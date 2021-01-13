https://ria.ru/20210113/estoniya-1592846598.html

Президент Эстонии назвала кандидата на пост нового премьера

Президент Эстонии назвала кандидата на пост нового премьера

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала кандидата на пост нового премьера, им стала лидер оппозиционной Реформистской партии Кая Каллас. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:35

2021-01-13T12:35

2021-01-13T12:35

яна тоом

юри ратас

керсти кальюлайд

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эстония

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 янв - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала кандидата на пост нового премьера, им стала лидер оппозиционной Реформистской партии Кая Каллас.Премьер Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас в среду заявил, что уходит в отставку из-за затронувшего партию коррупционного скандала."Сегодня утром я встретилась с премьер-министром Юри Ратасом, который подал свое прошение об отставке. Оно вступит в силу завтра. Необходимо восстановить доверие к нашему государству. Сегодня я сделаю предложение Кае Каллас сформировать новое правительство. Жителям Эстонии необходимо руководство, которое заслуживает доверия", - сказала в среду Кальюлайд на пресс-конференции в президентском дворце.Парламентские партии в среду приступают к консультациям по формированию нового правительства. Член правления Центристской партии Яна Тоом назвала вероятным правительство, которое сформируют Реформистская и Социал-демократическая партии, а также партия Isamaa. При этом она не исключила, что в новое правительство могли бы войти и центристы, но уже не в роли партии премьера.Эстонская прокуратура и полиция безопасности (КАПО) во вторник предъявили подозрения в совершении преступления Центристской партии, генеральному секретарю центристов Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт и предпринимателю Хиллару Тедеру.По версии следствия, Тедер и Корб договорились, что Тедер выделит до 1 миллиона евро Центристской партии до местных выборов, которые пройдут осенью этого года, за то, что связанная с Тедером фирма Porto Franco получит крупный кредит. Крахт обещала Тедеру помочь в получении льготного кредита. Крахт и Тедеру предъявили подозрение в соглашении по отмыванию денег. Согласно подозрению, Крахт за эти услуги должна была получить от Тедера взятку, передача которой не состоялась в связи с задержанием Тедера и Крахта сотрудниками КАПО.В третьем квартале 2020 года Хиллар Тедер предоставил Центристской партии 60 тысяч евро. Совет государственного фонда Kredex обсудил выделение кредита Porto Franco на 39,4 миллиона евро в начале июля, а правительство одобрило этот кредит 3 сентября. Фирмой Porto Franco руководит сын предпринимателя Рауно Тедер.

https://ria.ru/20210113/otstavka-1592817854.html

https://ria.ru/20180814/1526523572.html

эстония

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яна тоом, юри ратас, керсти кальюлайд, лоран корба, эстония, в мире