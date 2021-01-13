https://ria.ru/20210113/bilety-1592844524.html

"Аэрофлот" приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток

"Аэрофлот" приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток

Авиакомпания "Аэрофлот" с 13 января приостанавливает продажу субсидируемых билетов на Дальнем Востоке из-за достижения выделенного лимита бюджетного... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:20

2021-01-13T12:20

2021-01-13T12:20

дальний восток

аэрофлот

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 13 января приостанавливает продажу субсидируемых билетов на Дальнем Востоке из-за достижения выделенного лимита бюджетного финансирования, но при поступлении дополнительных средств возобновит продажу, сообщает компания."Аэрофлот" приостанавливает с 13 января бронирование по субсидируемым тарифам на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа в связи с достижением выделенного лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям... В случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов по указанным тарифам будет возобновлена", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210113/chartery-1592831047.html

дальний восток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, аэрофлот