https://ria.ru/20210113/dtp-1592864995.html

На МКАД загорелся автомобиль

На МКАД загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся на 52-м километре внутренней стороны МКАД, затруднено движение транспорта на 2,3 километра, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:21

2021-01-13T14:21

2021-01-13T14:21

мкад

департамент транспорта г. москвы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Автомобиль загорелся на 52-м километре внутренней стороны МКАД, затруднено движение транспорта на 2,3 километра, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале."МКАД 52 км (Сколковское шоссе), внутренняя сторона: произошло возгорание автомобиля в левой полосе. Свободны три полосы из пяти. Движение затруднено на 2,3 километра. На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о возгорании легковой автомашины на внутренней стороне МКАД перед Сколковским шоссе поступило в 12.57. Прибывшими на место ЧП подразделениями пожар был ликвидирован в 13.23. Пострадавших нет.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мкад, департамент транспорта г. москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия