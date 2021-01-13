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На МКАД загорелся автомобиль
На МКАД загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся на 52-м километре внутренней стороны МКАД, затруднено движение транспорта на 2,3 километра, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:21
2021-01-13T14:21
2021-01-13T14:21
мкад
департамент транспорта г. москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Автомобиль загорелся на 52-м километре внутренней стороны МКАД, затруднено движение транспорта на 2,3 километра, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале."МКАД 52 км (Сколковское шоссе), внутренняя сторона: произошло возгорание автомобиля в левой полосе. Свободны три полосы из пяти. Движение затруднено на 2,3 километра. На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о возгорании легковой автомашины на внутренней стороне МКАД перед Сколковским шоссе поступило в 12.57. Прибывшими на место ЧП подразделениями пожар был ликвидирован в 13.23. Пострадавших нет.
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РИА Новости
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мкад, департамент транспорта г. москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия