https://ria.ru/20210113/dtp-1592819708.html
В Ростовской области опрокинулся автобус, есть погибший
В Ростовской области опрокинулся автобус, есть погибший
Один человек погиб, еще четверо пострадали при опрокидывании маршрутного автобуса в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T09:45
2021-01-13T09:45
2021-01-13T09:50
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали при опрокидывании маршрутного автобуса в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."На федеральной автодороге М-4 "Дон" опрокинулся маршрутный автобус", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали пять человек, один из них погиб. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20210112/dtp-1592778153.html
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ростовская область, происшествия