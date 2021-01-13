https://ria.ru/20210113/honey-1592937445.html

Врач рассказал, кому нельзя есть мед

Врач рассказал, кому нельзя есть мед

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, чем опасен мед и кому следует от него отказаться. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T21:40

2021-01-13T21:40

2021-01-13T22:42

здоровый образ жизни (зож)

михаил гинзбург

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575238791_0:210:2313:1511_1920x0_80_0_0_f1957771dad3c9b7eb2fd221b91d098a.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, чем опасен мед и кому следует от него отказаться.В беседе с телеканалом "Звезда" специалист отметил, что с этим продуктом часто связывают завышенные ожидания и приписывают ему различные полезные свойства."Считают, что мед содержит какое-то большое количество биофакторов, которые стимулируют регенерацию, оказывают какое-то бактерицидное или вирусоцидное действие. Вот это обычно не соответствует действительности", — пояснил врач.Гинзбург подчеркнул, что по составу мед намного богаче сахара, но считать его "эликсиром здоровья" не стоит."Мед к чаю какую-то свою функцию выполняет. Возникает такой эффект согревающий, эффект тонизирующий, отчасти связанный с самим чаем", — рассказал диетолог.Собеседник предостерег от употребления меда детьми до трех лет, так как этот продукт может вызывать аллергию, и призвал придерживаться детского питания."Это не значит, что на детей до трех лет мед действует удручающе плохо, а на следующий день, когда им исполнилось три, уже не плохо", — подчеркнул Гинзбург.Кроме того, от меда, как и от сахара, следует отказаться людям с ожирением, гипертонией, проблемами с давлением и жировым гепатозом печени."Просто нужно и от сахара, и от меда воздерживаться тоже", — посоветовал врач.Из-за меда могут обостриться заболевания желудочно-кишечного тракта, например панкреатит."Если у человека такая реакция есть, ему лучше от меда воздерживаться", — подытожил Гинзбург.

https://ria.ru/20210106/solenya-1592097368.html

https://rsport.ria.ru/20201230/mandariny-1591615457.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), михаил гинзбург, здоровье - общество, общество