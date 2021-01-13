Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210113/aliev_erevan-1592760000.html
"Болезненный вопрос". Что Алиев предложил Еревану
"Болезненный вопрос". Что Алиев предложил Еревану
Армения получит железнодорожное сообщение с Россией, а Азербайджан — прямой коридор в Нахичевань через армянскую территорию. Об этом заявил президент Ильхам... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T08:00
2021-01-13T08:00
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592583376_0:0:2647:1488_1920x0_80_0_0_77f7bd39ffb9427b7a118b434e34ebfe.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Антон Лисицын. Армения получит железнодорожное сообщение с Россией, а Азербайджан — прямой коридор в Нахичевань через армянскую территорию. Об этом заявил президент Ильхам Алиев после встречи в Москве с Владимиром Путиным и Николом Пашиняном. Почему транспортный вопрос так важен для конфликтовавших стран — в материале РИА Новости.Мудрость и воляЛидеры России, Армении и Азербайджана беседовали втроем, затем российский президент пообщался с Алиевым и Пашиняном отдельно. Азербайджанский президент и армянский премьер расставили акценты по-разному. Алиев напомнил, что это уже второе совместное заявление руководителей государств по региону. Но важность нового документа в том, что он поможет разблокировать пути на Кавказе."После более чем тридцати лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении восстановит сообщение с Нахичеванской Автономной Республикой, — говорил он. — Армения получит выход на Россию и Иран, а мы — на турецкий рынок. Кроме того, турецкие и российские железнодорожные артерии соединятся".Алиев продемонстрировал миролюбие. "Ситуация между Арменией и Азербайджаном, которая складывалась на протяжении многих лет, в конечном итоге разрешилась", — высказался он, выразив надежду, что армянская сторона не будет оспаривать заявление о перемирии и два народа найдут "волю и мудрость думать о будущем".Готовиться к налаживанию связей с Ереваном азербайджанский президент начал еще до встречи в Москве. В конце года стало известно, что Баку разрабатывает технико-экономическое обоснование железной дороги до границы с Арменией. "Считаю, что строительство займет максимум два года", — обозначил сроки Алиев. И добавил, что "придает большое значение формированию коридора между Азербайджаном, Арменией и Турцией". А в январе 2021-го СМИ сообщили: на территориях, отошедших к Азербайджану в Физули, возведут международный аэропорт.Восстановление транспортного сообщения в регионе — преодоление последствий 1990-х, когда из-за конфликта в Карабахе Ереван и Баку разорвали связи. Больнее всего это ударило по Армении: страна оказалась в ситуации, которую сравнивали с блокадой. В советское время значительная часть грузов шла через территорию Азербайджанской ССР.Положение ухудшилось после начала грузино-абхазского конфликта и гражданской войны в Грузии: железнодорожный путь через Сухуми перекрыли, а паралич власти сделал проблематичной доставку по автомобильным дорогам. Закрыли и границу с Турцией. По отдельным данным, внешняя торговля Армении в 1992-м буквально рухнула — оборот упал на 94 процента в сравнении с 1990 годом. О возобновлении сообщения Россия, Армения и Азербайджан договорились в ноябре 2020-го, при подписании заявления о прекращении боевых действий в Карабахе.Зачем Пашинян поехал в МосквуНо на январской встрече в Москве Пашинян подчеркивал, что обсуждать экономику и транзит ему мешает нерешенность гуманитарных проблем. "Я думаю, для всех нас самая чувствительная и болезненная тема — вопросы, связанные с военнопленными, пропавшими без вести, обменом телами погибших", — объяснил армянский премьер.Политический фон на родине не способствовал содержательным переговорам о транспортном сообщении. В Ереване в конце года объявили бессрочный митинг с требованием отставки Пашиняна, оппозиция перекрывала дороги перед его кортежем. В Москву глава правительства летел под неодобрительные комментарии противников. Так, правозащитник Аветик Ишханян предположил — а не подпишет ли премьер новую "капитуляцию".