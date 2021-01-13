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Первые бразильцы привились вакциной "Спутник V"
Первые бразильцы привились вакциной "Спутник V"
Российский фонд прямых инвестиций и одна из ведущих бразильских фармацевтических компаний Uniao Quimica объявили о начале вакцинации населения Бразилии... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T19:29
2021-01-13T21:34
российский фонд прямых инвестиций
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
бразилия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций и одна из ведущих бразильских фармацевтических компаний Uniao Quimica объявили о начале вакцинации населения Бразилии российским препаратом от коронавируса "Спутник V", говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter."РФПИ и Uniao Quimica начинают вакцинацию населения Бразилии препаратом "Спутник V". Первые 20 граждан Бразилии, работающих в посольстве в России уже получили вакцину", - отмечается в сообщении.Россия поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов доз.Uniao Quimica в январе начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии, заявка на ее экстренное применение будет подана на этой неделе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, бразилия

Первые бразильцы привились вакциной "Спутник V"

19:29 13.01.2021 (обновлено: 21:34 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций и одна из ведущих бразильских фармацевтических компаний Uniao Quimica объявили о начале вакцинации населения Бразилии российским препаратом от коронавируса "Спутник V", говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.
"РФПИ и Uniao Quimica начинают вакцинацию населения Бразилии препаратом "Спутник V". Первые 20 граждан Бразилии, работающих в посольстве в России уже получили вакцину", - отмечается в сообщении.
Россия поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов доз.
Uniao Quimica в январе начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии, заявка на ее экстренное применение будет подана на этой неделе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаРоссийский фонд прямых инвестицийВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Бразилия
 
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