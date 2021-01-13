https://ria.ru/20210113/elka-1592804343.html

Почему не стоит долго держать новогоднюю елку в доме

Почему не стоит долго держать новогоднюю елку в доме

Новогоднюю ель не следует оставлять в квартире дольше двух-трех недель. Почему, рассказал в интервью радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T04:11

2021-01-13T04:11

2021-01-13T04:11

новый год—2021

антон ястребцев

новый год

ель

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новогоднюю ель не следует оставлять в квартире дольше двух-трех недель. Почему, рассказал в интервью радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.По его словам, срок жизни натуральной новогодней елки истекает, как правило, примерно к Старому Новому году, то есть к 14 января. К этому времени дерево не только начинает осыпаться, но может даже начать гнить, пояснил эксперт.В то же время, по его словам, обязательного общего правила здесь нет: если елка еще не сильно осыпается, то при желании можно оставить ее дома и подольше, даже если на стволе появились пятна."Из-за того, что в квартирах сухой воздух, вряд ли будет интенсивный рост плесени. Если мы вставляем елку дома в ведро с водой, где древесина намокает, то плесень может появиться, но это ограниченные какие-то колонии, вряд ли будут больше", – уточнил Антон Ястребцев в беседе с радио Sputnik.

https://realty.ria.ru/20210111/elki-1592543741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон ястребцев, новый год, ель, общество