https://ria.ru/20210113/dtp-1592858259.html
В ДТП с участием автобуса под Нижним Новгородом пострадали шесть человек
В ДТП с участием автобуса под Нижним Новгородом пострадали шесть человек
Пять пассажиров автобуса и водитель легкового автомобиля получили травмы при столкновении под Нижним Новгородом, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:48
2021-01-13T13:48
2021-01-13T13:48
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв — РИА Новости. Пять пассажиров автобуса и водитель легкового автомобиля получили травмы при столкновении под Нижним Новгородом, сообщает региональное управление ГИБДД.ДТП произошло в среду в 8.35 на 15 километре автодороги Нижний Новгород-Киров."По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ. В результате ДТП пострадали водитель УАЗа и 5 пассажиров автобуса. Пострадавшие доставлены в больницу. Устанавливаются обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210113/avariya-1592829089.html
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нижний новгород, происшествия