https://ria.ru/20210113/bombardirovschik-1592746727.html

"Учли все угрозы": каким будет новое воздушное оружие России

"Учли все угрозы": каким будет новое воздушное оружие России

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 пока остаются главным воздушным аргументом ядерной триады России, однако, несмотря на регулярную модернизацию, их... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T08:00

2021-01-13T08:00

2021-01-13T08:00

ту-160м

россия

владимир попов

ту-95мс

пак да

воздушно-космические силы россии

объединенная двигателестроительная корпорация

министерство обороны рф (минобороны рф)

технологии

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 пока остаются главным воздушным аргументом ядерной триады России, однако, несмотря на регулярную модернизацию, их ресурс ограничен. На смену этим машинам придет перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Минобороны уже определилось с его обликом, а к испытаниям двигателя приступят в 2021-м. О том, каким будет новый "стратег", — в материале РИА Новости.Летающее крылоВ Минобороны рассчитывают, что ПАК ДА поступит на вооружение в рамках действующей госпрограммы, то есть до конца 2027-го. Военные утвердили эскиз нового самолета, согласовали его характеристики и подписали все контрактные документы, необходимые для производства.О начале строительства опытного образца бомбардировщика сообщили в мае минувшего года, в декабре стало известно о первом собранном для него двигателе. Управляющий директор предприятия "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев рассказал, что силовая установка с индексом "Изделие РФ" изготовлена в "железе" и готовится к стендовым испытаниям, запланированным на начало года.Параллельно собирают еще несколько двигателей — их протестируют как на стенде, воспроизводящем высотные условия, так и в летающей лаборатории.Проект засекречен, информации в открытом доступе пока немного. Известно, что в перспективном самолете широко применили так называемые стелс-технологии. Более мощные, производительные и экономичные двигатели увеличат продолжительность полета до 30 часов (у Ту-160 — 25). Конструкторы выбрали другую схему фюзеляжа — ПАК ДА создается по принципу "летающее крыло". Это расширит боевые возможности и улучшит маневренность. Как пояснил РИА Новости заслуженный военный летчик России Владимир Попов, такая компоновка также предполагает малозаметность. "Фюзеляжа как такового нет, нагрузка распределена по крылу равномерно, — говорит он. — Навесного оборудования не будет, воздухозаборники спрячут глубоко внутри, а широкая задняя часть крыла прикроет горячие выхлопные газы. Кроме того, конструкция позволит взять больше топлива, боеприпасов и радиоэлектронного оборудования". Продвинутая "начинка"ПАК ДА оснастят самой современной электроникой, причем с модернизационным заделом на десятилетия вперед."Так было и раньше, нашим "стратегам" Ту-95 уже больше полувека, но они до сих пор решают все стоящие перед ними задачи", — подчеркнул Попов. Электронное оборудование и автоматизированные системы значительно повысят маневренность и облегчат управление самолетом."У англичан в свое время был стратегический бомбардировщик "Вулкан", построенный по схеме "летающее крыло", — напоминает Попов. — Но от него отказались — в том числе из-за сложности пилотирования. Ведь тогда было только ручное управление. А на ПАК ДА многие операции будет выполнять автоматика".При изготовлении фюзеляжа используют новейшие сплавы и композиты. За последние десятилетия ученые далеко продвинулись в области авиационных материалов с меньшей заметностью и большей прочностью, которая очень важна, когда надо поднять в воздух несколько сотен тонн металла, летать с ним, маневрировать и выдерживать большие перегрузки.В то же время, уверены эксперты, перспективный бомбардировщик, скорее всего, сделают дозвуковым, с крейсерской скоростью порядка тысячи километров в час, максимальной — около скорости звука."Когда нет стабилизатора, сложно компенсировать различные пикирующие или кабрирующие моменты, — пояснил Попов. — Но конструкторы пришли к некоему компромиссу. Большая площадь "летающего крыла" позволит действовать на малых высотах и сохранять маневренность у земли, а на 20 километрах, где сильно разрежен воздух, крыло создаст достаточную подъемную силу. Бомбардировщик сможет идти предельно низко с огибанием рельефа местности, наносить удары из "засады", а также результативно атаковать противника со стратосферных эшелонов".Ветераны холодной войныВпрочем, о серийном производстве и массовых поставках перспективного "стратега" в войска говорить еще рано. Пока продолжается совершенствование проверенных временем ракетоносцев. Так, в 2021-м должны начаться поставки в ВКС глубоко модернизированных бомбардировщиков Ту-160М. В ближайшие семь лет авиапарк таких машин вырастет в полтора раза.Обновленных "Белых лебедей" создают на основе самых мощных и крупных сверхзвуковых самолетов в мире Ту-160, разработанных в 1970-х как ответ американскому сверхзвуковому бомбардировщику B-1 Lancer. ВВС СССР в 1992-м располагали 35 такими машинами. После распада Союза 19 достались Украине. Вернуть в Россию удалось только восемь — остальные Киев утилизировал.Программа по возрождению производства Ту-160 в России стартовала в 2015-м. Первый опытный ракетоносец, построенный на базе строевого бомбардировщика, поднялся в воздух в феврале прошлого года. Все последующие будут строить с нуля. Они получат новые двигатели НК-32-02, увеличивающие дальность полета на тысячу километров. Разработаны также современные бортовые системы, средства контроля и навигации, комплексы РЭБ и система управления вооружением.Еще один "старожил" стратегической авиации — бомбардировщик Ту-95. "Медведь", как его прозвали в НАТО, в строю с середины 1950-х. Модернизированный Ту-95МС выпускают с 1981-го — это единственный в мире и самый скоростной турбовинтовой самолет. Максимальная скорость ракетоносца — 830 километров в час. На борт берет более 20 тонн боевой нагрузки и доставляет ее на десять тысяч километров.Летом совершил первый полет модернизированный "Медведь" Ту-95МСМ. Как и сверхзвуковые "стошестидесятые", Ту-95 оснастят передовым комплексом вооружения и бортовым оборудованием. Самолет получит еще более мощные силовые установки с увеличенным ресурсом. По информации разработчиков, боевые характеристики Ту-95 после модернизации повысятся в два раза.

https://ria.ru/20210103/vooruzheniya-1590387024.html

https://ria.ru/20200705/1573855201.html

https://ria.ru/20191201/1561756165.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-160м, россия, владимир попов, ту-95мс, пак да, воздушно-космические силы россии, объединенная двигателестроительная корпорация, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии, безопасность