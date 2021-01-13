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https://ria.ru/20210113/caprio--1592875081.html
Netflix показал первые кадры из "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо
Netflix показал первые кадры из "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо
Компания Netflix выложила в Сеть первые кадры из предстоящего фильма "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:44
2021-01-13T16:44
культура
кино и сериалы
новости культуры
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мерил стрип
дженнифер лоуренс
бостон
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Компания Netflix выложила в Сеть первые кадры из предстоящего фильма "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях.Съемки проекта пока не закончены и идут в Бостоне. Режиссер и автор сценария — Адам МакКей ("Власть", "Игра на понижение").В ролике, представляющим трейлеры всех премьер 2021 года, кадры из "Не смотри вверх" начинаются после второй минуты. Главные герои стоят в хвосте пустого грузового отсека самолета с чемоданами на колесах. Ди Каприо с беспокойством оглядывается на Лоуренс (с красными волосами и с сережкой в носу), которая старается сохранять спокойствие. Затем оба выходят из самолета. В фильме рассказывается история двух ученых, которым предстоит отправится в пресс-тур, чтобы предупредить население Земли об опасности — гигантском метеорите, столкновение с которым погубит планету.Помимо Ди Каприо и Лоуренс в фильме также снялись Роб Морган, Тайлер Перри, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Мерил Стрип, Ариана Гранде и другие. Дата премьеры пока не сообщается.
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кино и сериалы, новости культуры, ариана гранде, netflix, земля, мерил стрип, дженнифер лоуренс, бостон

Netflix показал первые кадры из "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо

16:44 13.01.2021
 
© @Netflix Film Club/YouTubeКадр трейлера фильма "Не смотри вверх"
Кадр трейлера фильма Не смотри вверх - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© @Netflix Film Club/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Компания Netflix выложила в Сеть первые кадры из предстоящего фильма "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях.
© @Netflix Film Club/YouTubeКадр трейлера фильма "Не смотри вверх"
Кадр трейлера фильма Не смотри вверх - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© @Netflix Film Club/YouTube
Кадр трейлера фильма "Не смотри вверх"
Съемки проекта пока не закончены и идут в Бостоне. Режиссер и автор сценария — Адам МакКей ("Власть", "Игра на понижение").
© @Netflix Film Club/YouTubeКадр трейлера фильма "Не смотри вверх"
Кадр трейлера фильма Не смотри вверх - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© @Netflix Film Club/YouTube
Кадр трейлера фильма "Не смотри вверх"
В ролике, представляющим трейлеры всех премьер 2021 года, кадры из "Не смотри вверх" начинаются после второй минуты. Главные герои стоят в хвосте пустого грузового отсека самолета с чемоданами на колесах. Ди Каприо с беспокойством оглядывается на Лоуренс (с красными волосами и с сережкой в носу), которая старается сохранять спокойствие. Затем оба выходят из самолета.
© @Netflix Film Club/YouTubeКадр трейлера фильма "Не смотри вверх"
Кадр трейлера фильма Не смотри вверх - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© @Netflix Film Club/YouTube
Кадр трейлера фильма "Не смотри вверх"
В фильме рассказывается история двух ученых, которым предстоит отправится в пресс-тур, чтобы предупредить население Земли об опасности — гигантском метеорите, столкновение с которым погубит планету.
© @Netflix Film Club/YouTubeКадр трейлера фильма "Не смотри вверх"
Кадр трейлера фильма Не смотри вверх - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© @Netflix Film Club/YouTube
Кадр трейлера фильма "Не смотри вверх"
Помимо Ди Каприо и Лоуренс в фильме также снялись Роб Морган, Тайлер Перри, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Мерил Стрип, Ариана Гранде и другие.
Дата премьеры пока не сообщается.
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