В Армении многие расценивают заявление о перемирии в Карабахе как поражение. В ноябре 2020-го при посредничестве Москвы Баку и Ереван прекратили огонь, договорились обменяться пленными и телами погибших. Азербайджану отошли Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, которые раньше контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика. В регионе развернули российский миротворческий контингент.Публикация документа вызвала волну протестов в Армении. Даже во время встречи с Путиным противники не обошли Пашиняна вниманием — у посольства Армении в Москве состоялась демонстрация.Слова о том, что важнее всего — освобождение пленных, премьеру не помогли. На родине его все равно упрекнули, что он обсуждал "азербайджанскую повестку". "Все провластные каналы радостно вещали, что в соответствии с новой договоренностью откроют железную дорогу, связывающую Армению с Ираном и Россией. Между тем армянский народ ожидал от встречи одного — договоренности о возвращении в сжатые сроки военнопленных, однако этого не произошло", — раскритиковал главу правительства лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.Между тем ранее — еще в ноябре — Пашинян считал вопрос разблокирования дорог важнейшим. "В ближайшем будущем мы должны сконцентрироваться на этом. Говоря об экономической стабилизации не только в Армении, но и во всем регионе, мы должны предпринять конкретные шаги", — призывал премьер.И даже сквозь бушующий в стране политический кризис пробивались новости о нормализации отношений с соседом. В декабре над армянской территорией пролетел из Баку в Стамбул лайнер авиакомпании Turkish Airlines. Азербайджанское издание Haqqin назвало этот рейс "историческим". И отметило, что официальные источники не сообщали об открытии воздушного пространства Армении.Болезненная ломка стереотиповКандидат исторических наук, специалист по Кавказу Станислав Тарасов считает: очередная московская встреча — лишь пролог к сложной дипломатической игре. "Если пользоваться марксистским тезисом о бытии, определяющем сознание, то психологию конфликтующих народов должна изменить торговля, — говорит он.— Регион в целом и Армения в перспективе выиграют, но сейчас в Ереване идет болезненная ломка привычных представлений".Эксперт не исключает, что Минский формат постепенно трансформируется в трехсторонний: Россия, Армения и Азербайджан. "Перевод конфликта в политико-дипломатическое русло неизбежен после того, как в Карабахе встали российские миротворцы. Никто не хочет конфронтации с третьей стороной — с Россией. А на сотрудничество с Ереваном сейчас настроена даже Анкара", — отмечает Тарасов.Российский кавказовед Нурлан Гасымов полагает, что от открытия путей выиграют все три страны. "Раньше связь России и Армении осуществлялась по воздуху или по Военно-Грузинской дороге — неудобной, а иногда и недоступной из-за снежных завалов. Сейчас страны получают сухопутное сообщение. Это важно для Армении как для члена торгового альянса ЕАЭС. И для российской военной базы: грузы не надо перебрасывать только самолетами", — объясняет Гасымов. Причем, подчеркивает он, Азербайджан не расценивает военный транзит из России как угрозу для себя.Эксперт согласен: в Карабахе много нерешенных проблем — и позицию Пашиняна можно понять. Но лидеры трех стран начали с экономики не случайно: когда идет торговля, конфликтность спадает. Именно хозяйственные связи открывают путь к полноценному сотрудничеству и примирению.
https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: Владимир Путин проводит трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху
LIVE: Владимир Путин проводит трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху
2021-01-13T08:00
true
PT13M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592583376_0:0:2473:1854_1920x0_80_0_0_49c7c82b5d49b7dec83a2b68c5472cf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

