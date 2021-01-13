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"Аэрофлот" приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток
"Аэрофлот" приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток
Авиакомпания "Аэрофлот" с 13 января приостанавливает продажу субсидируемых билетов на Дальнем Востоке из-за достижения выделенного лимита бюджетного... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:20
2021-01-13T12:20
дальний восток
аэрофлот
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 13 января приостанавливает продажу субсидируемых билетов на Дальнем Востоке из-за достижения выделенного лимита бюджетного финансирования, но при поступлении дополнительных средств возобновит продажу, сообщает компания."Аэрофлот" приостанавливает с 13 января бронирование по субсидируемым тарифам на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа в связи с достижением выделенного лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям... В случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов по указанным тарифам будет возобновлена", - говорится в сообщении.
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дальний восток, аэрофлот

"Аэрофлот" приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток

12:20 13.01.2021
 
© Пресс-служба Airbus / Перейти в фотобанкДальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Пресс-служба Airbus
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 13 января приостанавливает продажу субсидируемых билетов на Дальнем Востоке из-за достижения выделенного лимита бюджетного финансирования, но при поступлении дополнительных средств возобновит продажу, сообщает компания.
"Аэрофлот" приостанавливает с 13 января бронирование по субсидируемым тарифам на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа в связи с достижением выделенного лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям... В случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов по указанным тарифам будет возобновлена", - говорится в сообщении.
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