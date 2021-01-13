https://ria.ru/20210113/besporyadki-1592944977.html

В Брюсселе вспыхнули протесты

В Брюсселе вспыхнули протесты

В Брюсселе вспыхнули протесты из-за гибели в полицейском участке мужчины по имени Ибрагим. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-13T23:34

2021-01-13T23:34

2021-01-14T05:26

брюссель

бельгия

в мире

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Брюссель захлестнули беспорядки

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Брюсселе вспыхнули протесты из-за гибели в полицейском участке мужчины по имени Ибрагим.Демонстрации против полицейского насилия, которые прошли днем, переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Радикально настроенные участники беспорядков подожгли полицейский участок и забросали камнями силовиков.Машина короля Бельгии Филиппа с бросающимся в глаза номерным знаком 1, покинула дворец и направлялась в резиденцию, но оказалась на несколько минут в районе акции протеста. В это время, по данным агентства Belga, проходили столкновения протестующих с полицией, участники акции бросали в преградивших им путь сотрудников правопорядка камни.Автомобиль короля оказался под угрозой летящих в сторону полицейского кордона камней. Водитель Филиппа с помощью полицейских смог быстро вывести машину на соседнюю улицу, король и его кортеж не пострадали.После этого протестующие принялись громить расположенные в округе магазины, а затем разошлись по центру Брюсселя.Инцидент с гибелью Ибрагима в полицейском участке произошел на прошлой неделе. Офицеры попросили 23-летнего молодого человека предъявить документы, однако он бросился бежать. Его задержали и доставили в участок, где он потерял сознание и скончался. Мужчину не смогли спасти, поскольку дефибриллятор был сломан.

https://ria.ru/20210112/besporyadki-1592795105.html

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюссель, бельгия, в мире