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https://ria.ru/20210113/buynaksk-1592848193.html
В больницах Буйнакска после массового отравления находятся 34 ребенка
В больницах Буйнакска после массового отравления находятся 34 ребенка
В больницах Буйнакска остаются 34 ребёнка с признаками отравления легкой и средней степени тяжести, сообщает пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:44
2021-01-13T12:44
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое отравление детей в буйнакске
буйнакск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 13 янв – РИА Новости. В больницах Буйнакска остаются 34 ребёнка с признаками отравления легкой и средней степени тяжести, сообщает пресс-служба мэрии города.Отравившиеся дети в возрасте от двух до 13 лет начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска во вторник. С признаками отравления в больницы попал 71 человек, из них 61 - дети."На данный момент в детской и центральной больницах города Буйнакска находятся 34 ребёнка с признаками отравления. Заболевание проходит в легкой и среднетяжелой форме. Тяжелых случаев не зарегистрировано", – говорится в сообщении.СК, назвавший предварительной причиной отравления загрязненную питьевую воду, подающуюся по водопроводу в дома, возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.Специалисты Роспотребнадзора республики изъяли образцы воды для экспертного исследования.
https://ria.ru/20210113/delo-1592821145.html
буйнакск
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РИА Новости
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96
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление детей в буйнакске, буйнакск, происшествия

В больницах Буйнакска после массового отравления находятся 34 ребенка

12:44 13.01.2021
 
© Depositphotos / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Depositphotos / Surabky
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МАХАЧКАЛА, 13 янв – РИА Новости. В больницах Буйнакска остаются 34 ребёнка с признаками отравления легкой и средней степени тяжести, сообщает пресс-служба мэрии города.
Отравившиеся дети в возрасте от двух до 13 лет начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска во вторник. С признаками отравления в больницы попал 71 человек, из них 61 - дети.
"На данный момент в детской и центральной больницах города Буйнакска находятся 34 ребёнка с признаками отравления. Заболевание проходит в легкой и среднетяжелой форме. Тяжелых случаев не зарегистрировано", – говорится в сообщении.
СК, назвавший предварительной причиной отравления загрязненную питьевую воду, подающуюся по водопроводу в дома, возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Специалисты Роспотребнадзора республики изъяли образцы воды для экспертного исследования.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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СК возбудил дело из-за массового отравления детей в Буйнакске
 
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое отравление детей в БуйнакскеБуйнакскПроисшествия
 
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