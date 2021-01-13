https://ria.ru/20210113/braziliya-1592922767.html

Первые бразильцы привились вакциной "Спутник V"

Первые бразильцы привились вакциной "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций и одна из ведущих бразильских фармацевтических компаний Uniao Quimica объявили о начале вакцинации населения Бразилии... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T19:29

2021-01-13T19:29

2021-01-13T21:34

российский фонд прямых инвестиций

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

бразилия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций и одна из ведущих бразильских фармацевтических компаний Uniao Quimica объявили о начале вакцинации населения Бразилии российским препаратом от коронавируса "Спутник V", говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter."РФПИ и Uniao Quimica начинают вакцинацию населения Бразилии препаратом "Спутник V". Первые 20 граждан Бразилии, работающих в посольстве в России уже получили вакцину", - отмечается в сообщении.Россия поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов доз.Uniao Quimica в январе начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии, заявка на ее экстренное применение будет подана на этой неделе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

бразилия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, бразилия