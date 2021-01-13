https://ria.ru/20210113/dtp-1592858259.html

В ДТП с участием автобуса под Нижним Новгородом пострадали шесть человек

В ДТП с участием автобуса под Нижним Новгородом пострадали шесть человек

Пять пассажиров автобуса и водитель легкового автомобиля получили травмы при столкновении под Нижним Новгородом, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T13:48

2021-01-13T13:48

2021-01-13T13:48

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв — РИА Новости. Пять пассажиров автобуса и водитель легкового автомобиля получили травмы при столкновении под Нижним Новгородом, сообщает региональное управление ГИБДД.ДТП произошло в среду в 8.35 на 15 километре автодороги Нижний Новгород-Киров."По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ. В результате ДТП пострадали водитель УАЗа и 5 пассажиров автобуса. Пострадавшие доставлены в больницу. Устанавливаются обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210113/avariya-1592829089.html

нижний новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, происшествия