общество" (ИППО) Сергей Степашин выразил надежду на то, что... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:25
2021-01-13T14:25
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
императорское православное палестинское общество
сергей степашин
иерусалим
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Председатель международной общественной организации "Императорское православное палестинское общество" (ИППО) Сергей Степашин выразил надежду на то, что Александровское подворье в этом году вернется к России.В октябре 2020 года регистратор недвижимого имущества минюста Израиля принял решение о возобновлении регистрации на Россию Александровского подворья в Иерусалиме."Скорее всего, я на 99% уверен, я думаю, боженька нам поможет, в этом году мы его возвращаем в лоно нашей страны, что очень важно. И очень рассчитываем, что после возвращения наш патриарх именно в храме Александра Невского, именно в Иерусалиме осуществит службу. Я думаю, это было бы очень знаменательно", - сказал Степашин журналистам во Владивостоке.Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что тот поднимает вопрос возвращения подворья России."Мы получили регистрационный номер о том, что это российская собственность... И ИППО – правопреемник того Императорского палестинского православного сообщества, но сейчас идут суды, не всем этого хочется. Оказывается, у нас появилось ИППО в Израиле – новодел, в Нью-Йорке, Германии… Я убежден и уверен, что в этом году оно вернется в лоно России, потому что оно строилось для россиян, а не для зарубежников", - сказал Степашин.Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание. Как сообщали в апреле СМИ, Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем до вынесения окончательного решения по этому вопросу.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на то, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос.
https://ria.ru/20200610/1572743904.html
https://realty.ria.ru/20200908/palaty-1576909876.html
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новости - религия и мировоззрение, императорское православное палестинское общество, сергей степашин, иерусалим

Степашин надеется, что Александровское подворье вернут России в этом году

14:25 13.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМеждународный культурный форум в Санкт-Петербурге
Международный культурный форум в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Председатель международной общественной организации "Императорское православное палестинское общество" (ИППО) Сергей Степашин выразил надежду на то, что Александровское подворье в этом году вернется к России.
В октябре 2020 года регистратор недвижимого имущества минюста Израиля принял решение о возобновлении регистрации на Россию Александровского подворья в Иерусалиме.
"Скорее всего, я на 99% уверен, я думаю, боженька нам поможет, в этом году мы его возвращаем в лоно нашей страны, что очень важно. И очень рассчитываем, что после возвращения наш патриарх именно в храме Александра Невского, именно в Иерусалиме осуществит службу. Я думаю, это было бы очень знаменательно", - сказал Степашин журналистам во Владивостоке.
Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что тот поднимает вопрос возвращения подворья России.
Фасад Александровского подворья в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня 2020, 13:43Религия и мировоззрение
Израиль работает над передачей России Александровского подворья
"Мы получили регистрационный номер о том, что это российская собственность... И ИППО – правопреемник того Императорского палестинского православного сообщества, но сейчас идут суды, не всем этого хочется. Оказывается, у нас появилось ИППО в Израиле – новодел, в Нью-Йорке, Германии… Я убежден и уверен, что в этом году оно вернется в лоно России, потому что оно строилось для россиян, а не для зарубежников", - сказал Степашин.
Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание. Как сообщали в апреле СМИ, Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем до вынесения окончательного решения по этому вопросу.
Александровское подворье в Староваганьковском переулке Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября 2020, 09:30
В Москве отреставрируют палаты Александровского подворья
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на то, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИмператорское православное палестинское обществоСергей СтепашинИерусалим
 
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