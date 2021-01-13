Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210113/dokumenty-1592862608.html
Минздрав упростил медикам процедуру оформления документов
Минздрав упростил медикам процедуру оформления документов
Российские медработники смогут вести первичную медицинскую документацию в электронной форме, не дублируя на бумаге. Об этом сообщила пресс-служба Министерства... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:10
2021-01-13T14:45
россия
павел пугачев
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592866744_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_eb263a6c0700930ec777ac1a894ea00e.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские медработники смогут вести первичную медицинскую документацию в электронной форме, не дублируя на бумаге. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.Это позволит врачам и медперсоналу уделять больше времени пациентам, уточнили в ведомстве. Помимо этого, россияне получат возможность оперативно просматривать информацию об оказанных им услугах в электронных медицинских картах на портале госуслуг."Мы уже второй год живем в федеральном проекте создания единого цифрового контура, а сам процесс цифровизации идет еще дольше — с начала 2000-х. И мы до сих пор обязаны были вести всю медицинскую документацию в бумажном виде. Приказ закрепляет правовой статус электронного документооборота, позволяя медицинским организациям отчитываться перед контрольно-надзорными органами в цифровом формате", — отметил, в свою очередь, заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.Приказ "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов", зарегистрированный накануне Минюстом, вступит в силу с 1 февраля.
https://ria.ru/20201230/112-1591515083.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592866724_0:0:2012:1509_1920x0_80_0_0_e33e79b55bed8cc72a93b5c8b38f9b1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, павел пугачев, здоровье - общество, общество

Минздрав упростил медикам процедуру оформления документов

14:10 13.01.2021 (обновлено: 14:45 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковВрачи во время приема пациента в поликлинике №2 городской клинической больницы им. Архиепископа Луки в Тамбове
Врачи во время приема пациента в поликлинике №2 городской клинической больницы им. Архиепископа Луки в Тамбове - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские медработники смогут вести первичную медицинскую документацию в электронной форме, не дублируя на бумаге. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Это позволит врачам и медперсоналу уделять больше времени пациентам, уточнили в ведомстве. Помимо этого, россияне получат возможность оперативно просматривать информацию об оказанных им услугах в электронных медицинских картах на портале госуслуг.
"Мы уже второй год живем в федеральном проекте создания единого цифрового контура, а сам процесс цифровизации идет еще дольше — с начала 2000-х. И мы до сих пор обязаны были вести всю медицинскую документацию в бумажном виде. Приказ закрепляет правовой статус электронного документооборота, позволяя медицинским организациям отчитываться перед контрольно-надзорными органами в цифровом формате", — отметил, в свою очередь, заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.
Приказ "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов", зарегистрированный накануне Минюстом, вступит в силу с 1 февраля.
Операторы службы 112 - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
30 декабря 2020, 10:09
Путин подписал закон о едином номере 112 для вызова экстренных служб
 
РоссияПавел ПугачевЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
15:11Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян со следующей недели
15:10Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине
15:07Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
15:07Путин поручил проанализировать рост заболеваемости COVID-19 в мире
15:05Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в праздники
15:05Голикова рассказала о тестировании на коронавирус в праздники
15:05В Италии оборудовали бункер для крупного судебного процесса над мафией
15:05Путин поставил задачи по развитию транспортной инфраструктуры
15:05Минздрав Австрии ожидает сложнейшую фазу пандемии в ближайшие недели
Лента новостейМолния