"Болезненный вопрос". Что Алиев предложил Еревану

08:00 13.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении по поводу ситуации в Нагорном Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении по поводу ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Антон Лисицын. Армения получит железнодорожное сообщение с Россией, а Азербайджан — прямой коридор в Нахичевань через армянскую территорию. Об этом заявил президент Ильхам Алиев после встречи в Москве с Владимиром Путиным и Николом Пашиняном. Почему транспортный вопрос так важен для конфликтовавших стран — в материале РИА Новости.

Мудрость и воля

Лидеры России, Армении и Азербайджана беседовали втроем, затем российский президент пообщался с Алиевым и Пашиняном отдельно. Азербайджанский президент и армянский премьер расставили акценты по-разному. Алиев напомнил, что это уже второе совместное заявление руководителей государств по региону. Но важность нового документа в том, что он поможет разблокировать пути на Кавказе.
"После более чем тридцати лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении восстановит сообщение с Нахичеванской Автономной Республикой, — говорил он. — Армения получит выход на Россию и Иран, а мы — на турецкий рынок. Кроме того, турецкие и российские железнодорожные артерии соединятся".
Алиев продемонстрировал миролюбие. "Ситуация между Арменией и Азербайджаном, которая складывалась на протяжении многих лет, в конечном итоге разрешилась", — высказался он, выразив надежду, что армянская сторона не будет оспаривать заявление о перемирии и два народа найдут "волю и мудрость думать о будущем".
Готовиться к налаживанию связей с Ереваном азербайджанский президент начал еще до встречи в Москве. В конце года стало известно, что Баку разрабатывает технико-экономическое обоснование железной дороги до границы с Арменией. "Считаю, что строительство займет максимум два года", — обозначил сроки Алиев. И добавил, что "придает большое значение формированию коридора между Азербайджаном, Арменией и Турцией". А в январе 2021-го СМИ сообщили: на территориях, отошедших к Азербайджану в Физули, возведут международный аэропорт.
Восстановление транспортного сообщения в регионе — преодоление последствий 1990-х, когда из-за конфликта в Карабахе Ереван и Баку разорвали связи. Больнее всего это ударило по Армении: страна оказалась в ситуации, которую сравнивали с блокадой. В советское время значительная часть грузов шла через территорию Азербайджанской ССР.
Положение ухудшилось после начала грузино-абхазского конфликта и гражданской войны в Грузии: железнодорожный путь через Сухуми перекрыли, а паралич власти сделал проблематичной доставку по автомобильным дорогам. Закрыли и границу с Турцией. По отдельным данным, внешняя торговля Армении в 1992-м буквально рухнула — оборот упал на 94 процента в сравнении с 1990 годом. О возобновлении сообщения Россия, Армения и Азербайджан договорились в ноябре 2020-го, при подписании заявления о прекращении боевых действий в Карабахе.

