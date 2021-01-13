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Наука
https://ria.ru/20210113/htc-1592886566.html
Новый смартфон от HTC умеет работать в сетях 5G
Новый смартфон от HTC умеет работать в сетях 5G
Тайваньская компания HTC, известная "наладонниками" в нулевые, выпустила современный смартфон с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения — Desire 21 РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:04
2021-01-13T16:04
наука
qualcomm
htc
тайвань
технологии
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Тайваньская компания HTC, известная "наладонниками" в нулевые, выпустила современный смартфон с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения — Desire 21 Pro 5G. О новинке сообщает GSMArena.HTC Desire 21 Pro 5G крупный смартфон: диагональ экрана достигает 6,7 дюймов при разрешении 2400 х 1800 пикселей. IPS-панель способна обновлять картинку с частотой в 90 герц.Смартфон построен на новом чипсете от Qualcomm — Snapdragon 690. Это восьмиядерная платформа, которая работает с максимальной тактовой частотой в 2 гигагерца. Процессор получил модем Snapdragon X51 5G. Оперативной памяти в смартфоне 8 ГБ, а постоянной — 128 ГБ. Последняя расширяется с помощью карт памяти.Модель получила квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп. Вместе с ним работаю 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор, камеры для определения глубины сцены и макросъемки. Селфи-сенсор имеет разрешение 16 Мп.Пока предзаказ на новый смартфон от HTC открыт лишь на Тайване, мировые продажи начнутся позже. Стоимость для смартфона такого уровня довольно высокая — 430 долларов (около 32 000 рублей по текущему курсу).
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Новости
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РИА Новости
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qualcomm, htc, тайвань, технологии

Новый смартфон от HTC умеет работать в сетях 5G

16:04 13.01.2021
 
© HTCHTC Desire 21 Pro 5G
HTC Desire 21 Pro 5G - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© HTC
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Тайваньская компания HTC, известная "наладонниками" в нулевые, выпустила современный смартфон с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения — Desire 21 Pro 5G. О новинке сообщает GSMArena.
HTC Desire 21 Pro 5G крупный смартфон: диагональ экрана достигает 6,7 дюймов при разрешении 2400 х 1800 пикселей. IPS-панель способна обновлять картинку с частотой в 90 герц.
Смартфон построен на новом чипсете от Qualcomm — Snapdragon 690. Это восьмиядерная платформа, которая работает с максимальной тактовой частотой в 2 гигагерца. Процессор получил модем Snapdragon X51 5G. Оперативной памяти в смартфоне 8 ГБ, а постоянной — 128 ГБ. Последняя расширяется с помощью карт памяти.
Модель получила квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп. Вместе с ним работаю 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор, камеры для определения глубины сцены и макросъемки. Селфи-сенсор имеет разрешение 16 Мп.
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Пока предзаказ на новый смартфон от HTC открыт лишь на Тайване, мировые продажи начнутся позже. Стоимость для смартфона такого уровня довольно высокая — 430 долларов (около 32 000 рублей по текущему курсу).
 
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