https://ria.ru/20210113/apeksimova-1592583969.html

Биография Ирины Апексимовой

Биография Ирины Апексимовой

Российская актриса и режиссер Ирина Викторовна Апексимова родилась 13 января 1966 года в Волгограде. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T04:01

2021-01-13T04:01

2021-01-13T04:01

справки

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Российская актриса и режиссер Ирина Викторовна Апексимова родилась 13 января 1966 года в Волгограде.Ее мать была хормейстером Театра музыкальной комедии, отец преподавал в музыкальной школе.После развода родителей вместе с мамой Ирина Апексимова переехала в Одессу, где продолжила обучение в одном из специализированных театральных классов.Окончив школу, дважды пробовала поступить в школу-студию МХАТ, но попытки оказались неудачными.С 1983 по 1984 год работала в Одесском театре оперетты, с 1984 года по 1985 год – актриса Волгоградского театра оперетты.В 1990 году Апексимова окончила Школу-студию МХАТ, где училась на курсе актера и режиссера Олега Табакова. Позже окончила спецкурс современного танца во Флоридском университете (США), актерскую школу Julliard School в Нью-Йорке (США) и актерскую школу Barbican Center в Лондоне (Великобритания).В 1990-2000 годах работала во МХАТе (ныне МХТ) имени А.П. Чехова. Была занята в спектаклях "Ундина" (1990), "Красивая жизнь" (1991), "Горе от ума" (1992), "Дядя Ваня" (1992), "Нечаянная радость" (1992), "Борис Годунов" (1994), "Гофман" (1995), "Маскарад" (1995), "Маленькие трагедии" (1997) и др.В 2000 году создала театральное агентство "Бал Аст". Играла в спектаклях Романа Виктюка "Наш Декамерон XXI" и "Кармен", постановках "Вишневый сад" Эймунтаса Някрошюса, "Дама с камелиями" Николая Скорика и др.В 2012-2015 годах Апексимова была директором Театра Романа Виктюка.С марта 2015 года является директором Театра на Таганке. В декабре 2020 года назначена также директором театра "Содружество актеров Таганки".В настоящее время Ирина Апексимова выходит на сцену в спектаклях Театра на Таганке "Беги, Алиса, беги", "Чайка 73458".Кинематографический дебют актрисы состоялся в драме Виктора Трегубовича "Башня" (1987). В 1988 году Ирина Апексимова сыграла главную женскую роль в картине "Диссидент". Она снималась в таких картинах, как "Лимита" (1994), "Ширли-Мырли" (1995), "Му-Му" (1998) и других.Популярность актрисе принесла роль в телесериале "День рождения Буржуя" (1999).Апексимова снималась в главных ролях в сериалах "Клетка" (2001), "Палач" (2006), "Генеральская внучка" (2009), "Судмедэксперты" (2010), "Счастливчик Пашка" (2011), а также фильмах "Вопреки здравому смыслу" (2008), "Эффект домино" (2008), "Телохранительница (2008), сказке "Книга мастеров" (2009) и других.Среди ее работ последних лет – роли в комедии "Игра в правду" (2013), сериалах "Лютый" (2013), "Разведчицы" (2013), "Боцман Чайка" (2014), "В Москве всегда солнечно" (2014), "Лютый-2" (2018).Всего в кино актриса сыграла около 60 ролей.В 2008 году Апексимова дебютировала в качестве режиссера, сняв мелодраму "Спящий и красавица".В 2006 году Апексимова начала карьеру певицы с участия в проекте Первого канала "Две звезды", где пела дуэтом с Александром Маршалом. В 2011 году Ирина с музыкальным коллективом под руководством гитариста Тимура Ведерникова презентовала концертную программу "А мне Одесса – девочка!", в которой исполнила известные одесские песни. В 1994 году актриса получила приз на Парижском фестивале в номинации "Лучшая женская роль" за фильм "Октябрь".От брака с актером Валерием Николаевым у Ирины Апексимовой есть дочь Дарья, которая также стала актрисой и играет в Театре на Таганке. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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