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Почему не стоит долго держать новогоднюю елку в доме
Почему не стоит долго держать новогоднюю елку в доме
Новогоднюю ель не следует оставлять в квартире дольше двух-трех недель. Почему, рассказал в интервью радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T04:11
2021-01-13T04:11
2021-01-13T04:11
новый год—2021
антон ястребцев
новый год
ель
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новогоднюю ель не следует оставлять в квартире дольше двух-трех недель. Почему, рассказал в интервью радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.По его словам, срок жизни натуральной новогодней елки истекает, как правило, примерно к Старому Новому году, то есть к 14 января. К этому времени дерево не только начинает осыпаться, но может даже начать гнить, пояснил эксперт.В то же время, по его словам, обязательного общего правила здесь нет: если елка еще не сильно осыпается, то при желании можно оставить ее дома и подольше, даже если на стволе появились пятна."Из-за того, что в квартирах сухой воздух, вряд ли будет интенсивный рост плесени. Если мы вставляем елку дома в ведро с водой, где древесина намокает, то плесень может появиться, но это ограниченные какие-то колонии, вряд ли будут больше", – уточнил Антон Ястребцев в беседе с радио Sputnik.
https://realty.ria.ru/20210111/elki-1592543741.html
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антон ястребцев, новый год, ель, общество