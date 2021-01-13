https://ria.ru/20210113/filippiny-1592893743.html
Филиппины подвели итоги провального туристического года
Филиппины подвели итоги провального туристического года
По данным департамента туризма Филиппин, в 2020 году число иностранных путешественников из-за ограничений, вызванных пандемией, сократилось там на 83,97... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T17:23
2021-01-13T17:23
2021-01-13T17:23
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
новости - туризм
филиппины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_2d1c3a38e75f644122d78c45d6be33f0.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. По данным департамента туризма Филиппин, в 2020 году число иностранных путешественников из-за ограничений, вызванных пандемией, сократилось там на 83,97 процента, сообщает Inquirer.net.Министр туризма Бернадетт Ромуло-Пуят заявила, что с января по декабрь 2020 года в страну прибыло только 1 323 956 зарубежных гостей. Годом ранее их было 8 260 913. Падение турпотока привело к снижению доходов от въездного туризма на 83,12 процента, до 81,40 миллиарда долларов. Тогда как в 2019 году страна заработала 482,16 миллиарда долларов.Как ранее сообщала РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова, в целом Филиппины в год принимают порядка восьми миллионов путешественников со всего мира, из них российских — примерно 30-35 тысяч.
https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html
филиппины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_cc544325fc5a157dba22cc3b292392bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, филиппины