Зачем Пашинян поехал в Москву

Но на январской встрече в Москве Пашинян подчеркивал, что обсуждать экономику и транзит ему мешает нерешенность гуманитарных проблем. "Я думаю, для всех нас самая чувствительная и болезненная тема — вопросы, связанные с военнопленными, пропавшими без вести, обменом телами погибших", — объяснил армянский премьер.
Политический фон на родине не способствовал содержательным переговорам о транспортном сообщении. В Ереване в конце года объявили бессрочный митинг с требованием отставки Пашиняна, оппозиция перекрывала дороги перед его кортежем. В Москву глава правительства летел под неодобрительные комментарии противников. Так, правозащитник Аветик Ишханян предположил — а не подпишет ли премьер новую "капитуляцию".
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов перекрывают дорогу к ереванскому аэропорту Звартноц, чтобы обеспечить проезд премьер-министра Никола Пашиняна, направляющегося в Москву
Сотрудники правоохранительных органов перекрывают дорогу к ереванскому аэропорту Звартноц, чтобы обеспечить проезд премьер-министра Никола Пашиняна, направляющегося в Москву - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов перекрывают дорогу к ереванскому аэропорту Звартноц, чтобы обеспечить проезд премьер-министра Никола Пашиняна, направляющегося в Москву
В Армении многие расценивают заявление о перемирии в Карабахе как поражение. В ноябре 2020-го при посредничестве Москвы Баку и Ереван прекратили огонь, договорились обменяться пленными и телами погибших. Азербайджану отошли Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, которые раньше контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика. В регионе развернули российский миротворческий контингент.
Публикация документа вызвала волну протестов в Армении. Даже во время встречи с Путиным противники не обошли Пашиняна вниманием — у посольства Армении в Москве состоялась демонстрация.
Слова о том, что важнее всего — освобождение пленных, премьеру не помогли. На родине его все равно упрекнули, что он обсуждал "азербайджанскую повестку". "Все провластные каналы радостно вещали, что в соответствии с новой договоренностью откроют железную дорогу, связывающую Армению с Ираном и Россией. Между тем армянский народ ожидал от встречи одного — договоренности о возвращении в сжатые сроки военнопленных, однако этого не произошло", — раскритиковал главу правительства лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы
Между тем ранее — еще в ноябре — Пашинян считал вопрос разблокирования дорог важнейшим. "В ближайшем будущем мы должны сконцентрироваться на этом. Говоря об экономической стабилизации не только в Армении, но и во всем регионе, мы должны предпринять конкретные шаги", — призывал премьер.
И даже сквозь бушующий в стране политический кризис пробивались новости о нормализации отношений с соседом. В декабре над армянской территорией пролетел из Баку в Стамбул лайнер авиакомпании Turkish Airlines. Азербайджанское издание Haqqin назвало этот рейс "историческим". И отметило, что официальные источники не сообщали об открытии воздушного пространства Армении.

Болезненная ломка стереотипов

Кандидат исторических наук, специалист по Кавказу Станислав Тарасов считает: очередная московская встреча — лишь пролог к сложной дипломатической игре. "Если пользоваться марксистским тезисом о бытии, определяющем сознание, то психологию конфликтующих народов должна изменить торговля, — говорит он.— Регион в целом и Армения в перспективе выиграют, но сейчас в Ереване идет болезненная ломка привычных представлений".
Эксперт не исключает, что Минский формат постепенно трансформируется в трехсторонний: Россия, Армения и Азербайджан. "Перевод конфликта в политико-дипломатическое русло неизбежен после того, как в Карабахе встали российские миротворцы. Никто не хочет конфронтации с третьей стороной — с Россией. А на сотрудничество с Ереваном сейчас настроена даже Анкара", — отмечает Тарасов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху
Российский кавказовед Нурлан Гасымов полагает, что от открытия путей выиграют все три страны. "Раньше связь России и Армении осуществлялась по воздуху или по Военно-Грузинской дороге — неудобной, а иногда и недоступной из-за снежных завалов. Сейчас страны получают сухопутное сообщение. Это важно для Армении как для члена торгового альянса ЕАЭС. И для российской военной базы: грузы не надо перебрасывать только самолетами", — объясняет Гасымов. Причем, подчеркивает он, Азербайджан не расценивает военный транзит из России как угрозу для себя.
Эксперт согласен: в Карабахе много нерешенных проблем — и позицию Пашиняна можно понять. Но лидеры трех стран начали с экономики не случайно: когда идет торговля, конфликтность спадает. Именно хозяйственные связи открывают путь к полноценному сотрудничеству и примирению.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
15:12Детсады Буйнакска закрыли после массового отравления
15:11Путин поручил начать вакцинацию всех россиян со следующей недели
15:10Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине
15:07Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
15:07Путин поручил проанализировать рост заболеваемости COVID-19 в мире
15:05Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса в праздники
15:05Голикова рассказала о тестировании на коронавирус в праздники
15:05В Италии оборудовали бункер для крупного судебного процесса над мафией
15:05Путин поставил задачи по развитию транспортной инфраструктуры
15:05Минздрав Австрии ожидает сложнейшую фазу пандемии в ближайшие недели
15:05Голикова оценила ситуацию с поставками вакцины от коронавируса в регионы
15:03Голикова доложит Путину об исследовании нового штамма коронавируса
Лента новостейМолния