https://ria.ru/20210113/arest-1592855612.html

В Москве арестовали таксиста, который пытался сбежать из города после ДТП

В Москве арестовали таксиста, который пытался сбежать из города после ДТП

Водитель такси в Москве, по вине которого девочка получила тяжелые травмы в ДТП, пытался сбежать из города, но был пойман и арестован, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T13:30

2021-01-13T13:30

2021-01-13T13:30

гумвд

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Водитель такси в Москве, по вине которого девочка получила тяжелые травмы в ДТП, пытался сбежать из города, но был пойман и арестован, сообщила пресс-служба столичного ГУМВД."Установлено, что такси следовало по Волгоградскому проспекту с двумя пассажирами: 35-летней жительницей столицы и ее 13-летней дочерью. Отвлекшись, водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим автомобилем. От удара обе иномарки отбросило в сторону, где в них врезались ещё две машины", - говорится в сообщении.Девочка с тяжелыми травмами была госпитализирована, сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Водитель, 22-летний приезжий из ближнего зарубежья, с места аварии скрылся, позднее он был задержан у метро "Белорусская", когда пытался уехать из Москвы."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/dtp-1592832319.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, происшествия