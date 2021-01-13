https://ria.ru/20210113/buynaksk-1592848193.html

В больницах Буйнакска после массового отравления находятся 34 ребенка

В больницах Буйнакска после массового отравления находятся 34 ребенка

В больницах Буйнакска остаются 34 ребёнка с признаками отравления легкой и средней степени тяжести, сообщает пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:44

2021-01-13T12:44

2021-01-13T12:44

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое отравление детей в буйнакске

буйнакск

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 13 янв – РИА Новости. В больницах Буйнакска остаются 34 ребёнка с признаками отравления легкой и средней степени тяжести, сообщает пресс-служба мэрии города.Отравившиеся дети в возрасте от двух до 13 лет начали поступать в городскую детскую больницу Буйнакска во вторник. С признаками отравления в больницы попал 71 человек, из них 61 - дети."На данный момент в детской и центральной больницах города Буйнакска находятся 34 ребёнка с признаками отравления. Заболевание проходит в легкой и среднетяжелой форме. Тяжелых случаев не зарегистрировано", – говорится в сообщении.СК, назвавший предварительной причиной отравления загрязненную питьевую воду, подающуюся по водопроводу в дома, возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.Специалисты Роспотребнадзора республики изъяли образцы воды для экспертного исследования.

https://ria.ru/20210113/delo-1592821145.html

буйнакск

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление детей в буйнакске, буйнакск, происшествия