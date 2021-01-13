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Двух полицейских обвинили в беспорядках в Вашингтоне
Двух полицейских обвинили в беспорядках в Вашингтоне
Двое полицейских, приехавших из других штатов, обвиняются в беспорядках в Вашингтоне 6 января, сообщил телеканал ABC News. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-13T23:14
2021-01-13T23:14
2021-01-14T01:44
второй импичмент дональду трампу
захват капитолия в вашингтоне
майк пенс
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Двое полицейских, приехавших из других штатов, обвиняются в беспорядках в Вашингтоне 6 января, сообщил телеканал ABC News.Полицейские с запада США Томас Робертсон и Джейкоб Фрэкер были опознаны по фотографиям в их социальных сетях - они фотографировались внутри здания Капитолия. Они также заявляли, что поступили правильно, как в соцсетях, так и в СМИ.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Тот уже отказался. Демократы приступили к импичменту в палате представителей.
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второй импичмент дональду трампу, майк пенс, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире