https://ria.ru/20210113/banki-1592811686.html

Банки назвали киберриски при внедрении цифрового рубля

Банки назвали киберриски при внедрении цифрового рубля

Риски кибербезопасности при внедрении цифрового рубля схожи с угрозами, существующими при сегодняшней организации безналичного оборота, однако могут появится и... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T08:21

2021-01-13T08:21

2021-01-13T08:21

центральный банк рф (цб рф)

рубль

технологии

экономика

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Риски кибербезопасности при внедрении цифрового рубля схожи с угрозами, существующими при сегодняшней организации безналичного оборота, однако могут появится и ряд новых, следует из исследования мнения российских банков, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.Его организовала Ассоциация банков России (АБР), в нем приняли участие 17 банков, на их долю приходится 57,4% совокупных активов банковской системы. В октябре 2020 года ЦБ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры."Большинство респондентов в целом солидарны в том, что актуальными представляются те же риски, что и для безналичных расчетов с использованием банковских счетов и карточек, а также риски, характерные для сегмента криптовалют. Таким образом, риски кибербезопасности, которые усматриваются при внедрении цифрового рубля по любой из моделей, предложенной Банком России, схожи с угрозами, существующими при сегодняшней организации безналичного оборота", - сказано в исследовании.В качестве основных рисков, актуальных для онлайн-расчетов, указывались также риски получения несанкционированного доступа к электронному кошельку клиента, информации о клиенте и его операциях. Но при внедрении цифрового рубля могут появиться и новые риски, считают банки. Так, в числе перечисленных угроза слабого звена (финтех-компании, у которых, как правило, несовершенная система кибербезопасности, низкая квалификация специалистов в сфере безопасности, не соблюдаются принципы безопасной разработки).Любой инцидент с централизованной системой, как правило, имеет более серьезные последствия, чем инцидент в децентрализованной системе. Есть риск хищения профиля пользователя цифрового рубля через взлом личного кабинета или ошибки при идентификации, а также мошеннические операции при офлайн-платежах (повторное использование одной и той же валюты), считают кредитные организации."Была высказана точка зрения, что ключевой риск — это совершение мошеннических операций с использованием методов социальной инженерии. Офлайн-расчеты существенно снижают возможность выявления и предотвращения мошеннических платежей, и эта "опция" цифрового рубля будет особенно опасна", - говорится в исследовании АБР.Наряду с этим появятся новые виды вредоносного программного обеспечения, вырастет число атак с использованием шпионских программ, активизируются хакерские группировки, нацеленные на хищение денежных средств у "пользователей" цифрового рубля, а также на банки и платежную инфраструктуру цифрового рубля.

https://ria.ru/20210113/rubl-1592808323.html

https://ria.ru/20201228/tsentrobank-1591238931.html

https://ria.ru/20201224/rubl-1590664757.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), рубль, технологии, экономика