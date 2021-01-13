Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210113/hayek-1592838005.html
Сальма Хайек заманивает в параллельный мир в трейлере "Блаженства"
Сальма Хайек заманивает в параллельный мир в трейлере "Блаженства"
В Сети появился трейлер романтической драмы с элементами фантастики "Блаженство" режиссера Майка Кэхилла ("Другая земля") с Оуэном Уилсоном и Сальмой Хайек в... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:46
2021-01-13T11:46
новости культуры
культура
кино и сериалы
сальма хайек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592832616_333:0:2161:1028_1920x0_80_0_0_ffa9c7f34b9266b69d9ca58e327e305a.jpg
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер романтической драмы с элементами фантастики "Блаженство" режиссера Майка Кэхилла ("Другая земля") с Оуэном Уилсоном и Сальмой Хайек в главных ролях.Герой Уилсона (Грег) недавно развелся и встречает героиню Хайек (Изабель), женщину без определенного места жительства, которая утверждает, что мир – это иллюзия, сгенерированная компьютером. Грег понимает, что в ее словах есть доля правды. Однако его взрослая дочь Эмили (ее играет Неста Купер) пытается вернуть отца в свою версию окружающей действительности, которую Изабель считает нереальной."Это становится главным драматическим вопросом фильма: чья версия больше похоже на правду? Изабель или Эмили?", — пояснил режиссер."Я хотел рассказать историю о хрупкости ума и податливости человеческого восприятия. Так, мне хотелось сделать фильм, в котором были бы показаны различные способы видения происходящего без критики и осуждения, — добавил Кэхилл. Премьера "Блаженства" состоится 5 февраля на платформе Amazon Prime Video.
https://ria.ru/20201012/khayek-1579392861.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592832616_562:0:1933:1028_1920x0_80_0_0_4cf9720c6e8cf2e79b406254ec742819.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, кино и сериалы, сальма хайек

Сальма Хайек заманивает в параллельный мир в трейлере "Блаженства"

11:46 13.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер романтической драмы с элементами фантастики "Блаженство" режиссера Майка Кэхилла ("Другая земля") с Оуэном Уилсоном и Сальмой Хайек в главных ролях.
Герой Уилсона (Грег) недавно развелся и встречает героиню Хайек (Изабель), женщину без определенного места жительства, которая утверждает, что мир – это иллюзия, сгенерированная компьютером. Грег понимает, что в ее словах есть доля правды. Однако его взрослая дочь Эмили (ее играет Неста Купер) пытается вернуть отца в свою версию окружающей действительности, которую Изабель считает нереальной.
"Это становится главным драматическим вопросом фильма: чья версия больше похоже на правду? Изабель или Эмили?", — пояснил режиссер.
"Я хотел рассказать историю о хрупкости ума и податливости человеческого восприятия. Так, мне хотелось сделать фильм, в котором были бы показаны различные способы видения происходящего без критики и осуждения, — добавил Кэхилл.
Премьера "Блаженства" состоится 5 февраля на платформе Amazon Prime Video.
Актриса Сальма Хайек на пресс-конференции фильма Неизбранные дороги в рамках кинофестиваля Берлинале - 2020 - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября 2020, 12:48Шоубиз
"Шикарная": 54-летняя Сальма Хайек удивила фанатов фигурой в бикини
 
КультураНовости культурыКино и сериалыСальма Хайек
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
15:11Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян со следующей недели
15:10Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине
15:07Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
15:07Путин поручил проанализировать рост заболеваемости COVID-19 в мире
15:05Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в праздники
15:05Голикова рассказала о тестировании на коронавирус в праздники
15:05В Италии оборудовали бункер для крупного судебного процесса над мафией
15:05Путин поставил задачи по развитию транспортной инфраструктуры
Лента новостейМолния