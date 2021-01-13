https://ria.ru/20210113/gaz-1592883435.html

Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет

Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет

Объем транзитного газа из России через Украину в 2020 году сократился на 38 процентов и составил 55,8 миллиарда кубометров, сообщил глава компании "Оператор ГТС РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:47

2021-01-13T15:47

2021-01-13T16:01

россия

оператор гтс украины

северный поток — 2

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нафтогаз украины

газпром

сербия

венгрия

украина

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КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Объем транзитного газа из России через Украину в 2020 году сократился на 38 процентов и составил 55,8 миллиарда кубометров, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.По его оценке, при проектной мощности газотранспортной системы в 146 миллиардов кубометров транзита это означает загрузку ГТС менее чем на треть. Кроме того, из-за "Турецкого потока" Киев может потерять газ, который раньше предназначался для Венгрии, Сербии и Хорватии. Это лишит Украину еще 15 миллиардов кубометров транзита, добавил менеджер.Москва и Киев в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.Также, согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.

https://ria.ru/20210113/zalog-1592823649.html

россия

сербия

венгрия

украина

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россия, оператор гтс украины, северный поток — 2, турецкий поток, нафтогаз украины, газпром, сербия, венгрия, украина, экономика