https://ria.ru/20210113/dtp-1592826116.html
Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области есть ребенок
Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области есть ребенок
Ребенок получил травмы после того, как маршрутный автобус Москва - Донецк опрокинулся в Ростовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T10:40
2021-01-13T10:40
2021-01-13T10:40
москва
донецк (донецкая область)
красносулинский район
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ребенок получил травмы после того, как маршрутный автобус Москва - Донецк опрокинулся в Ростовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.ДТП случилось в Красносулинском районе на 974-м километре трассы М-4 "Дон". По неофициальным данным экстренных служб, один человек погиб, еще четверо пострадали."Среди четверых пострадавших при ДТП один ребенок", - сказал собеседник агентства.Всего в машине находились 15 человек - предварительно, граждане Украины.
москва
донецк (донецкая область)
красносулинский район
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москва, донецк (донецкая область), красносулинский район, ростовская область, происшествия