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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210113/gospitalizatsiya-1592927688.html
В Петербурге вновь выросло число госпитализаций больных COVID-19
В Петербурге вновь выросло число госпитализаций больных COVID-19
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом вновь увеличилось в Санкт-Петербурге, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T19:57
2021-01-13T19:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом вновь увеличилось в Санкт-Петербурге, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса."Сегодня зарегистрирован рост госпитализаций взрослых и увеличение количества больных с лабораторно подтвержденным COVID-19, обратившихся за медицинской помощью… Рост госпитализаций после окончания праздников был ожидаемым из-за массового выхода граждан на работу и учебу. Также возросла вероятность завоза вируса извне в связи с возвращением людей из мест отдыха", - говорится в материалах.По информации совета, во вторник были госпитализированы 823 человека против 792 человек 6 января, за медпомощью обратились – 4205 человек против 1581 человека неделей ранее.Отмечается, что здравоохранение города готово к возможному росту заболеваемости COVID-19., есть необходимый запас лекарственных средств, свободный коечный фонд превышает 20%.Ранее межведомственный городской координационный совет сообщал, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге может возрасти после завершения новогодних праздников, возвращения горожан из мест отдыха и возобновления контактов в трудовых и учебных коллективах. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592851313.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, санкт-петербург, общество

В Петербурге вновь выросло число госпитализаций больных COVID-19

19:57 13.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Автомобили скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом вновь увеличилось в Санкт-Петербурге, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
"Сегодня зарегистрирован рост госпитализаций взрослых и увеличение количества больных с лабораторно подтвержденным COVID-19, обратившихся за медицинской помощью… Рост госпитализаций после окончания праздников был ожидаемым из-за массового выхода граждан на работу и учебу. Также возросла вероятность завоза вируса извне в связи с возвращением людей из мест отдыха", - говорится в материалах.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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По информации совета, во вторник были госпитализированы 823 человека против 792 человек 6 января, за медпомощью обратились – 4205 человек против 1581 человека неделей ранее.
Отмечается, что здравоохранение города готово к возможному росту заболеваемости COVID-19., есть необходимый запас лекарственных средств, свободный коечный фонд превышает 20%.
Ранее межведомственный городской координационный совет сообщал, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге может возрасти после завершения новогодних праздников, возвращения горожан из мест отдыха и возобновления контактов в трудовых и учебных коллективах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСанкт-ПетербургОбщество
 
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