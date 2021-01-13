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Сальма Хайек заманивает в параллельный мир в трейлере "Блаженства"
Сальма Хайек заманивает в параллельный мир в трейлере "Блаженства"
В Сети появился трейлер романтической драмы с элементами фантастики "Блаженство" режиссера Майка Кэхилла ("Другая земля") с Оуэном Уилсоном и Сальмой Хайек в... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:46
2021-01-13T11:46
2021-01-13T11:46
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер романтической драмы с элементами фантастики "Блаженство" режиссера Майка Кэхилла ("Другая земля") с Оуэном Уилсоном и Сальмой Хайек в главных ролях.Герой Уилсона (Грег) недавно развелся и встречает героиню Хайек (Изабель), женщину без определенного места жительства, которая утверждает, что мир – это иллюзия, сгенерированная компьютером. Грег понимает, что в ее словах есть доля правды. Однако его взрослая дочь Эмили (ее играет Неста Купер) пытается вернуть отца в свою версию окружающей действительности, которую Изабель считает нереальной."Это становится главным драматическим вопросом фильма: чья версия больше похоже на правду? Изабель или Эмили?", — пояснил режиссер."Я хотел рассказать историю о хрупкости ума и податливости человеческого восприятия. Так, мне хотелось сделать фильм, в котором были бы показаны различные способы видения происходящего без критики и осуждения, — добавил Кэхилл. Премьера "Блаженства" состоится 5 февраля на платформе Amazon Prime Video.
https://ria.ru/20201012/khayek-1579392861.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, кино и сериалы, сальма хайек
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости
. В Сети появился
трейлер романтической драмы с элементами фантастики "Блаженство" режиссера Майка Кэхилла ("Другая земля") с Оуэном Уилсоном и Сальмой Хайек в главных ролях.
Герой Уилсона (Грег) недавно развелся и встречает героиню Хайек (Изабель), женщину без определенного места жительства, которая утверждает, что мир – это иллюзия, сгенерированная компьютером. Грег понимает, что в ее словах есть доля правды. Однако его взрослая дочь Эмили (ее играет Неста Купер) пытается вернуть отца в свою версию окружающей действительности, которую Изабель считает нереальной.
"Это становится главным драматическим вопросом фильма: чья версия больше похоже на правду? Изабель или Эмили?", — пояснил
режиссер.
"Я хотел рассказать историю о хрупкости ума и податливости человеческого восприятия. Так, мне хотелось сделать фильм, в котором были бы показаны различные способы видения происходящего без критики и осуждения, — добавил Кэхилл.
Премьера "Блаженства" состоится 5 февраля на платформе Amazon Prime Video.