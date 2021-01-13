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СК возбудил дело из-за массового отравления детей в Буйнакске
СК возбудил дело из-за массового отравления детей в Буйнакске
Следователи возбудили уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в Буйнакске, сообщила пресс-служба СУ СК по Дагестану. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T09:57
2021-01-13T09:57
2021-01-13T12:21
массовое отравление детей в буйнакске
следственный комитет россии (ск рф)
буйнакск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 13 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в Буйнакске, сообщила пресс-служба СУ СК по Дагестану.Несовершеннолетние в возрасте от двух до 13 лет начали поступать в городскую детскую больницу во вторник. Сейчас в клинике находится 71 человек с признаками отравления, из них 61 — дети."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК Российской Федерации ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", — говорится в сообщении.Началась проверка деятельности должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой населению воды и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений.Специалисты Роспотребнадзора республики изъяли образцы воды для экспертного исследования.
https://ria.ru/20210113/otravlenie-1592798283.html
буйнакск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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массовое отравление детей в буйнакске, следственный комитет россии (ск рф), буйнакск, происшествия
МАХАЧКАЛА, 13 янв — РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в Буйнакске
, сообщила пресс-служба СУ СК по Дагестану.
Несовершеннолетние в возрасте от двух до 13 лет начали поступать в городскую детскую больницу во вторник. Сейчас в клинике находится 71 человек с признаками отравления, из них 61 — дети.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК Российской Федерации ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", — говорится в сообщении.
Началась проверка деятельности должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой населению воды и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений.
Специалисты Роспотребнадзора
республики изъяли образцы воды для экспертного исследования.