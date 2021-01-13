https://ria.ru/20210113/dokumenty-1592862608.html

Минздрав упростил медикам процедуру оформления документов

Минздрав упростил медикам процедуру оформления документов

Российские медработники смогут вести первичную медицинскую документацию в электронной форме, не дублируя на бумаге. Об этом сообщила пресс-служба Министерства... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:10

2021-01-13T14:10

2021-01-13T14:45

россия

павел пугачев

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские медработники смогут вести первичную медицинскую документацию в электронной форме, не дублируя на бумаге. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.Это позволит врачам и медперсоналу уделять больше времени пациентам, уточнили в ведомстве. Помимо этого, россияне получат возможность оперативно просматривать информацию об оказанных им услугах в электронных медицинских картах на портале госуслуг."Мы уже второй год живем в федеральном проекте создания единого цифрового контура, а сам процесс цифровизации идет еще дольше — с начала 2000-х. И мы до сих пор обязаны были вести всю медицинскую документацию в бумажном виде. Приказ закрепляет правовой статус электронного документооборота, позволяя медицинским организациям отчитываться перед контрольно-надзорными органами в цифровом формате", — отметил, в свою очередь, заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.Приказ "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов", зарегистрированный накануне Минюстом, вступит в силу с 1 февраля.

https://ria.ru/20201230/112-1591515083.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, павел пугачев, здоровье - общество, общество