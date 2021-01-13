https://ria.ru/20210113/chongar-1592805052.html

Попытку украинца прорваться в Крым на внедорожнике сняли на видео

Попытку украинца прорваться в Крым на внедорожнике сняли на видео

Госпогранслужба Украины опубликовала видео с жителем Запорожья, который на внедорожнике пытался прорваться в Крым через контрольно-пропускной пункт "Чонгар". РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T04:33

2021-01-13T04:33

2021-01-13T11:47

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Госпогранслужба Украины опубликовала видео с жителем Запорожья, который на внедорожнике пытался прорваться в Крым через контрольно-пропускной пункт "Чонгар".Инцидент произошел в понедельник. Житель Запорожья на внедорожнике Nissan, подъехав на пропускной пункт, закрылся в автомобиле, не давая возможности осмотреть транспортное средство. На выездном шлагбауме мужчина дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки, после чего его задержали пограничники.На кадрах с камеры наблюдения можно увидеть, как автомобиль с сидящим внутри водителем окружают украинские пограничники. Один из силовиков пытается открыть дверь, однако в этот момент внедорожник отъезжает и таранит заграждение, после чего мужчину вытаскивают из автомобиля и укладывают на асфальт.Далее на видео можно увидеть, как пограничники конвоируют задержанного, при этом он ведет себя агрессивно и угрожает силовикам.Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению военнослужащих погранслужбы и передали полицейским для принятия правового решения.

https://ria.ru/20201204/granitsa-1587685332.html

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россия, запорожье, республика крым, украина, в мире