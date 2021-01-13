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Туризм
https://ria.ru/20210113/filippiny-1592893743.html
Филиппины подвели итоги провального туристического года
Филиппины подвели итоги провального туристического года
По данным департамента туризма Филиппин, в 2020 году число иностранных путешественников из-за ограничений, вызванных пандемией, сократилось там на 83,97... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T17:23
2021-01-13T17:23
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. По данным департамента туризма Филиппин, в 2020 году число иностранных путешественников из-за ограничений, вызванных пандемией, сократилось там на 83,97 процента, сообщает Inquirer.net.Министр туризма Бернадетт Ромуло-Пуят заявила, что с января по декабрь 2020 года в страну прибыло только 1 323 956 зарубежных гостей. Годом ранее их было 8 260 913. Падение турпотока привело к снижению доходов от въездного туризма на 83,12 процента, до 81,40 миллиарда долларов. Тогда как в 2019 году страна заработала 482,16 миллиарда долларов.Как ранее сообщала РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова, в целом Филиппины в год принимают порядка восьми миллионов путешественников со всего мира, из них российских — примерно 30-35 тысяч.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, филиппины

Филиппины подвели итоги провального туристического года

17:23 13.01.2021
 
© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AP Photo / Aaron Favila
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. По данным департамента туризма Филиппин, в 2020 году число иностранных путешественников из-за ограничений, вызванных пандемией, сократилось там на 83,97 процента, сообщает Inquirer.net.
Министр туризма Бернадетт Ромуло-Пуят заявила, что с января по декабрь 2020 года в страну прибыло только 1 323 956 зарубежных гостей. Годом ранее их было 8 260 913.
Падение турпотока привело к снижению доходов от въездного туризма на 83,12 процента, до 81,40 миллиарда долларов. Тогда как в 2019 году страна заработала 482,16 миллиарда долларов.
Как ранее сообщала РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова, в целом Филиппины в год принимают порядка восьми миллионов путешественников со всего мира, из них российских — примерно 30-35 тысяч.
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