https://ria.ru/20210113/dtp-1592819708.html

В Ростовской области опрокинулся автобус, есть погибший

В Ростовской области опрокинулся автобус, есть погибший

Один человек погиб, еще четверо пострадали при опрокидывании маршрутного автобуса в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T09:45

2021-01-13T09:45

2021-01-13T09:50

ростовская область

происшествия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали при опрокидывании маршрутного автобуса в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."На федеральной автодороге М-4 "Дон" опрокинулся маршрутный автобус", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали пять человек, один из них погиб. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20210112/dtp-1592778153.html

ростовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия