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"Мятежный Трамп заблокирован". Кому еще грозит бан в социальных сетях
"Мятежный Трамп заблокирован". Кому еще грозит бан в социальных сетях
Аккаунты Дональда Трампа заблокировали, его сторонники обвинили Twitter и Facebook в цензуре. Действия технологических гигантов вызвали недоумение у европейских РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T08:00
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захват капитолия в вашингтоне
россия
брюно ле мэр
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Аккаунты Дональда Трампа заблокировали, его сторонники обвинили Twitter и Facebook в цензуре. Действия технологических гигантов вызвали недоумение у европейских политиков. О том, кто и раньше сталкивался с цензурой в интернете, — в материале РИА Новости.Трамп-подстрекатель"Тщательно изучив твиты из аккаунта @ealDonaldTrump, мы навсегда закрыли доступ к этой странице. Записи президента создают риски подстрекательства к насилию. Ужасные события в Капитолии это ясно показали", — заявили в Twitter.Главное правило соцсети — доступ к разным точкам зрения. Но для Дональда Трампа сделали исключение. Его твиты "выходят за рамки и провоцируют насилие", пояснили в компании.Чтобы избежать обвинений в цензуре, сотрудники Twitter устроили разбор двух последних записей Трампа. В одной покидающий Белый дом глава государства напоминает, что на выборах за него проголосовали 75 миллионов человек. "Недопустимо игнорировать или не уважать мнение этих великих американских патриотов", — отметил Трамп.В другом твите он сообщил, что не будет участвовать в инаугурации Джо Байдена 20 января."Сторонники Трампа могут расценить это как подтверждение незаконности выборов. Твиты способны спровоцировать насилие на инаугурации. Кроме того, употребление словосочетания "американские патриоты" логично интерпретировать как поддержку тех, кто атаковал Капитолий", — рассудили специалисты интернет-гиганта.К бойкоту Трампа присоединились Facebook и Instagram. Но временно: президента лишили возможности публиковаться до истечения полномочий."Приоритет страны — обеспечить мирную инаугурацию и сохранить порядок после передачи власти новому президенту. Мы позволяли Трампу использовать наши платформы с соблюдением правил. Но шокирующие события в Капитолии показали: президент мешает законному переходу власти к Байдену", — оправдывается Марк Цукерберг."Без твитов нет меня"В результате раскол американского общества только усугубился. Сторонники Байдена поддержали Twitter и Facebook, напомнив, что и до захвата Капитолия 6 января требовали забанить президента за распространение ложной информации."Twitter — продукт частной компании, а не общественная или коммунальная услуга. Соцсети вправе самостоятельно принимать решения, они никому ничего не должны", — прокомментировал ситуацию экс-глава Агентства по кибербезопасности США Крис Кребс.Избиратели Трампа обвинили соцсети в цензуре и нарушении первой поправки к Конституции, защищающей свободу слова."Миллиардеры из Кремниевой долины пытаются угодить новой администрации Белого дома. Блокируя Трампа в соцсетях, они стремятся понравиться Байдену и избежать невыгодных для себя ограничений", — указал сенатор от штата Флорида, республиканец Марко Рубио.Прозвучали упреки в том, что Twitter обязан своим процветанием во многом именно Трампу. Ведь популярность соцсети падала. Эпатажные твиты американского лидера вернули интерес пользователей и повысили капитализацию компании.Но, по мнению демократов, это как раз Twitter помог Трампу победить на выборах 2016 года."Без твитов меня бы здесь не было", — процитировали они интервью президента четырехлетней давности."Цензура недопустима"В Европе недоумевают. Немецкие, французские и британские политики назвали поведение соцсетей "опасным прецедентом"."Штурм Капитолия — следствие лжи господина Трампа. Но, осуждая президента, цифровые гиганты не вправе единолично принимать решение о блокировке", — уверен министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.За эпатажного американского лидера вступилась даже Ангела Меркель, хотя, как известно, отношения у них не сложились."Лишать свободы слова могут только законодательные органы или суды. Частные компании, управляющие соцсетями, не должны вводить цензуру", — заявила канцлер ФРГ.Российские политики и журналисты полагают, что твиты Трампа — это "серьезный архив исторической и политической документации", а потому Twitter и Facebook не вправе удалять их.Рамзан Кадыров откликнулся в Telegram-канале так: "Теперь мы с Трампом похожи: если ранее он блокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Трампа тоже заблокированы".Заблокировать борщ и оливьеС цензурой в интернете сталкивались многие. Публикации обычно запрещают на основе фактчекинга — проверки информации на достоверность.То, как организован фактчекинг в Facebook, узнал на себе главный редактор международного мультимедийного проекта Russia Beyond Всеволод Пуля. Издание рассчитано на зарубежную аудиторию и публикует материалы о культуре, истории, научной и общественной жизни России.Есть у проекта и аккаунты в соцсетях. На одной из тематических страниц под названием Russian Kitchen публиковались кулинарные рецепты с фотографиями. Сорок тысяч подписчиков учились в онлайне делать салат оливье и бутерброды с икрой.Осенью 2019 года Facebook заблокировал Russian Kitchen, сообщив: "Вы нарушили правила компании, рассылали спам или воровали контент". Через кнопку "подать апелляцию" редакция попыталась уточнить, какие правила нарушила. Но ответа не последовало.Эту ситуацию Пуля описал на личной странице в Facebook. История вызвала общественный резонанс, и страница внезапно заработала. Но показы сообщений по-прежнему ограничены."Никто нам ничего так и не объяснил. Сложно представить, что рецепт борща нарушает какие-то правила. Мое личное мнение: блокировка Russian Kitchen совпала с действиями Facebook по нейтрализации так называемых троллей и компаний, которые приняли за таковых. Грубо говоря, соцсеть решила заблокировать все страницы, чьи админы были в России, а основная аудитория — в США", — сказал РИА Новости Пуля.Фактчекинг в Facebook главный редактор Russia Beyond считает сомнительным и непрозрачным. "Технологическая цензура со стороны корпораций стала серьезной проблемой. Преподносится это под видом "улучшения алгоритмов", "повышения прозрачности" и "оптимизации пользовательского опыта". Но для объективного фактчекинга нужен общественный контроль", — отмечает Пуля."Признали ошибку и извинились"Старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин несколько лет назад возглавлял аналитический онлайн-ресурс Russia Direct. Редакцию обвинили во лжи."Некий сайт по проверке фактов PropOrNot (сокращение от Propaganda or Not. — Прим. ред.) внес Russia Direct в список ресурсов, распространяющих fake news. Без всяких объяснений. Это напомнило холодную войну, когда в США составляли черные списки заподозренных в связях с коммунистами лиц и организаций", — говорит Кошкин.Главред отправил в PropOrNot письмо о том, чем занимается Russia Direct и почему неуместно обвинять ресурс в фейках. "Я дал ссылки на публикации, где были представлены разные мнения. Указал, что многообразие точек зрения неприемлемо считать fake news. И попросил привести примеры, где, по мнению фактчекеров, были ложные факты", — вспоминает он.Через несколько дней получили ответ. В PropOrNot признали ошибку, извинились и исключили Russia Direct из черного списка."Позже выяснилось, что у фактчекеров PropOrNot не было ни методологии, ни внятных описаний процедуры работы. Наверняка не обошлось без подозрительности ко многим российским ресурсам", — полагает Кошкин.Блокировку аккаунтов Трампа собеседник РИА Новости объясняет "стигматизацией американского дискурса": "Все, что не укладывается в традиционное либеральное представление, заведомо считается ложью и неправдой".В таких условиях соцсети просто не могли поступить иначе.
https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592240087.html
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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа
В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
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россия, брюно ле мэр, facebook, капитолий, telegram (приложение), дональд трамп, госдума рф, джо байден, марк цукерберг, флорида, европа, сша, twitter, технологии, в мире

