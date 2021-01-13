https://ria.ru/20210113/buynaksk-1592848193.html
В больницах Буйнакска после массового отравления находятся 34 ребенка
В больницах Буйнакска после массового отравления находятся 34 ребенка
В больницах Буйнакска остаются 34 ребёнка с признаками отравления легкой и средней степени тяжести, сообщает пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:44
2021-01-13T12:44
2021-01-13T12:44
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое отравление детей в буйнакске
буйнакск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155681/14/1556811471_0:89:2000:1214_1920x0_80_0_0_7f8ec4729efb90ab0bbe45c3493b6324.jpg
МАХАЧКАЛА, 13 янв – РИА Новости. В больницах Буйнакска остаются 34 ребёнка с признаками отравления легкой и средней степени тяжести, сообщает пресс-служба мэрии города.Отравившиеся дети в возрасте от двух до 13 лет начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска во вторник. С признаками отравления в больницы попал 71 человек, из них 61 - дети."На данный момент в детской и центральной больницах города Буйнакска находятся 34 ребёнка с признаками отравления. Заболевание проходит в легкой и среднетяжелой форме. Тяжелых случаев не зарегистрировано", – говорится в сообщении.СК, назвавший предварительной причиной отравления загрязненную питьевую воду, подающуюся по водопроводу в дома, возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.Специалисты Роспотребнадзора республики изъяли образцы воды для экспертного исследования.
https://ria.ru/20210113/delo-1592821145.html
буйнакск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155681/14/1556811471_132:0:1868:1302_1920x0_80_0_0_aaa209e81316d9313d7f596b62e06280.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление детей в буйнакске, буйнакск, происшествия