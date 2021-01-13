https://ria.ru/20210113/htc-1592886566.html

Новый смартфон от HTC умеет работать в сетях 5G

Новый смартфон от HTC умеет работать в сетях 5G

Тайваньская компания HTC, известная "наладонниками" в нулевые, выпустила современный смартфон с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения — Desire 21 РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T16:04

2021-01-13T16:04

2021-01-13T16:04

наука

qualcomm

htc

тайвань

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592886403_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_603964d54ad32816ebe72de71ebbe3f9.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Тайваньская компания HTC, известная "наладонниками" в нулевые, выпустила современный смартфон с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения — Desire 21 Pro 5G. О новинке сообщает GSMArena.HTC Desire 21 Pro 5G крупный смартфон: диагональ экрана достигает 6,7 дюймов при разрешении 2400 х 1800 пикселей. IPS-панель способна обновлять картинку с частотой в 90 герц.Смартфон построен на новом чипсете от Qualcomm — Snapdragon 690. Это восьмиядерная платформа, которая работает с максимальной тактовой частотой в 2 гигагерца. Процессор получил модем Snapdragon X51 5G. Оперативной памяти в смартфоне 8 ГБ, а постоянной — 128 ГБ. Последняя расширяется с помощью карт памяти.Модель получила квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп. Вместе с ним работаю 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор, камеры для определения глубины сцены и макросъемки. Селфи-сенсор имеет разрешение 16 Мп.Пока предзаказ на новый смартфон от HTC открыт лишь на Тайване, мировые продажи начнутся позже. Стоимость для смартфона такого уровня довольно высокая — 430 долларов (около 32 000 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20200928/gibkiy-htc-1577877838.html

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, htc, тайвань, технологии