https://ria.ru/20201230/apeksimova-1591544599.html
Апексимову удивило назначение директором "Содружества актеров Таганки"
Апексимову удивило назначение директором "Содружества актеров Таганки"
Ирина Апексимова рассказала РИА Новости, что назначение директором театра "Содружество актеров таганки" стало для нее неожиданностью. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:18
2020-12-30T12:18
2020-12-30T12:29
культура
театр
новости культуры
содружество актеров таганки
ирина апексимова
театр на таганке
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Ирина Апексимова рассказала РИА Новости, что назначение директором театра "Содружество актеров таганки" стало для нее неожиданностью.Апексимова назначена департаментом культуры директором театра "Содружество актеров Таганки". С 2015 года она является директором Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке."Для меня это назначение стало неожиданностью, я не была к этому готова. Это как подарок к моему юбилею. Сейчас я директор Театра на Таганке и директор театра "Содружество актеров Таганки", двух разных театров. И пока мои функции в театре "Содружество" в отличие от Театра на Таганке, - чисто директорские. О каких-то конкретных планах пока говорить рано – меня только что назначили. И начну я, конечно, со знакомства подробного с коллективом, с его репертуаром",- рассказала Апексимова.
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театр, новости культуры, содружество актеров таганки, ирина апексимова, театр на таганке
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Ирина Апексимова рассказала РИА Новости, что назначение директором театра "Содружество актеров таганки" стало для нее неожиданностью.
Апексимова назначена департаментом культуры директором театра "Содружество актеров Таганки". С 2015 года она является директором Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке.
"Для меня это назначение стало неожиданностью, я не была к этому готова. Это как подарок к моему юбилею. Сейчас я директор Театра на Таганке и директор театра "Содружество актеров Таганки", двух разных театров. И пока мои функции в театре "Содружество" в отличие от Театра на Таганке, - чисто директорские. О каких-то конкретных планах пока говорить рано – меня только что назначили. И начну я, конечно, со знакомства подробного с коллективом, с его репертуаром",- рассказала Апексимова.