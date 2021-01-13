https://ria.ru/20210113/dtp-1592825647.html

В ДТП с автобусом в Ростовской области пострадали граждане Украины

В ДТП с автобусом в Ростовской области пострадали граждане Украины

Граждане Украины находились, по предварительным данным, в опрокинувшемся маршрутном автобусе на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, рассказал РИА РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T10:38

2021-01-13T10:38

2021-01-13T10:38

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

красносулинский район

ростовская область

луганск

происшествия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Граждане Украины находились, по предварительным данным, в опрокинувшемся маршрутном автобусе на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Ранее областное МЧС сообщило, что в Красносулинском районе на 974-м километре трассы М-4 "Дон" опрокинулся автобус. Как заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона, один человек погиб, еще четверо пострадали. По данным полиции, пострадавших - трое, а автобус следовал из Москвы в Луганск."Предварительно, в автобусе находились граждане Украины", - сказал собеседник агентства.Всего в машине находились 15 человек.

https://ria.ru/20210112/dtp-1592707186.html

москва

красносулинский район

ростовская область

луганск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, красносулинский район, ростовская область, луганск, происшествия