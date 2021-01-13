https://ria.ru/20210113/besporyadki-1592943634.html

Двух полицейских обвинили в беспорядках в Вашингтоне

Двух полицейских обвинили в беспорядках в Вашингтоне

Двое полицейских, приехавших из других штатов, обвиняются в беспорядках в Вашингтоне 6 января, сообщил телеканал ABC News. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-13T23:14

2021-01-13T23:14

2021-01-14T01:44

второй импичмент дональду трампу

захват капитолия в вашингтоне

майк пенс

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Двое полицейских, приехавших из других штатов, обвиняются в беспорядках в Вашингтоне 6 января, сообщил телеканал ABC News.Полицейские с запада США Томас Робертсон и Джейкоб Фрэкер были опознаны по фотографиям в их социальных сетях - они фотографировались внутри здания Капитолия. Они также заявляли, что поступили правильно, как в соцсетях, так и в СМИ.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Тот уже отказался. Демократы приступили к импичменту в палате представителей.

https://ria.ru/20210113/natsgvardiya-1592939785.html

вашингтон (город)

сша

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второй импичмент дональду трампу, майк пенс, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире