Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201230/apeksimova-1591544599.html
Апексимову удивило назначение директором "Содружества актеров Таганки"
Апексимову удивило назначение директором "Содружества актеров Таганки"
Ирина Апексимова рассказала РИА Новости, что назначение директором театра "Содружество актеров таганки" стало для нее неожиданностью. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T12:18
2020-12-30T12:29
культура
театр
новости культуры
содружество актеров таганки
ирина апексимова
театр на таганке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/105459/19/1054591969_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_468ecd0cef991842799e376d61e9d7bf.jpg
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Ирина Апексимова рассказала РИА Новости, что назначение директором театра "Содружество актеров таганки" стало для нее неожиданностью.Апексимова назначена департаментом культуры директором театра "Содружество актеров Таганки". С 2015 года она является директором Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке."Для меня это назначение стало неожиданностью, я не была к этому готова. Это как подарок к моему юбилею. Сейчас я директор Театра на Таганке и директор театра "Содружество актеров Таганки", двух разных театров. И пока мои функции в театре "Содружество" в отличие от Театра на Таганке, - чисто директорские. О каких-то конкретных планах пока говорить рано – меня только что назначили. И начну я, конечно, со знакомства подробного с коллективом, с его репертуаром",- рассказала Апексимова.
https://ria.ru/20200816/1575859445.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/105459/19/1054591969_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_b9cf503a69d2063f91df4b0db5323ab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, новости культуры, содружество актеров таганки, ирина апексимова, театр на таганке

Апексимову удивило назначение директором "Содружества актеров Таганки"

12:18 30.12.2020 (обновлено: 12:29 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктриса Ирина Апексимова
Актриса Ирина Апексимова - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Ирина Апексимова рассказала РИА Новости, что назначение директором театра "Содружество актеров таганки" стало для нее неожиданностью.
Апексимова назначена департаментом культуры директором театра "Содружество актеров Таганки". С 2015 года она является директором Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке.
"Для меня это назначение стало неожиданностью, я не была к этому готова. Это как подарок к моему юбилею. Сейчас я директор Театра на Таганке и директор театра "Содружество актеров Таганки", двух разных театров. И пока мои функции в театре "Содружество" в отличие от Театра на Таганке, - чисто директорские. О каких-то конкретных планах пока говорить рано – меня только что назначили. И начну я, конечно, со знакомства подробного с коллективом, с его репертуаром",- рассказала Апексимова.
Художественный руководитель театра Содружество актеров Таганки Николай Губенко во время сбора труппы театра - РИА Новости, 1920, 16.08.2020
16 августа, 16:52Культура
"Мы осиротели". В "Содружестве актеров Таганки" скорбят о Николае Губенко
 
КультураТеатрНовости культурыСодружество актеров ТаганкиИрина АпексимоваТеатр на Таганке
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:55Додон возглавил Партию социалистов в Молдавии
15:53Создатели "Спутник V" приветствуют регистрацию Лондоном вакцины от COVID
15:52Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
15:50Мишустин подарил девочке синтезатор и сыграл мелодии из "Чебурашки"
15:42Роскомнадзор оштрафует девять СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки
15:41В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
15:37В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
15:36В Астрахани судья в отставке получил срок за взятку
15:34Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Карабахе
15:32Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство
15:31Официальный курс евро на четверг вырос на 48 копеек
15:29Блейк верил в идеалы справедливости, заявил ветеран СВР
15:26Власти Москвы объяснили рост расходов на новогоднее оформление парков
15:25Белорусская оппозиция рассказала, что может усилить протесты
15:15Эксперт оценил преимущества закона о соцсетях
15:13Медики рассказали о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих
15:10В США выявили более 201 тысячи случаев COVID-19 за сутки
15:08Федеральные органы власти разработали 60 программ цифровой трансформации
15:08СМИ: умер еще один получивший вакцину от COVID-19 израильтянин
15:07В России ответили на угрозы Украины сделать Крым "адской темой"
Лента новостейМолния