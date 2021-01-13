https://ria.ru/20210113/hayek-1592838005.html

Сальма Хайек заманивает в параллельный мир в трейлере "Блаженства"

Сальма Хайек заманивает в параллельный мир в трейлере "Блаженства"

В Сети появился трейлер романтической драмы с элементами фантастики "Блаженство" режиссера Майка Кэхилла ("Другая земля") с Оуэном Уилсоном и Сальмой Хайек в... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:46

2021-01-13T11:46

2021-01-13T11:46

новости культуры

культура

кино и сериалы

сальма хайек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592832616_333:0:2161:1028_1920x0_80_0_0_ffa9c7f34b9266b69d9ca58e327e305a.jpg

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер романтической драмы с элементами фантастики "Блаженство" режиссера Майка Кэхилла ("Другая земля") с Оуэном Уилсоном и Сальмой Хайек в главных ролях.Герой Уилсона (Грег) недавно развелся и встречает героиню Хайек (Изабель), женщину без определенного места жительства, которая утверждает, что мир – это иллюзия, сгенерированная компьютером. Грег понимает, что в ее словах есть доля правды. Однако его взрослая дочь Эмили (ее играет Неста Купер) пытается вернуть отца в свою версию окружающей действительности, которую Изабель считает нереальной."Это становится главным драматическим вопросом фильма: чья версия больше похоже на правду? Изабель или Эмили?", — пояснил режиссер."Я хотел рассказать историю о хрупкости ума и податливости человеческого восприятия. Так, мне хотелось сделать фильм, в котором были бы показаны различные способы видения происходящего без критики и осуждения, — добавил Кэхилл. Премьера "Блаженства" состоится 5 февраля на платформе Amazon Prime Video.

https://ria.ru/20201012/khayek-1579392861.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, сальма хайек