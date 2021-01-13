https://ria.ru/20210113/caprio--1592875081.html

Netflix показал первые кадры из "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо

Netflix показал первые кадры из "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо

Компания Netflix выложила в Сеть первые кадры из предстоящего фильма "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T16:44

2021-01-13T16:44

2021-01-13T16:44

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Компания Netflix выложила в Сеть первые кадры из предстоящего фильма "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях.Съемки проекта пока не закончены и идут в Бостоне. Режиссер и автор сценария — Адам МакКей ("Власть", "Игра на понижение").В ролике, представляющим трейлеры всех премьер 2021 года, кадры из "Не смотри вверх" начинаются после второй минуты. Главные герои стоят в хвосте пустого грузового отсека самолета с чемоданами на колесах. Ди Каприо с беспокойством оглядывается на Лоуренс (с красными волосами и с сережкой в носу), которая старается сохранять спокойствие. Затем оба выходят из самолета. В фильме рассказывается история двух ученых, которым предстоит отправится в пресс-тур, чтобы предупредить население Земли об опасности — гигантском метеорите, столкновение с которым погубит планету.Помимо Ди Каприо и Лоуренс в фильме также снялись Роб Морган, Тайлер Перри, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Мерил Стрип, Ариана Гранде и другие. Дата премьеры пока не сообщается.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, ариана гранде, netflix, земля, мерил стрип, дженнифер лоуренс, бостон