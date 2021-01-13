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Красноярский Минздрав объяснил обыски в краевой больнице
Красноярский Минздрав объяснил обыски в краевой больнице
Следователи проверяют законность эксплуатации медоборудования, закупленного при строительстве хирургического корпуса Красноярской краевой клинической больницы... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:08
2021-01-13T16:10
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 13 янв - РИА Новости. Следователи проверяют законность эксплуатации медоборудования, закупленного при строительстве хирургического корпуса Красноярской краевой клинической больницы №1, сообщает минздрав региона.Ранее источник в правоохранительных структурах региона сообщил РИА Новости, что силовики проводят обыски в кабинете главного врача Красноярской краевой больницы. По его словам, мероприятия связаны с поставками медоборудования, а обыски также проходят в красноярской строительной компании "Сибиряк", которая была подрядной организацией.По данным минздрава, в 2019 году для краевой больницы был построен новый хирургический корпус, оснащенный современным оборудованием, позволяющим использовать при лечении пациентов технологии мирового уровня. Учреждение имеет лицензии на все виды оказываемой медицинской деятельности. Медоборудование для оснащения корпуса приобреталось КГКУ "Управление капитального строительства" на конкурсной основе."По информации КГБУЗ Краевая клиническая больница, Следственным комитетом проводится проверка в отношении ККБ в части законности эксплуатации медицинского оборудования, приобретенного в рамках строительства. В адрес министерства здравоохранения каких-либо представлений от силовых структур на настоящий момент не поступало. На сегодняшний день больница продолжает работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.По данным минздрава, в инфекционных госпиталях ККБ проходят лечение 200 пациентов с коронавирусной инфекцией и более 600 пациентов с различными неинфекционными заболеваниями находятся на госпитализации в "чистой зоне" стационара.
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красноярский край
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здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край

Красноярский Минздрав объяснил обыски в краевой больнице

16:08 13.01.2021 (обновлено: 16:10 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КРАСНОЯРСК, 13 янв - РИА Новости. Следователи проверяют законность эксплуатации медоборудования, закупленного при строительстве хирургического корпуса Красноярской краевой клинической больницы №1, сообщает минздрав региона.
Ранее источник в правоохранительных структурах региона сообщил РИА Новости, что силовики проводят обыски в кабинете главного врача Красноярской краевой больницы. По его словам, мероприятия связаны с поставками медоборудования, а обыски также проходят в красноярской строительной компании "Сибиряк", которая была подрядной организацией.
По данным минздрава, в 2019 году для краевой больницы был построен новый хирургический корпус, оснащенный современным оборудованием, позволяющим использовать при лечении пациентов технологии мирового уровня. Учреждение имеет лицензии на все виды оказываемой медицинской деятельности. Медоборудование для оснащения корпуса приобреталось КГКУ "Управление капитального строительства" на конкурсной основе.
"По информации КГБУЗ Краевая клиническая больница, Следственным комитетом проводится проверка в отношении ККБ в части законности эксплуатации медицинского оборудования, приобретенного в рамках строительства. В адрес министерства здравоохранения каких-либо представлений от силовых структур на настоящий момент не поступало. На сегодняшний день больница продолжает работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, в инфекционных госпиталях ККБ проходят лечение 200 пациентов с коронавирусной инфекцией и более 600 пациентов с различными неинфекционными заболеваниями находятся на госпитализации в "чистой зоне" стационара.
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