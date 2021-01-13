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Врач рассказал, кому нельзя есть мед
Врач рассказал, кому нельзя есть мед
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, чем опасен мед и кому следует от него отказаться. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T21:40
2021-01-13T22:42
здоровый образ жизни (зож)
михаил гинзбург
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, чем опасен мед и кому следует от него отказаться.В беседе с телеканалом "Звезда" специалист отметил, что с этим продуктом часто связывают завышенные ожидания и приписывают ему различные полезные свойства."Считают, что мед содержит какое-то большое количество биофакторов, которые стимулируют регенерацию, оказывают какое-то бактерицидное или вирусоцидное действие. Вот это обычно не соответствует действительности", — пояснил врач.Гинзбург подчеркнул, что по составу мед намного богаче сахара, но считать его "эликсиром здоровья" не стоит."Мед к чаю какую-то свою функцию выполняет. Возникает такой эффект согревающий, эффект тонизирующий, отчасти связанный с самим чаем", — рассказал диетолог.Собеседник предостерег от употребления меда детьми до трех лет, так как этот продукт может вызывать аллергию, и призвал придерживаться детского питания."Это не значит, что на детей до трех лет мед действует удручающе плохо, а на следующий день, когда им исполнилось три, уже не плохо", — подчеркнул Гинзбург.Кроме того, от меда, как и от сахара, следует отказаться людям с ожирением, гипертонией, проблемами с давлением и жировым гепатозом печени."Просто нужно и от сахара, и от меда воздерживаться тоже", — посоветовал врач.Из-за меда могут обостриться заболевания желудочно-кишечного тракта, например панкреатит."Если у человека такая реакция есть, ему лучше от меда воздерживаться", — подытожил Гинзбург.
https://ria.ru/20210106/solenya-1592097368.html
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здоровый образ жизни (зож), михаил гинзбург, здоровье - общество, общество

Врач рассказал, кому нельзя есть мед

21:40 13.01.2021 (обновлено: 22:42 13.01.2021)
 
© Depositphotos / Venge.mail.uaМед в банке с диппером
Мед в банке с диппером - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Depositphotos / Venge.mail.ua
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, чем опасен мед и кому следует от него отказаться.
В беседе с телеканалом "Звезда" специалист отметил, что с этим продуктом часто связывают завышенные ожидания и приписывают ему различные полезные свойства.
"Считают, что мед содержит какое-то большое количество биофакторов, которые стимулируют регенерацию, оказывают какое-то бактерицидное или вирусоцидное действие. Вот это обычно не соответствует действительности", — пояснил врач.
Гинзбург подчеркнул, что по составу мед намного богаче сахара, но считать его "эликсиром здоровья" не стоит.
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"Мед к чаю какую-то свою функцию выполняет. Возникает такой эффект согревающий, эффект тонизирующий, отчасти связанный с самим чаем", — рассказал диетолог.
Собеседник предостерег от употребления меда детьми до трех лет, так как этот продукт может вызывать аллергию, и призвал придерживаться детского питания.
"Это не значит, что на детей до трех лет мед действует удручающе плохо, а на следующий день, когда им исполнилось три, уже не плохо", — подчеркнул Гинзбург.
Кроме того, от меда, как и от сахара, следует отказаться людям с ожирением, гипертонией, проблемами с давлением и жировым гепатозом печени.
"Просто нужно и от сахара, и от меда воздерживаться тоже", — посоветовал врач.
Из-за меда могут обостриться заболевания желудочно-кишечного тракта, например панкреатит.
"Если у человека такая реакция есть, ему лучше от меда воздерживаться", — подытожил Гинзбург.
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