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Президент Эстонии назвала кандидата на пост нового премьера
Президент Эстонии назвала кандидата на пост нового премьера
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала кандидата на пост нового премьера, им стала лидер оппозиционной Реформистской партии Кая Каллас. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:35
2021-01-13T12:35
яна тоом
юри ратас
керсти кальюлайд
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 янв - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала кандидата на пост нового премьера, им стала лидер оппозиционной Реформистской партии Кая Каллас.Премьер Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас в среду заявил, что уходит в отставку из-за затронувшего партию коррупционного скандала."Сегодня утром я встретилась с премьер-министром Юри Ратасом, который подал свое прошение об отставке. Оно вступит в силу завтра. Необходимо восстановить доверие к нашему государству. Сегодня я сделаю предложение Кае Каллас сформировать новое правительство. Жителям Эстонии необходимо руководство, которое заслуживает доверия", - сказала в среду Кальюлайд на пресс-конференции в президентском дворце.Парламентские партии в среду приступают к консультациям по формированию нового правительства. Член правления Центристской партии Яна Тоом назвала вероятным правительство, которое сформируют Реформистская и Социал-демократическая партии, а также партия Isamaa. При этом она не исключила, что в новое правительство могли бы войти и центристы, но уже не в роли партии премьера.Эстонская прокуратура и полиция безопасности (КАПО) во вторник предъявили подозрения в совершении преступления Центристской партии, генеральному секретарю центристов Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт и предпринимателю Хиллару Тедеру.По версии следствия, Тедер и Корб договорились, что Тедер выделит до 1 миллиона евро Центристской партии до местных выборов, которые пройдут осенью этого года, за то, что связанная с Тедером фирма Porto Franco получит крупный кредит. Крахт обещала Тедеру помочь в получении льготного кредита. Крахт и Тедеру предъявили подозрение в соглашении по отмыванию денег. Согласно подозрению, Крахт за эти услуги должна была получить от Тедера взятку, передача которой не состоялась в связи с задержанием Тедера и Крахта сотрудниками КАПО.В третьем квартале 2020 года Хиллар Тедер предоставил Центристской партии 60 тысяч евро. Совет государственного фонда Kredex обсудил выделение кредита Porto Franco на 39,4 миллиона евро в начале июля, а правительство одобрило этот кредит 3 сентября. Фирмой Porto Franco руководит сын предпринимателя Рауно Тедер.
https://ria.ru/20210113/otstavka-1592817854.html
https://ria.ru/20180814/1526523572.html
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яна тоом, юри ратас, керсти кальюлайд, лоран корба, эстония, в мире

Президент Эстонии назвала кандидата на пост нового премьера

12:35 13.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Эстонии К. Кальюлайд
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Эстонии К. Кальюлайд - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 янв - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала кандидата на пост нового премьера, им стала лидер оппозиционной Реформистской партии Кая Каллас.
Премьер Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас в среду заявил, что уходит в отставку из-за затронувшего партию коррупционного скандала.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
09:34
Премьер Эстонии объявил об отставке
"Сегодня утром я встретилась с премьер-министром Юри Ратасом, который подал свое прошение об отставке. Оно вступит в силу завтра. Необходимо восстановить доверие к нашему государству. Сегодня я сделаю предложение Кае Каллас сформировать новое правительство. Жителям Эстонии необходимо руководство, которое заслуживает доверия", - сказала в среду Кальюлайд на пресс-конференции в президентском дворце.
Парламентские партии в среду приступают к консультациям по формированию нового правительства. Член правления Центристской партии Яна Тоом назвала вероятным правительство, которое сформируют Реформистская и Социал-демократическая партии, а также партия Isamaa. При этом она не исключила, что в новое правительство могли бы войти и центристы, но уже не в роли партии премьера.
Эстонская прокуратура и полиция безопасности (КАПО) во вторник предъявили подозрения в совершении преступления Центристской партии, генеральному секретарю центристов Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт и предпринимателю Хиллару Тедеру.
По версии следствия, Тедер и Корб договорились, что Тедер выделит до 1 миллиона евро Центристской партии до местных выборов, которые пройдут осенью этого года, за то, что связанная с Тедером фирма Porto Franco получит крупный кредит. Крахт обещала Тедеру помочь в получении льготного кредита. Крахт и Тедеру предъявили подозрение в соглашении по отмыванию денег. Согласно подозрению, Крахт за эти услуги должна была получить от Тедера взятку, передача которой не состоялась в связи с задержанием Тедера и Крахта сотрудниками КАПО.
В третьем квартале 2020 года Хиллар Тедер предоставил Центристской партии 60 тысяч евро. Совет государственного фонда Kredex обсудил выделение кредита Porto Franco на 39,4 миллиона евро в начале июля, а правительство одобрило этот кредит 3 сентября. Фирмой Porto Franco руководит сын предпринимателя Рауно Тедер.
Таллин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.08.2018
14 августа 2018, 15:52
Суд решил возобновить процесс над экс-мэром Таллина Сависааром
 
Яна ТоомЮри РатасКерсти КальюлайдЛоран КорбаЭстонияВ мире
 
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