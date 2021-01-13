https://ria.ru/20210113/chartery-1592831047.html

S7 откроет чартерные рейсы из Москвы в итальянские Бари, Ольбию и Пизу

S7 откроет чартерные рейсы из Москвы в итальянские Бари, Ольбию и Пизу

Российская авиакомпания S7 Airlines в начале марта откроет чартерные рейсы из Москвы в итальянские Бари, Ольбию и Пизу; перевозка на данных рейсах будет... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:05

2021-01-13T11:05

2021-01-13T11:30

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

россия

пиза

s7 airlines

москва

бари

италия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 Airlines в начале марта откроет чартерные рейсы из Москвы в итальянские Бари, Ольбию и Пизу; перевозка на данных рейсах будет осуществляться тех категорий пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, сообщает перевозчик."В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в города Италии - Бари, Ольбию и Пизу. К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений", - говорится в сообщении.Рейсы планируются к выполнению по следующему расписанию: по пятницам с 5 марта - Москва - Бари - Москва; по субботам с 6 марта - Москва - Ольбия - Москва; по воскресеньям с 7 марта - Москва - Пиза - Москва.Приобрести билеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов. S7 Airlines оставляет за собой право не допустить к перелету пассажиров, которые не удовлетворяют условиям перевозки.Компания уточняет, что перелет на чартерных рейсах из Москвы в Италию разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство согласно правилам, ознакомиться с которыми можно на сайте S7 Airlines в разделе "Международные перелеты".Европейская чартерная программа S7 Airlines включает рейсы из Москвы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте и Барселона), Италию (Верона, Рим, Милан), Германию (Дюссельдорф, Мюнхен), Австрию (Вена). Регулярные рейсы между Россией и Италией на данный момент не возобновлены.

https://ria.ru/20201214/maska-1589050224.html

https://ria.ru/20201224/aviasoobschenie-1590747570.html

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пиза

москва

бари

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, пиза, s7 airlines, москва, бари, италия