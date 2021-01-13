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В ГИБДД назвали причину опрокидывания автобуса в Ростовской области
В ГИБДД назвали причину опрокидывания автобуса в Ростовской области
Причиной аварии в Красносулинском районе Ростовской области стал сильный боковой ветер, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T10:48
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москва
ростовская область
луганск
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Причиной аварии в Красносулинском районе Ростовской области стал сильный боковой ветер, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.ДТП произошло около 06:30 мск на 974-м километре трассы М-4 "Дон". Автобус Mercedes, следовавший из Москвы в Луганск, опрокинулся в кювет. В нем находились 15 человек, двое погибли, еще несколько пострадали. Все они граждане Украины.
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москва
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На трассе под Ростовом-на-Дону перевернулся автобус. Кадры с места ЧП
На трассе под Ростовом-на-Дону перевернулся автобус. Кадры с места ЧП
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москва, ростовская область, луганск, происшествия

В ГИБДД назвали причину опрокидывания автобуса в Ростовской области

10:48 13.01.2021 (обновлено: 12:26 13.01.2021)
 
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Причиной аварии в Красносулинском районе Ростовской области стал сильный боковой ветер, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.
ДТП произошло около 06:30 мск на 974-м километре трассы М-4 "Дон". Автобус Mercedes, следовавший из Москвы в Луганск, опрокинулся в кювет.
В нем находились 15 человек, двое погибли, еще несколько пострадали. Все они граждане Украины.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 20:39
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