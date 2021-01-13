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Число погибших в аварии с автобусом под Ростовом увеличилось до двух
Число погибших в аварии с автобусом под Ростовом увеличилось до двух
Тело еще одного погибшего обнаружили после аварии с автобусом, который опрокинулся в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T10:56
2021-01-13T11:02
москва
красносулинский район
ростовская область
луганск
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв – РИА Новости. Тело еще одного погибшего обнаружили после аварии с автобусом, который опрокинулся в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГИБДД России по региону."Под автобусом обнаружили тело еще одной женщины. Всего двое погибли, трое пострадали", - сказал он.Авария произошла около 6.30 мск на 974-м километре трассы М-4 "Дон". Как сообщали спасатели, автобус Mercedes следовал из Москвы в Луганск, в нем находились 15 человек. Автобус опрокинулся в кювет. По данным ГИБДД, причиной аварии стал сильный боковой ветер.Как ранее рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона, в автобусе находились граждане Украины.
https://ria.ru/20210112/dtp-1592707186.html
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красносулинский район
ростовская область
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москва, красносулинский район, ростовская область, луганск, происшествия

Число погибших в аварии с автобусом под Ростовом увеличилось до двух

10:56 13.01.2021 (обновлено: 11:02 13.01.2021)
 
© Фото : Управление МВД России по Ростовской областиМесто ДТП в Ростовской области
Место ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Фото : Управление МВД России по Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв – РИА Новости. Тело еще одного погибшего обнаружили после аварии с автобусом, который опрокинулся в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГИБДД России по региону.
"Под автобусом обнаружили тело еще одной женщины. Всего двое погибли, трое пострадали", - сказал он.
Авария произошла около 6.30 мск на 974-м километре трассы М-4 "Дон". Как сообщали спасатели, автобус Mercedes следовал из Москвы в Луганск, в нем находились 15 человек. Автобус опрокинулся в кювет. По данным ГИБДД, причиной аварии стал сильный боковой ветер.
Как ранее рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона, в автобусе находились граждане Украины.
Сотрудник ДПС на месте аварии в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 13:06
Эксперты призвали изменить порядок действий при ДТП
 
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