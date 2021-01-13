https://ria.ru/20210113/gibdd-1592827598.html

В ГИБДД назвали причину опрокидывания автобуса в Ростовской области

В ГИБДД назвали причину опрокидывания автобуса в Ростовской области

Причиной аварии в Красносулинском районе Ростовской области стал сильный боковой ветер, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T10:48

2021-01-13T10:48

2021-01-13T12:26

москва

ростовская область

луганск

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Причиной аварии в Красносулинском районе Ростовской области стал сильный боковой ветер, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по региону.ДТП произошло около 06:30 мск на 974-м километре трассы М-4 "Дон". Автобус Mercedes, следовавший из Москвы в Луганск, опрокинулся в кювет. В нем находились 15 человек, двое погибли, еще несколько пострадали. Все они граждане Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/dtp-1592782700.html

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2021

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На трассе под Ростовом-на-Дону перевернулся автобус. Кадры с места ЧП На трассе под Ростовом-на-Дону перевернулся автобус. Кадры с места ЧП 2021-01-13T10:48 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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москва, ростовская область, луганск, происшествия