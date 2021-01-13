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Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области есть ребенок
Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области есть ребенок
Ребенок получил травмы после того, как маршрутный автобус Москва - Донецк опрокинулся в Ростовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T10:40
2021-01-13T10:40
москва
донецк (донецкая область)
красносулинский район
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ребенок получил травмы после того, как маршрутный автобус Москва - Донецк опрокинулся в Ростовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.ДТП случилось в Красносулинском районе на 974-м километре трассы М-4 "Дон". По неофициальным данным экстренных служб, один человек погиб, еще четверо пострадали."Среди четверых пострадавших при ДТП один ребенок", - сказал собеседник агентства.Всего в машине находились 15 человек - предварительно, граждане Украины.
москва
донецк (донецкая область)
красносулинский район
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москва, донецк (донецкая область), красносулинский район, ростовская область, происшествия

Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области есть ребенок

10:40 13.01.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ребенок получил травмы после того, как маршрутный автобус Москва - Донецк опрокинулся в Ростовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
ДТП случилось в Красносулинском районе на 974-м километре трассы М-4 "Дон". По неофициальным данным экстренных служб, один человек погиб, еще четверо пострадали.
"Среди четверых пострадавших при ДТП один ребенок", - сказал собеседник агентства.
Всего в машине находились 15 человек - предварительно, граждане Украины.
Действия водителя при ДТП - РИА Новости, 1920, 16.06.2017
16 июня 2017, 12:36Инфографика
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
 
МоскваДонецк (Донецкая область)Красносулинский районРостовская областьПроисшествия
 
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