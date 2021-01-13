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В ДТП с участием автобуса под Нижним Новгородом пострадали шесть человек
В ДТП с участием автобуса под Нижним Новгородом пострадали шесть человек
Пять пассажиров автобуса и водитель легкового автомобиля получили травмы при столкновении под Нижним Новгородом, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:48
2021-01-13T13:48
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв — РИА Новости. Пять пассажиров автобуса и водитель легкового автомобиля получили травмы при столкновении под Нижним Новгородом, сообщает региональное управление ГИБДД.ДТП произошло в среду в 8.35 на 15 километре автодороги Нижний Новгород-Киров."По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ. В результате ДТП пострадали водитель УАЗа и 5 пассажиров автобуса. Пострадавшие доставлены в больницу. Устанавливаются обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.
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нижний новгород, происшествия

В ДТП с участием автобуса под Нижним Новгородом пострадали шесть человек

13:48 13.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв — РИА Новости. Пять пассажиров автобуса и водитель легкового автомобиля получили травмы при столкновении под Нижним Новгородом, сообщает региональное управление ГИБДД.
ДТП произошло в среду в 8.35 на 15 километре автодороги Нижний Новгород-Киров.
"По предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ. В результате ДТП пострадали водитель УАЗа и 5 пассажиров автобуса. Пострадавшие доставлены в больницу. Устанавливаются обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.
Место ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
10:56
Число погибших в аварии с автобусом под Ростовом увеличилось до двух
 
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