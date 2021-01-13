https://ria.ru/20210113/dtp-1592826116.html

Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области есть ребенок

Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области есть ребенок

Ребенок получил травмы после того, как маршрутный автобус Москва - Донецк опрокинулся в Ростовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T10:40

2021-01-13T10:40

2021-01-13T10:40

москва

донецк (донецкая область)

красносулинский район

ростовская область

происшествия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ребенок получил травмы после того, как маршрутный автобус Москва - Донецк опрокинулся в Ростовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.ДТП случилось в Красносулинском районе на 974-м километре трассы М-4 "Дон". По неофициальным данным экстренных служб, один человек погиб, еще четверо пострадали."Среди четверых пострадавших при ДТП один ребенок", - сказал собеседник агентства.Всего в машине находились 15 человек - предварительно, граждане Украины.

москва

донецк (донецкая область)

красносулинский район

ростовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, донецк (донецкая область), красносулинский район, ростовская область, происшествия