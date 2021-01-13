https://ria.ru/20210113/gospitalizatsiya-1592927688.html

В Петербурге вновь выросло число госпитализаций больных COVID-19

В Петербурге вновь выросло число госпитализаций больных COVID-19

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом вновь увеличилось в Санкт-Петербурге, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T19:57

2021-01-13T19:57

2021-01-13T19:57

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом вновь увеличилось в Санкт-Петербурге, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса."Сегодня зарегистрирован рост госпитализаций взрослых и увеличение количества больных с лабораторно подтвержденным COVID-19, обратившихся за медицинской помощью… Рост госпитализаций после окончания праздников был ожидаемым из-за массового выхода граждан на работу и учебу. Также возросла вероятность завоза вируса извне в связи с возвращением людей из мест отдыха", - говорится в материалах.По информации совета, во вторник были госпитализированы 823 человека против 792 человек 6 января, за медпомощью обратились – 4205 человек против 1581 человека неделей ранее.Отмечается, что здравоохранение города готово к возможному росту заболеваемости COVID-19., есть необходимый запас лекарственных средств, свободный коечный фонд превышает 20%.Ранее межведомственный городской координационный совет сообщал, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге может возрасти после завершения новогодних праздников, возвращения горожан из мест отдыха и возобновления контактов в трудовых и учебных коллективах. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592851313.html

https://ria.ru/20210112/kovid-1592614905.html

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2021

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