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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210113/covid19-1592915121.html
Найден фактор, определяющий тяжесть коронавируса
Найден фактор, определяющий тяжесть коронавируса
Американские ученые выявили белок, обнаруживающий коронавирус SARS-CoV-2 и определяющий иммунный ответ на него. Результаты исследования опубликованы в журнале... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T18:43
2021-01-13T19:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американские ученые выявили белок, обнаруживающий коронавирус SARS-CoV-2 и определяющий иммунный ответ на него. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell. Ученые изучили 16 белков, связывающих вирусную РНК в эпителии легких человека, и выявили, что MDA-5 является преобладающим сенсором, ответственным за активацию интерферона. Белок обнаруживает двухцепочечную вирусную РНК — форму, которую принимает вирус SARS-CoV-2, когда он реплицируется для распространения инфекции. "Наше исследование показало, что MDA-5 — это иммунный полицейский, которому поручено следить за SARS-CoV-2 и вызывать подмогу", — объяснил руководитель исследования Сумит Чанда.Он добавил, что благодаря исследованию в будущем станет возможно избегать тяжелых случаев COVID-19, так как от реакции MDA-5 зависит скорость активации интерферонов. Этот фактор влияет на тяжесть заболевания. "Это также создает возможности для разработки вакцин против COVID-19, которые включают адъюванты (иммуностимуляторы. — Прим. ред.) для усиления передачи сигналов MDA-5. Это будут препараты, в которых используется меньше "вакцины", чтобы минимизировать токсичность и побочные эффекты", — добавил Чанда.В мире выявили более 90 миллионов случаев коронавируса, свыше 1,9 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша

Найден фактор, определяющий тяжесть коронавируса

18:43 13.01.2021 (обновлено: 19:17 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американские ученые выявили белок, обнаруживающий коронавирус SARS-CoV-2 и определяющий иммунный ответ на него. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.
Ученые изучили 16 белков, связывающих вирусную РНК в эпителии легких человека, и выявили, что MDA-5 является преобладающим сенсором, ответственным за активацию интерферона. Белок обнаруживает двухцепочечную вирусную РНК — форму, которую принимает вирус SARS-CoV-2, когда он реплицируется для распространения инфекции.
"Наше исследование показало, что MDA-5 — это иммунный полицейский, которому поручено следить за SARS-CoV-2 и вызывать подмогу", — объяснил руководитель исследования Сумит Чанда.
Он добавил, что благодаря исследованию в будущем станет возможно избегать тяжелых случаев COVID-19, так как от реакции MDA-5 зависит скорость активации интерферонов. Этот фактор влияет на тяжесть заболевания.
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"Это также создает возможности для разработки вакцин против COVID-19, которые включают адъюванты (иммуностимуляторы. — Прим. ред.) для усиления передачи сигналов MDA-5. Это будут препараты, в которых используется меньше "вакцины", чтобы минимизировать токсичность и побочные эффекты", — добавил Чанда.
В мире выявили более 90 миллионов случаев коронавируса, свыше 1,9 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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