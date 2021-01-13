https://ria.ru/20210113/coronavirus-1592901157.html
В США предупредили о распространении коронавируса — мутанта
В США предупредили о распространении коронавируса — мутанта
Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) Энтони Фаучи заявил, что причиной высоких темпов распространения коронавируса в РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T17:25
2021-01-13T17:25
2021-01-13T18:00
распространение коронавируса
энтони фаучи
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266714_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_de9d0e43b17536c52b0e1390298a54db.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) Энтони Фаучи заявил, что причиной высоких темпов распространения коронавируса в стране может быть особенная местная мутация. Об этом сообщает Washington Post. В последние недели в Штатах отмечается значительный прирост новых случаев заражения коронавирусом. "Возможно, у нас есть собственный мутант, который легче передается", — сказал директор NIAID Энтони Фаучи. Он пояснил, что пока ведутся поиски этой мутации и обратил внимание на график роста новых заражений в стране. По его словам, он похож на кривую в Великобритании. В мире уже выявили более 90 миллионов случаев коронавируса, свыше 1,9 миллиона человек скончались. США занимают первое место по количеству инфицированных и жертв. В стране зафиксировано 22,4 миллиона заражений и 373 тысячи смертей. В последние дни отмечается от 200 до 300 тысяч новых случаев инфицирования в сутки. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210112/coronavirus-1592783955.html
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266714_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_73ebaa54417aa357445b3ab2dd4bce76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энтони фаучи, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, сша, в мире