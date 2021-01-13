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В Москве арестовали таксиста, который пытался сбежать из города после ДТП
В Москве арестовали таксиста, который пытался сбежать из города после ДТП
Водитель такси в Москве, по вине которого девочка получила тяжелые травмы в ДТП, пытался сбежать из города, но был пойман и арестован, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:30
2021-01-13T13:30
2021-01-13T13:30
гумвд
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Водитель такси в Москве, по вине которого девочка получила тяжелые травмы в ДТП, пытался сбежать из города, но был пойман и арестован, сообщила пресс-служба столичного ГУМВД."Установлено, что такси следовало по Волгоградскому проспекту с двумя пассажирами: 35-летней жительницей столицы и ее 13-летней дочерью. Отвлекшись, водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим автомобилем. От удара обе иномарки отбросило в сторону, где в них врезались ещё две машины", - говорится в сообщении.Девочка с тяжелыми травмами была госпитализирована, сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Водитель, 22-летний приезжий из ближнего зарубежья, с места аварии скрылся, позднее он был задержан у метро "Белорусская", когда пытался уехать из Москвы."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
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гумвд, москва, происшествия
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Водитель такси в Москве
, по вине которого девочка получила тяжелые травмы в ДТП, пытался сбежать из города, но был пойман и арестован, сообщила пресс-служба столичного ГУМВД
.
"Установлено, что такси следовало по Волгоградскому проспекту с двумя пассажирами: 35-летней жительницей столицы и ее 13-летней дочерью. Отвлекшись, водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим автомобилем. От удара обе иномарки отбросило в сторону, где в них врезались ещё две машины", - говорится в сообщении.
Девочка с тяжелыми травмами была госпитализирована, сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Водитель, 22-летний приезжий из ближнего зарубежья, с места аварии скрылся, позднее он был задержан у метро "Белорусская", когда пытался уехать из Москвы.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.