"Мятежный Трамп заблокирован". Кому еще грозит бан в социальных сетях

08:00 13.01.2021
 
© AFP 2020 / Olivier DoulieryАккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter
Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AFP 2020 / Olivier Douliery
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Аккаунты Дональда Трампа заблокировали, его сторонники обвинили Twitter и Facebook в цензуре. Действия технологических гигантов вызвали недоумение у европейских политиков. О том, кто и раньше сталкивался с цензурой в интернете, — в материале РИА Новости.

Трамп-подстрекатель

"Тщательно изучив твиты из аккаунта @ealDonaldTrump, мы навсегда закрыли доступ к этой странице. Записи президента создают риски подстрекательства к насилию. Ужасные события в Капитолии это ясно показали", — заявили в Twitter.
Главное правило соцсети — доступ к разным точкам зрения. Но для Дональда Трампа сделали исключение. Его твиты "выходят за рамки и провоцируют насилие", пояснили в компании.
Чтобы избежать обвинений в цензуре, сотрудники Twitter устроили разбор двух последних записей Трампа. В одной покидающий Белый дом глава государства напоминает, что на выборах за него проголосовали 75 миллионов человек. "Недопустимо игнорировать или не уважать мнение этих великих американских патриотов", — отметил Трамп.
В другом твите он сообщил, что не будет участвовать в инаугурации Джо Байдена 20 января.
"Сторонники Трампа могут расценить это как подтверждение незаконности выборов. Твиты способны спровоцировать насилие на инаугурации. Кроме того, употребление словосочетания "американские патриоты" логично интерпретировать как поддержку тех, кто атаковал Капитолий", — рассудили специалисты интернет-гиганта.
К бойкоту Трампа присоединились Facebook и Instagram. Но временно: президента лишили возможности публиковаться до истечения полномочий.
"Приоритет страны — обеспечить мирную инаугурацию и сохранить порядок после передачи власти новому президенту. Мы позволяли Трампу использовать наши платформы с соблюдением правил. Но шокирующие события в Капитолии показали: президент мешает законному переходу власти к Байдену", — оправдывается Марк Цукерберг.
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"Без твитов нет меня"

В результате раскол американского общества только усугубился. Сторонники Байдена поддержали Twitter и Facebook, напомнив, что и до захвата Капитолия 6 января требовали забанить президента за распространение ложной информации.
"Twitter — продукт частной компании, а не общественная или коммунальная услуга. Соцсети вправе самостоятельно принимать решения, они никому ничего не должны", — прокомментировал ситуацию экс-глава Агентства по кибербезопасности США Крис Кребс.
Избиратели Трампа обвинили соцсети в цензуре и нарушении первой поправки к Конституции, защищающей свободу слова.
"Миллиардеры из Кремниевой долины пытаются угодить новой администрации Белого дома. Блокируя Трампа в соцсетях, они стремятся понравиться Байдену и избежать невыгодных для себя ограничений", — указал сенатор от штата Флорида, республиканец Марко Рубио.
Прозвучали упреки в том, что Twitter обязан своим процветанием во многом именно Трампу. Ведь популярность соцсети падала. Эпатажные твиты американского лидера вернули интерес пользователей и повысили капитализацию компании.
Но, по мнению демократов, это как раз Twitter помог Трампу победить на выборах 2016 года.
"Без твитов меня бы здесь не было", — процитировали они интервью президента четырехлетней давности.
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"Цензура недопустима"

В Европе недоумевают. Немецкие, французские и британские политики назвали поведение соцсетей "опасным прецедентом".
"Штурм Капитолия — следствие лжи господина Трампа. Но, осуждая президента, цифровые гиганты не вправе единолично принимать решение о блокировке", — уверен министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.
За эпатажного американского лидера вступилась даже Ангела Меркель, хотя, как известно, отношения у них не сложились.
"Лишать свободы слова могут только законодательные органы или суды. Частные компании, управляющие соцсетями, не должны вводить цензуру", — заявила канцлер ФРГ.
Российские политики и журналисты полагают, что твиты Трампа — это "серьезный архив исторической и политической документации", а потому Twitter и Facebook не вправе удалять их.
Рамзан Кадыров откликнулся в Telegram-канале так: "Теперь мы с Трампом похожи: если ранее он блокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Трампа тоже заблокированы".
© Аккаунт Джима Керри в TwitterРисунок Джима Керри с изображением основателя Facebook Марка Цукерберга
Рисунок Джима Керри с изображением основателя Facebook Марка Цукерберга - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Аккаунт Джима Керри в Twitter
Рисунок Джима Керри с изображением основателя Facebook Марка Цукерберга

