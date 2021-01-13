https://ria.ru/20210113/aliev_erevan-1592760000.html

"Болезненный вопрос". Что Алиев предложил Еревану

"Болезненный вопрос". Что Алиев предложил Еревану

Армения получит железнодорожное сообщение с Россией, а Азербайджан — прямой коридор в Нахичевань через армянскую территорию. Об этом заявил президент Ильхам... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T08:00

2021-01-13T08:00

2021-01-13T08:00

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592583376_0:0:2647:1488_1920x0_80_0_0_77f7bd39ffb9427b7a118b434e34ebfe.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Антон Лисицын. Армения получит железнодорожное сообщение с Россией, а Азербайджан — прямой коридор в Нахичевань через армянскую территорию. Об этом заявил президент Ильхам Алиев после встречи в Москве с Владимиром Путиным и Николом Пашиняном. Почему транспортный вопрос так важен для конфликтовавших стран — в материале РИА Новости.Мудрость и воляЛидеры России, Армении и Азербайджана беседовали втроем, затем российский президент пообщался с Алиевым и Пашиняном отдельно. Азербайджанский президент и армянский премьер расставили акценты по-разному. Алиев напомнил, что это уже второе совместное заявление руководителей государств по региону. Но важность нового документа в том, что он поможет разблокировать пути на Кавказе."После более чем тридцати лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении восстановит сообщение с Нахичеванской Автономной Республикой, — говорил он. — Армения получит выход на Россию и Иран, а мы — на турецкий рынок. Кроме того, турецкие и российские железнодорожные артерии соединятся".Алиев продемонстрировал миролюбие. "Ситуация между Арменией и Азербайджаном, которая складывалась на протяжении многих лет, в конечном итоге разрешилась", — высказался он, выразив надежду, что армянская сторона не будет оспаривать заявление о перемирии и два народа найдут "волю и мудрость думать о будущем".Готовиться к налаживанию связей с Ереваном азербайджанский президент начал еще до встречи в Москве. В конце года стало известно, что Баку разрабатывает технико-экономическое обоснование железной дороги до границы с Арменией. "Считаю, что строительство займет максимум два года", — обозначил сроки Алиев. И добавил, что "придает большое значение формированию коридора между Азербайджаном, Арменией и Турцией". А в январе 2021-го СМИ сообщили: на территориях, отошедших к Азербайджану в Физули, возведут международный аэропорт.Восстановление транспортного сообщения в регионе — преодоление последствий 1990-х, когда из-за конфликта в Карабахе Ереван и Баку разорвали связи. Больнее всего это ударило по Армении: страна оказалась в ситуации, которую сравнивали с блокадой. В советское время значительная часть грузов шла через территорию Азербайджанской ССР.Положение ухудшилось после начала грузино-абхазского конфликта и гражданской войны в Грузии: железнодорожный путь через Сухуми перекрыли, а паралич власти сделал проблематичной доставку по автомобильным дорогам. Закрыли и границу с Турцией. По отдельным данным, внешняя торговля Армении в 1992-м буквально рухнула — оборот упал на 94 процента в сравнении с 1990 годом. О возобновлении сообщения Россия, Армения и Азербайджан договорились в ноябре 2020-го, при подписании заявления о прекращении боевых действий в Карабахе.Зачем Пашинян поехал в МосквуНо на январской встрече в Москве Пашинян подчеркивал, что обсуждать экономику и транзит ему мешает нерешенность гуманитарных проблем. "Я думаю, для всех нас самая чувствительная и болезненная тема — вопросы, связанные с военнопленными, пропавшими без вести, обменом телами погибших", — объяснил армянский премьер.Политический фон на родине не способствовал содержательным переговорам о транспортном сообщении. В Ереване в конце года объявили бессрочный митинг с требованием отставки Пашиняна, оппозиция перекрывала дороги перед его кортежем. В Москву глава правительства летел под неодобрительные комментарии противников. Так, правозащитник Аветик Ишханян предположил — а не подпишет ли премьер новую "капитуляцию".В Армении многие расценивают заявление о перемирии в Карабахе как поражение. В ноябре 2020-го при посредничестве Москвы Баку и Ереван прекратили огонь, договорились обменяться пленными и телами погибших. Азербайджану отошли Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, которые раньше контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика. В регионе развернули российский миротворческий контингент.Публикация документа вызвала волну протестов в Армении. Даже во время встречи с Путиным противники не обошли Пашиняна вниманием — у посольства Армении в Москве состоялась демонстрация.Слова о том, что важнее всего — освобождение пленных, премьеру не помогли. На родине его все равно упрекнули, что он обсуждал "азербайджанскую повестку". "Все провластные каналы радостно вещали, что в соответствии с новой договоренностью откроют железную дорогу, связывающую Армению с Ираном и Россией. Между тем армянский народ ожидал от встречи одного — договоренности о возвращении в сжатые сроки военнопленных, однако этого не произошло", — раскритиковал главу правительства лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.Между тем ранее — еще в ноябре — Пашинян считал вопрос разблокирования дорог важнейшим. "В ближайшем будущем мы должны сконцентрироваться на этом. Говоря об экономической стабилизации не только в Армении, но и во всем регионе, мы должны предпринять конкретные шаги", — призывал премьер.И даже сквозь бушующий в стране политический кризис пробивались новости о нормализации отношений с соседом. В декабре над армянской территорией пролетел из Баку в Стамбул лайнер авиакомпании Turkish Airlines. Азербайджанское издание Haqqin назвало этот рейс "историческим". И отметило, что официальные источники не сообщали об открытии воздушного пространства Армении.Болезненная ломка стереотиповКандидат исторических наук, специалист по Кавказу Станислав Тарасов считает: очередная московская встреча — лишь пролог к сложной дипломатической игре. "Если пользоваться марксистским тезисом о бытии, определяющем сознание, то психологию конфликтующих народов должна изменить торговля, — говорит он.— Регион в целом и Армения в перспективе выиграют, но сейчас в Ереване идет болезненная ломка привычных представлений".Эксперт не исключает, что Минский формат постепенно трансформируется в трехсторонний: Россия, Армения и Азербайджан. "Перевод конфликта в политико-дипломатическое русло неизбежен после того, как в Карабахе встали российские миротворцы. Никто не хочет конфронтации с третьей стороной — с Россией. А на сотрудничество с Ереваном сейчас настроена даже Анкара", — отмечает Тарасов.Российский кавказовед Нурлан Гасымов полагает, что от открытия путей выиграют все три страны. "Раньше связь России и Армении осуществлялась по воздуху или по Военно-Грузинской дороге — неудобной, а иногда и недоступной из-за снежных завалов. Сейчас страны получают сухопутное сообщение. Это важно для Армении как для члена торгового альянса ЕАЭС. И для российской военной базы: грузы не надо перебрасывать только самолетами", — объясняет Гасымов. Причем, подчеркивает он, Азербайджан не расценивает военный транзит из России как угрозу для себя.Эксперт согласен: в Карабахе много нерешенных проблем — и позицию Пашиняна можно понять. Но лидеры трех стран начали с экономики не случайно: когда идет торговля, конфликтность спадает. Именно хозяйственные связи открывают путь к полноценному сотрудничеству и примирению.

https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Владимир Путин проводит трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху LIVE: Владимир Путин проводит трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху 2021-01-13T08:00 true PT13M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире