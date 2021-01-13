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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210113/ctankevich-1592735744.html
"Заговор классиков". Cтанкевич. Зачинатель западников и славянофилов
"Заговор классиков". Cтанкевич. Зачинатель западников и славянофилов
Дворянин, выпускник московского университета, в неполные девятнадцать лет стал главой легендарного литературно-философского кружка. Тургенев, Катков, Грановский считали его своим учителем. Прославился скорее не стихами и прозой, а неподцензурной перепиской с друзьями. В письмах создал оригинальную эстетику и философию.
2021-01-13T14:00
2021-01-13T14:00
подкаст "заговор классиков"
культура
подкаст
книги
российская империя
виктор ерофеев
иван тургенев
творчество
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"Заговор классиков". Cтанкевич. Зачинатель западников и славянофилов
Дворянин, выпускник московского университета, в неполные девятнадцать лет стал главой легендарного литературно-философского кружка. Тургенев, Катков, Грановский считали его своим учителем. Прославился скорее не стихами и прозой, а неподцензурной перепиской с друзьями. В письмах создал оригинальную эстетику и философию.
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"Заговор классиков". Cтанкевич. Зачинатель западников и славянофилов
Дворянин, выпускник московского университета, в неполные девятнадцать лет стал главой легендарного литературно-философского кружка. Тургенев, Катков, Грановский считали его своим учителем. Прославился скорее не стихами и прозой, а неподцензурной перепиской с друзьями. В письмах создал оригинальную эстетику и философию.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, культура, подкаст, книги, российская империя, виктор ерофеев, иван тургенев, творчество, литература, история

"Заговор классиков". Cтанкевич. Зачинатель западников и славянофилов

14:00 13.01.2021
 
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Cтанкевич. Зачинатель западников и славянофилов
14:00
Читать ria.ru в
Дворянин, выпускник московского университета, в неполные девятнадцать лет стал главой легендарного литературно-философского кружка. Тургенев, Катков, Грановский считали его своим учителем. Прославился скорее не стихами и прозой, а неподцензурной перепиской с друзьями. В письмах создал оригинальную эстетику и философию.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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