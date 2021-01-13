https://ria.ru/20210113/gorilly-1592804034.html

Ученые считают, что горилл нельзя убивать из-за заражения коронавирусом

Ученые считают, что горилл нельзя убивать из-за заражения коронавирусом

Горилл в зоопарке Сан-Диего нельзя убивать из-за заражения COVID-19, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T03:44

2021-01-13T03:44

2021-01-13T03:44

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сан-диего

сша

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Горилл в зоопарке Сан-Диего нельзя убивать из-за заражения COVID-19, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее стало известно, что восемь горилл в зоопарке в Сан-Диего (США) заразились коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось о широком распространении заболевания среди норок. В начале ноября власти Дании приняли решение уничтожить всех норок в королевстве – 15-17 миллионов животных на всех фермах, поскольку они являются носителями опасно мутировавшего коронавируса.По мнению международного эксперта по сохранению биоразнообразия, горилл никто не намерен уничтожать.Она пояснила, что зоопарк в Сан-Диего один из лучших в мире. Животные там содержаться в хороших условиях.Между тем, опасность обратного перескока вируса с животных на людей существует.По мнению учёных, стоит глобальная задача - не допустить заражения диких популяций горилл коронавирусом."Сейчас многие африканские заповедники и национальные парки, где живут человекообразные обезьяны, закрыты для посетителей, однако будет ли этого достаточно, чтобы обезопасить их от ковида, пока неясно. Также нужно учитывать, что меры безопасности, которые необходимы для защиты обезьян, часто нарушаются", - сказал Гомыранов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сан-диего

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сан-диего, сша, в мире