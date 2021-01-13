Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210113/aviaperevozki-1592893218.html
На авиаперевозки на Дальний Восток выделили еще пять миллиардов рублей
На авиаперевозки на Дальний Восток выделили еще пять миллиардов рублей
Правительство РФ выделило дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток, продажа льготных билетов возобновится в феврале,... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:37
2021-01-13T16:41
алексей чекунков
аэрофлот
дальний восток
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_22ad0790bc96869fae81c64d17c34be7.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Правительство РФ выделило дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток, продажа льготных билетов возобновится в феврале, рассказал РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что с 13 января приостанавливает продажу субсидируемых билетов на Дальнем Востоке из-за достижения выделенного лимита бюджетного финансирования, но при поступлении дополнительных средств возобновит продажу.Он отметил, что министерство со своей стороны продолжит работу, направленную на повышение доступности авиасообщения в регионе, включая развитие как межрегиональных, так и местных авиаперевозок.Также Чекунков добавил, что на Дальнем Востоке очень высокий спрос на пассажирские авиаперелеты. "Не удивительно, что льготные авиабилеты, профинансированные из первого транша субсидий, дальневосточники энергично раскупили за несколько дней", - сказал он.
https://ria.ru/20201222/rosturizm-1590329655.html
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d94db346d36c82aaab90b8b158cc2fb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей чекунков, аэрофлот, дальний восток, экономика

На авиаперевозки на Дальний Восток выделили еще пять миллиардов рублей

16:37 13.01.2021 (обновлено: 16:41 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Правительство РФ выделило дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток, продажа льготных билетов возобновится в феврале, рассказал РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что с 13 января приостанавливает продажу субсидируемых билетов на Дальнем Востоке из-за достижения выделенного лимита бюджетного финансирования, но при поступлении дополнительных средств возобновит продажу.

"В рамках программы субсидируемых авиаперевозок правительством выделены дополнительные 5 миллиардов рублей. Эти средства позволят увеличить объемы льготных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке почти в три раза. У дальневосточников, которые не успели приобрести льготные билеты в начале января, будет возможность сделать это в феврале, когда второй транш поступит авиакомпаниям и продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам возобновится", - рассказал Чекунков.

Он отметил, что министерство со своей стороны продолжит работу, направленную на повышение доступности авиасообщения в регионе, включая развитие как межрегиональных, так и местных авиаперевозок.
Также Чекунков добавил, что на Дальнем Востоке очень высокий спрос на пассажирские авиаперелеты. "Не удивительно, что льготные авиабилеты, профинансированные из первого транша субсидий, дальневосточники энергично раскупили за несколько дней", - сказал он.
Туристы смотрят на вулкан Мутновский с вершины вулкана Горелого - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 11:01Туризм
Ростуризм планирует создать на Дальнем Востоке курорты мирового уровня
 
Алексей ЧекунковАэрофлотДальний ВостокЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году
07:02В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем
06:39Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов
06:37В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке
06:32Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку
06:25Впервые в истории США: Трампу вынесли второй импичмент
06:13Товарооборот России и Китая в 2020 году упал на 2,9%
06:11На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
06:00Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах
05:50В Приморье не видят оснований расселять пенсионеров из пустующего дома
05:45Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края
05:43В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах
05:31CNN: Байден отказался от идеи ехать на инаугурацию на поезде
05:18В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
05:15Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
05:05Ученые открыли две новые мутации коронавируса
05:03Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам
04:34Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий
04:33Глава Twitter назвал решение заблокировать аккаунт Трампа правильным
04:29Трамп запретил сделки с компаниями, связанными с китайскими военными
Лента новостейМолния