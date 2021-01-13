https://ria.ru/20210113/aviaperevozki-1592893218.html

На авиаперевозки на Дальний Восток выделили еще пять миллиардов рублей

На авиаперевозки на Дальний Восток выделили еще пять миллиардов рублей

Правительство РФ выделило дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток, продажа льготных билетов возобновится в феврале,... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T16:37

2021-01-13T16:37

2021-01-13T16:41

алексей чекунков

аэрофлот

дальний восток

экономика

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Правительство РФ выделило дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток, продажа льготных билетов возобновится в феврале, рассказал РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что с 13 января приостанавливает продажу субсидируемых билетов на Дальнем Востоке из-за достижения выделенного лимита бюджетного финансирования, но при поступлении дополнительных средств возобновит продажу.Он отметил, что министерство со своей стороны продолжит работу, направленную на повышение доступности авиасообщения в регионе, включая развитие как межрегиональных, так и местных авиаперевозок.Также Чекунков добавил, что на Дальнем Востоке очень высокий спрос на пассажирские авиаперелеты. "Не удивительно, что льготные авиабилеты, профинансированные из первого транша субсидий, дальневосточники энергично раскупили за несколько дней", - сказал он.

https://ria.ru/20201222/rosturizm-1590329655.html

дальний восток

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алексей чекунков, аэрофлот, дальний восток, экономика