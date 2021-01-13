https://ria.ru/20210113/coronavirus-1592901157.html

В США предупредили о распространении коронавируса — мутанта

В США предупредили о распространении коронавируса — мутанта

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) Энтони Фаучи заявил, что причиной высоких темпов распространения коронавируса в РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T17:25

2021-01-13T17:25

2021-01-13T18:00

распространение коронавируса

энтони фаучи

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

сша

в мире

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) Энтони Фаучи заявил, что причиной высоких темпов распространения коронавируса в стране может быть особенная местная мутация. Об этом сообщает Washington Post. В последние недели в Штатах отмечается значительный прирост новых случаев заражения коронавирусом. "Возможно, у нас есть собственный мутант, который легче передается", — сказал директор NIAID Энтони Фаучи. Он пояснил, что пока ведутся поиски этой мутации и обратил внимание на график роста новых заражений в стране. По его словам, он похож на кривую в Великобритании. В мире уже выявили более 90 миллионов случаев коронавируса, свыше 1,9 миллиона человек скончались. США занимают первое место по количеству инфицированных и жертв. В стране зафиксировано 22,4 миллиона заражений и 373 тысячи смертей. В последние дни отмечается от 200 до 300 тысяч новых случаев инфицирования в сутки. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/coronavirus-1592783955.html

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энтони фаучи, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, сша, в мире