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РБК: банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах
РБК: банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах
Банки выступили против инициативы депутатов обязать их сообщать клиентам причины отказов по кредитам, сообщает РБК. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:22
2021-01-13T13:22
госдума рф
анатолий аксаков
экономика
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Банки выступили против инициативы депутатов обязать их сообщать клиентам причины отказов по кредитам, сообщает РБК.Отмечается, что Ассоциации банков России направила письмо главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, отреагировав таким образом на поправки в закон "О потребительском кредите", внесенные в Госдуму в конце октября парламентом Калмыкии.На сегодняшний день банки могут отказывать клиенту в заключении кредитного договора без каких-либо комментариев. Законопроект предполагает обязать давать "мотивированное объяснение с причинами отказа", чтобы у несостоявшегося заемщика была возможность исправить ситуацию перед следующим обращением.Однако банки настаивают, что раскрытие данной&nbsp;информации никак не поможет клиентам, поскольку основания для отказа у кредитных организаций могут быть разными. При этом в ассоциации считают, что нововведение создаст дополнительные риски из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности потенциального заемщика. &nbsp;
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госдума рф, анатолий аксаков, экономика

РБК: банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

13:22 13.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудница и клиент в отделении банка "Совкомбанк" в Москве
Сотрудница и клиент в отделении банка Совкомбанк в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Банки выступили против инициативы депутатов обязать их сообщать клиентам причины отказов по кредитам, сообщает РБК.
Отмечается, что Ассоциации банков России направила письмо главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, отреагировав таким образом на поправки в закон "О потребительском кредите", внесенные в Госдуму в конце октября парламентом Калмыкии.
На сегодняшний день банки могут отказывать клиенту в заключении кредитного договора без каких-либо комментариев. Законопроект предполагает обязать давать "мотивированное объяснение с причинами отказа", чтобы у несостоявшегося заемщика была возможность исправить ситуацию перед следующим обращением.
Однако банки настаивают, что раскрытие данной информации никак не поможет клиентам, поскольку основания для отказа у кредитных организаций могут быть разными. При этом в ассоциации считают, что нововведение создаст дополнительные риски из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности потенциального заемщика.  
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