https://ria.ru/20210113/gibdd-1592827598.html
В ГИБДД назвали причину опрокидывания автобуса в Ростовской области
В ГИБДД назвали причину опрокидывания автобуса в Ростовской области
Причиной аварии в Красносулинском районе Ростовской области стал сильный боковой ветер, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T10:48
2021-01-13T10:48
2021-01-13T12:26
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ростовская область
луганск
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Причиной аварии в Красносулинском районе Ростовской области стал сильный боковой ветер, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.ДТП произошло около 06:30 мск на 974-м километре трассы М-4 "Дон". Автобус Mercedes, следовавший из Москвы в Луганск, опрокинулся в кювет. В нем находились 15 человек, двое погибли, еще несколько пострадали. Все они граждане Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/dtp-1592782700.html
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На трассе под Ростовом-на-Дону перевернулся автобус. Кадры с места ЧП
На трассе под Ростовом-на-Дону перевернулся автобус. Кадры с места ЧП
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