https://ria.ru/20210113/asti-1592737199.html

"Что-то с грудью не то": поклонников озадачило фото Asti после свадьбы

"Что-то с грудью не то": поклонников озадачило фото Asti после свадьбы

Вокалистка поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба, которая в конце декабря 2020 года вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина, делится с поклонниками в Instagram РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T00:33

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Вокалистка поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба, которая в конце декабря 2020 года вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина, делится с поклонниками в Instagram снимками с медового месяца на Мальдивах.В частности, она разместила несколько фотографий с супругом во время их "романтического свидания"."Мы немного расслабились и готовы делиться с вами теплом и хорошими эмоциями", — написала певица в комментарии к ним.Однако пользователи, рассматривая эти снимки, обратили внимание на некоторые странности. В частности, они подметили, что "на втором фото что-то с грудью не то", да и "со второй ногой на последнем фото тоже что-то не то".На втором снимке, где Анна стоит боком, действительно, ее "грудь" выглядит более чем странно.Поклонники попытались понять, что это: неудачный фотошоп или особенности съемки?В результате "следопытам" удалось выяснить, что "сиганувшие куда-то сиськи" (как написала одна из поклонниц) оказались локтем второй руки.Эти рассуждения явно позабавили певицу.Впрочем, глядя на следующее фото, где она сидит в купальнике под деревом, поклонники смогли убедиться, что с грудью у Анны — полный порядок.

https://ria.ru/20201224/dzyuba-1590704987.html

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artik & asti , знаменитости, звезды