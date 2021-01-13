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"Что-то с грудью не то": поклонников озадачило фото Asti после свадьбы
"Что-то с грудью не то": поклонников озадачило фото Asti после свадьбы
Вокалистка поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба, которая в конце декабря 2020 года вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина, делится с поклонниками в Instagram РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T00:33
2021-01-13T00:33
2021-01-13T00:33
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Вокалистка поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба, которая в конце декабря 2020 года вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина, делится с поклонниками в Instagram снимками с медового месяца на Мальдивах.В частности, она разместила несколько фотографий с супругом во время их "романтического свидания"."Мы немного расслабились и готовы делиться с вами теплом и хорошими эмоциями", — написала певица в комментарии к ним.Однако пользователи, рассматривая эти снимки, обратили внимание на некоторые странности. В частности, они подметили, что "на втором фото что-то с грудью не то", да и "со второй ногой на последнем фото тоже что-то не то".На втором снимке, где Анна стоит боком, действительно, ее "грудь" выглядит более чем странно.Поклонники попытались понять, что это: неудачный фотошоп или особенности съемки?В результате "следопытам" удалось выяснить, что "сиганувшие куда-то сиськи" (как написала одна из поклонниц) оказались локтем второй руки.Эти рассуждения явно позабавили певицу.Впрочем, глядя на следующее фото, где она сидит в купальнике под деревом, поклонники смогли убедиться, что с грудью у Анны — полный порядок.
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artik & asti , знаменитости, звезды
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Вокалистка поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба, которая в конце декабря 2020 года вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина, делится с поклонниками в Instagram снимками с медового месяца на Мальдивах.
В частности, она разместила
несколько фотографий с супругом во время их "романтического свидания".
"Мы немного расслабились и готовы делиться с вами теплом и хорошими эмоциями", — написала певица в комментарии к ним.
Однако пользователи, рассматривая эти снимки, обратили внимание на некоторые странности. В частности, они подметили, что "на втором фото что-то с грудью не то", да и "со второй ногой на последнем фото тоже что-то не то".
На втором снимке, где Анна стоит боком, действительно, ее "грудь" выглядит более чем странно.
Поклонники попытались понять, что это: неудачный фотошоп или особенности съемки?
В результате "следопытам" удалось выяснить, что "сиганувшие куда-то сиськи" (как написала одна из поклонниц) оказались локтем второй руки.
Эти рассуждения явно позабавили певицу.
"Расследование удалось!" — написала Asti, сопроводив комментарий веселыми смайлами.
Впрочем, глядя на следующее фото, где она сидит
в купальнике под деревом, поклонники смогли убедиться, что с грудью у Анны — полный порядок.