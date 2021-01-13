Минздрав упростил медикам процедуру оформления документов
14:10 13.01.2021 (обновлено: 14:45 13.01.2021)
© РИА Новости / Алексей СухоруковВрачи во время приема пациента в поликлинике №2 городской клинической больницы им. Архиепископа Луки в Тамбове
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские медработники смогут вести первичную медицинскую документацию в электронной форме, не дублируя на бумаге. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Это позволит врачам и медперсоналу уделять больше времени пациентам, уточнили в ведомстве. Помимо этого, россияне получат возможность оперативно просматривать информацию об оказанных им услугах в электронных медицинских картах на портале госуслуг.
"Мы уже второй год живем в федеральном проекте создания единого цифрового контура, а сам процесс цифровизации идет еще дольше — с начала 2000-х. И мы до сих пор обязаны были вести всю медицинскую документацию в бумажном виде. Приказ закрепляет правовой статус электронного документооборота, позволяя медицинским организациям отчитываться перед контрольно-надзорными органами в цифровом формате", — отметил, в свою очередь, заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.
Приказ "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов", зарегистрированный накануне Минюстом, вступит в силу с 1 февраля.
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