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https://ria.ru/20210113/asti-1592737199.html
"Что-то с грудью не то": поклонников озадачило фото Asti после свадьбы
"Что-то с грудью не то": поклонников озадачило фото Asti после свадьбы
Вокалистка поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба, которая в конце декабря 2020 года вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина, делится с поклонниками в Instagram РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T00:33
2021-01-13T00:33
шоубиз
artik & asti
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Вокалистка поп-группы Artik &amp; Asti Анна Дзюба, которая в конце декабря 2020 года вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина, делится с поклонниками в Instagram снимками с медового месяца на Мальдивах.В частности, она разместила несколько фотографий с супругом во время их "романтического свидания"."Мы немного расслабились и готовы делиться с вами теплом и хорошими эмоциями", — написала певица в комментарии к ним.Однако пользователи, рассматривая эти снимки, обратили внимание на некоторые странности. В частности, они подметили, что "на втором фото что-то с грудью не то", да и "со второй ногой на последнем фото тоже что-то не то".На втором снимке, где Анна стоит боком, действительно, ее "грудь" выглядит более чем странно.Поклонники попытались понять, что это: неудачный фотошоп или особенности съемки?В результате "следопытам" удалось выяснить, что "сиганувшие куда-то сиськи" (как написала одна из поклонниц) оказались локтем второй руки.Эти рассуждения явно позабавили певицу.Впрочем, глядя на следующее фото, где она сидит в купальнике под деревом, поклонники смогли убедиться, что с грудью у Анны — полный порядок.
https://ria.ru/20201224/dzyuba-1590704987.html
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РИА Новости
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5
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artik & asti , знаменитости, звезды

"Что-то с грудью не то": поклонников озадачило фото Asti после свадьбы

00:33 13.01.2021
 
© Фото : @astiselfmade/InstagramФото из Instagram ASTI
Фото из Instagram ASTI - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Фото : @astiselfmade/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Вокалистка поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба, которая в конце декабря 2020 года вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина, делится с поклонниками в Instagram снимками с медового месяца на Мальдивах.
В частности, она разместила несколько фотографий с супругом во время их "романтического свидания".
"Мы немного расслабились и готовы делиться с вами теплом и хорошими эмоциями", — написала певица в комментарии к ним.
Однако пользователи, рассматривая эти снимки, обратили внимание на некоторые странности. В частности, они подметили, что "на втором фото что-то с грудью не то", да и "со второй ногой на последнем фото тоже что-то не то".
На втором снимке, где Анна стоит боком, действительно, ее "грудь" выглядит более чем странно.
© Фото : @astiselfmade/InstagramФото из Instagram ASTI
Фото из Instagram ASTI - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Фото : @astiselfmade/Instagram
Фото из Instagram ASTI
Поклонники попытались понять, что это: неудачный фотошоп или особенности съемки?
В результате "следопытам" удалось выяснить, что "сиганувшие куда-то сиськи" (как написала одна из поклонниц) оказались локтем второй руки.
Эти рассуждения явно позабавили певицу.
"Расследование удалось!" — написала Asti, сопроводив комментарий веселыми смайлами.
Впрочем, глядя на следующее фото, где она сидит в купальнике под деревом, поклонники смогли убедиться, что с грудью у Анны — полный порядок.
Вокалистка Artik & Asti Анна Дзюба - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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Вокалистка Artik & Asti Анна Дзюба тайно вышла замуж
 
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