Заблокировать борщ и оливье

С цензурой в интернете сталкивались многие. Публикации обычно запрещают на основе фактчекинга — проверки информации на достоверность.
То, как организован фактчекинг в Facebook, узнал на себе главный редактор международного мультимедийного проекта Russia Beyond Всеволод Пуля. Издание рассчитано на зарубежную аудиторию и публикует материалы о культуре, истории, научной и общественной жизни России.
Есть у проекта и аккаунты в соцсетях. На одной из тематических страниц под названием Russian Kitchen публиковались кулинарные рецепты с фотографиями. Сорок тысяч подписчиков учились в онлайне делать салат оливье и бутерброды с икрой.
© REUTERS / Joshua RobertsИнформационный стенд ФБР на автобусной остановке с информацией о сторонниках президента США Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий в Вашингтоне
Информационный стенд ФБР на автобусной остановке с информацией о сторонниках президента США Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© REUTERS / Joshua Roberts
Информационный стенд ФБР на автобусной остановке с информацией о сторонниках президента США Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий в Вашингтоне
Осенью 2019 года Facebook заблокировал Russian Kitchen, сообщив: "Вы нарушили правила компании, рассылали спам или воровали контент". Через кнопку "подать апелляцию" редакция попыталась уточнить, какие правила нарушила. Но ответа не последовало.
Эту ситуацию Пуля описал на личной странице в Facebook. История вызвала общественный резонанс, и страница внезапно заработала. Но показы сообщений по-прежнему ограничены.
"Никто нам ничего так и не объяснил. Сложно представить, что рецепт борща нарушает какие-то правила. Мое личное мнение: блокировка Russian Kitchen совпала с действиями Facebook по нейтрализации так называемых троллей и компаний, которые приняли за таковых. Грубо говоря, соцсеть решила заблокировать все страницы, чьи админы были в России, а основная аудитория — в США", — сказал РИА Новости Пуля.
Фактчекинг в Facebook главный редактор Russia Beyond считает сомнительным и непрозрачным.
"Технологическая цензура со стороны корпораций стала серьезной проблемой. Преподносится это под видом "улучшения алгоритмов", "повышения прозрачности" и "оптимизации пользовательского опыта". Но для объективного фактчекинга нужен общественный контроль", — отмечает Пуля.

"Признали ошибку и извинились"

Старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин несколько лет назад возглавлял аналитический онлайн-ресурс Russia Direct. Редакцию обвинили во лжи.
"Некий сайт по проверке фактов PropOrNot (сокращение от Propaganda or Not. — Прим. ред.) внес Russia Direct в список ресурсов, распространяющих fake news. Без всяких объяснений. Это напомнило холодную войну, когда в США составляли черные списки заподозренных в связях с коммунистами лиц и организаций", — говорит Кошкин.
Главред отправил в PropOrNot письмо о том, чем занимается Russia Direct и почему неуместно обвинять ресурс в фейках. "Я дал ссылки на публикации, где были представлены разные мнения. Указал, что многообразие точек зрения неприемлемо считать fake news. И попросил привести примеры, где, по мнению фактчекеров, были ложные факты", — вспоминает он.
Через несколько дней получили ответ. В PropOrNot признали ошибку, извинились и исключили Russia Direct из черного списка.
"Позже выяснилось, что у фактчекеров PropOrNot не было ни методологии, ни внятных описаний процедуры работы. Наверняка не обошлось без подозрительности ко многим российским ресурсам", — полагает Кошкин.
© REUTERS / Jim Bourg/File PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© REUTERS / Jim Bourg/File Photo
Президент США Дональд Трамп
Блокировку аккаунтов Трампа собеседник РИА Новости объясняет "стигматизацией американского дискурса": "Все, что не укладывается в традиционное либеральное представление, заведомо считается ложью и неправдой".
В таких условиях соцсети просто не могли поступить иначе.
 
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