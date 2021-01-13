https://ria.ru/20210113/bilety-1592844524.html
"Аэрофлот" приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток
"Аэрофлот" приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток
Авиакомпания "Аэрофлот" с 13 января приостанавливает продажу субсидируемых билетов на Дальнем Востоке из-за достижения выделенного лимита бюджетного... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:20
2021-01-13T12:20
2021-01-13T12:20
дальний восток
аэрофлот
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 13 января приостанавливает продажу субсидируемых билетов на Дальнем Востоке из-за достижения выделенного лимита бюджетного финансирования, но при поступлении дополнительных средств возобновит продажу, сообщает компания."Аэрофлот" приостанавливает с 13 января бронирование по субсидируемым тарифам на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа в связи с достижением выделенного лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям... В случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов по указанным тарифам будет возобновлена", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210113/chartery-1592831047.html
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дальний восток, аэрофлот