https://ria.ru/20210113/dtp-1592825647.html
В ДТП с автобусом в Ростовской области пострадали граждане Украины
В ДТП с автобусом в Ростовской области пострадали граждане Украины
Граждане Украины находились, по предварительным данным, в опрокинувшемся маршрутном автобусе на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, рассказал РИА РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T10:38
2021-01-13T10:38
2021-01-13T10:38
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
красносулинский район
ростовская область
луганск
происшествия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Граждане Украины находились, по предварительным данным, в опрокинувшемся маршрутном автобусе на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Ранее областное МЧС сообщило, что в Красносулинском районе на 974-м километре трассы М-4 "Дон" опрокинулся автобус. Как заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона, один человек погиб, еще четверо пострадали. По данным полиции, пострадавших - трое, а автобус следовал из Москвы в Луганск."Предварительно, в автобусе находились граждане Украины", - сказал собеседник агентства.Всего в машине находились 15 человек.
https://ria.ru/20210112/dtp-1592707186.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, красносулинский район, ростовская область, луганск, происшествия