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В Госдуме обсудят постепенный переход к более открытому формату работы
В Госдуме обсудят постепенный переход к более открытому формату работы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что обсудит с руководителями фракций, а также в рамках Совета Думы постепенный переход к более открытому формату... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:13
2021-01-13T12:13
госдума рф
вячеслав володин
москва
политика
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что обсудит с руководителями фракций, а также в рамках Совета Думы постепенный переход к более открытому формату работы палаты, в том числе и для аккредитованных в палате СМИ."Со следующей недели начинается работа Государственной думы уже в формате пленарных заседаний. Мы сегодня будем обсуждать, проведем совещание с руководителями фракций, затем в понедельник в рамках Совета (Думы) вопросы, связанные, в том числе, с поэтапным переходом на более открытый формат работы. Это касается, в первую очередь, вас, потому что ваше отсутствие сказывается на инициативе", - сказал Володин, обращаясь к парламентским журналистам на торжественном награждении по случаю Дня печати.Он отметил, что СМИ активно вовлечены в онлайн-формат - общение по телефону, по видеосвязи, однако руководство страны делает все, чтобы защитить своих граждан от коронавируса, в частности, в Москве активно идет вакцинация.Володин подчеркнул, что вопрос о возвращении парламентских корреспондентов в Госдуму будет тщательно обсуждаться, чтобы каждое издание было представлено."Понятно, что есть издания, от которого в Думе работают до 20 человек, аккредитованы от одного издания. Но мы в целях вашей же безопасности проработаем, обсудим этот вопрос так, чтобы издания были представлены, но и чтобы у вас все меры безопасности были соблюдены", - подчеркнул он.Нижняя палата парламента провела две сессии в условиях ограничений: с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса число посетителей и журналистов сокращено, большинство мероприятий и заседания комитетов переведены в онлайн-формат, а депутаты продолжают сдавать тесты на COVID перед пленарными заседаниями. Тем не менее, уже треть народных избранников переболели, кто-то даже заразился повторно, а двое депутатов скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.
https://ria.ru/20201215/gosduma-1589362400.html
https://ria.ru/20200714/1574323559.html
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госдума рф, вячеслав володин, москва, политика

В Госдуме обсудят постепенный переход к более открытому формату работы

12:13 13.01.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что обсудит с руководителями фракций, а также в рамках Совета Думы постепенный переход к более открытому формату работы палаты, в том числе и для аккредитованных в палате СМИ.
"Со следующей недели начинается работа Государственной думы уже в формате пленарных заседаний. Мы сегодня будем обсуждать, проведем совещание с руководителями фракций, затем в понедельник в рамках Совета (Думы) вопросы, связанные, в том числе, с поэтапным переходом на более открытый формат работы. Это касается, в первую очередь, вас, потому что ваше отсутствие сказывается на инициативе", - сказал Володин, обращаясь к парламентским журналистам на торжественном награждении по случаю Дня печати.
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Он отметил, что СМИ активно вовлечены в онлайн-формат - общение по телефону, по видеосвязи, однако руководство страны делает все, чтобы защитить своих граждан от коронавируса, в частности, в Москве активно идет вакцинация.
Володин подчеркнул, что вопрос о возвращении парламентских корреспондентов в Госдуму будет тщательно обсуждаться, чтобы каждое издание было представлено.
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"Понятно, что есть издания, от которого в Думе работают до 20 человек, аккредитованы от одного издания. Но мы в целях вашей же безопасности проработаем, обсудим этот вопрос так, чтобы издания были представлены, но и чтобы у вас все меры безопасности были соблюдены", - подчеркнул он.
Нижняя палата парламента провела две сессии в условиях ограничений: с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса число посетителей и журналистов сокращено, большинство мероприятий и заседания комитетов переведены в онлайн-формат, а депутаты продолжают сдавать тесты на COVID перед пленарными заседаниями. Тем не менее, уже треть народных избранников переболели, кто-то даже заразился повторно, а двое депутатов скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.
 
Госдума РФВячеслав ВолодинМоскваПолитика
 
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